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Must-Have-Toolkit für NIS2-pflichtige Unternehmen in Deutschland: Strukturierte Umsetzung der Anforderungen mit spezialisierter Lösung von Swiss GRC

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Frankfurt (ots)

Seit Mitte 2024 gilt die EU-weite NIS2-Richtlinie für Unternehmen, Organisationen, Verwaltungen und Akteure der kritischen Infrastruktur und wurde in Deutschland Ende 2025 in nationales Recht überführt.

Eine festgeschriebene Registrierungspflicht zum 6.3.2026 ließen circa 20.000 betroffene Einrichtungen jedoch verstreichen. Ein Grund zur Sorge.

Denn zum einen erhöht es die Anfälligkeit für Cyberattacken. Zum anderen zieht ausbleibendes Handeln wirtschaftliche Sanktionen (10 Mio. EUR oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes) mit sich. Was also tun, um rechtzeitig resilient zu werden?

Anforderungen verstehen und strukturiert umsetzen

Das Ziel von NIS2 ist klar: Organisationen müssen digital resilient werden, um Hackerangriffen standhalten. Ohne Datenabfluss, ohne gestörte Systeme und ohne Unterbrechung geschäftskritischer Anwendungen.

Die Umsetzung der NIS2-Anforderungen führt zu deutlich höheren Sicherheitsniveaus und reduziert sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch die Auswirkungen von Cyberangriffen. Prozesse und Notfallstrukturen bilden dabei das Fundament für eine nachhaltige Resilienz von wirtschaftlichen und öffentlichen Strukturen.

Betriebsabläufe bleiben stabil, während sich ein nachweisbar hohes Maß an Cybersicherheit positiv auf Vertrauen, Reputation und Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. NIS2 etabliert Cybersicherheit als Managementaufgabe und schafft damit die Grundlage für eine langfristig effizientere und strategisch gesteuerte Unternehmensführung.

Typischer Weg zur NIS2-Umsetzung

Als Einstieg bietet ein kostenloser Readiness Check von Swiss GRC eine strukturierte Standortbestimmung und zeigt den aktuellen Umsetzungsstand.

Die Bewertung erfolgt entlang zentraler Handlungsfelder der NIS2-Richtlinie:

Governance und Verantwortlichkeiten

Risikomanagement

Incident Response und Meldeprozesse

Lieferketten und Drittparteien

Technische und organisatorische Maßnahmen

Auf dieser Basis erhalten Unternehmen eine strukturierte Einschätzung ihres aktuellen Umsetzungsstands sowie eine Priorisierung der wesentlichen Handlungsfelder.

Der Readiness Check ersetzt keine vollständige Umsetzung. Auf Basis der Ergebnisse können Unternehmen die Umsetzung strukturiert angehen und gezielt in geeignete Lösungen überführen. Die Vorgehensweise orientiert sich an den Vorgaben und Leitlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Konkrete Umsetzungsschritte

Geltungsbereich definieren: Bestimmen Sie, welche Gesellschaften, Standorte und Systeme unter NIS2 fallen

Bestimmen Sie, welche Gesellschaften, Standorte und Systeme unter NIS2 fallen Anforderungen strukturieren: NIS2-Anforderungen werden auf Kontrollen und Maßnahmen abgebildet

NIS2-Anforderungen werden auf Kontrollen und Maßnahmen abgebildet Gap Assessment durchführen: Bewerten Sie den aktuellen Umsetzungsstand und identifizieren Sie Lücken

Bewerten Sie den aktuellen Umsetzungsstand und identifizieren Sie Lücken Risiken bewerten: Führen Sie Risikobewertungen durch und verknüpfen Sie diese mit Kontrollen

Führen Sie Risikobewertungen durch und verknüpfen Sie diese mit Kontrollen Maßnahmen umsetzen: Weisen Sie Verantwortliche zu, setzen Sie Fristen und tracken Sie den Fortschritt

Weisen Sie Verantwortliche zu, setzen Sie Fristen und tracken Sie den Fortschritt Nachweise dokumentieren: Dokumentieren Sie Nachweise und verknüpfen Sie diese mit den entsprechenden Kontrollen

Dokumentieren Sie Nachweise und verknüpfen Sie diese mit den entsprechenden Kontrollen Reporting erstellen: Generieren Sie Management-Reports und Audit-Dokumentation auf Knopfdruck

Passende Lösungen für jede Unternehmensgröße

Die Anforderungen aus NIS2 betreffen Unternehmen unterschiedlicher Größe und Reifegrade. Entscheidend ist ein Ansatz, der sowohl skalierbar als auch wirtschaftlich umsetzbar ist.

Swiss GRC bietet hierfür flexible Lösungsmodelle, die sich an der Größe, Komplexität und dem individuellen Umsetzungsstand eines Unternehmens orientieren.

Nächster Schritt: Ergebnisse einordnen und Umsetzung starten

Auf Basis Ihres Readiness-Check-Ergebnisses lassen sich konkrete Maßnahmen ableiten und in eine strukturierte Umsetzung überführen.

Vereinbaren Sie eine Demo und sehen Sie, wie sich die identifizierten Handlungsfelder effizient und prüfungssicher umsetzen lassen: https://nis2compliant.app

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Über Swiss GRC

Swiss GRC ist ein führendes Softwareunternehmen im Bereich Governance, Risk und Compliance (GRC). Mit der Swiss GRC Germany GmbH in Frankfurt am Main ist das Unternehmen im deutschen Markt vertreten. Über 250 Organisationen weltweit setzen auf die Lösungen von Swiss GRC, darunter Unternehmen aus Finanzdienstleistungen, Industrie, Energie, Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor.

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