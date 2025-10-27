Land Union Management GmbH

Land Union Gruppe startet Partnerschaft mit B&B HOTELS

Berlin - Lübeck (ots)

Die Land Union Gruppe hat das erste gemeinsame Projekt mit B&B HOTELS erfolgreich abgeschlossen: Das B&B HOTEL Lübeck-Berliner Platz wurde offiziell eröffnet. Das moderne Haus in zentraler Lage nahe der historischen Altstadt markiert den Beginn einer strategischen Partnerschaft zwischen der Land Union Gruppe als Eigentümer sowie B&B HOTELS als Betreiber.

Mit dem Projekt in Lübeck setzt die Land Union Gruppe ihre Expansionsstrategie im Hotelsegment konsequent fort. Aktuell zählen 28 Hotels zur Gruppe. Gemeinsam mit B&B HOTELS plant das Unternehmen, in den kommenden Jahren zehn weitere Hotels in Deutschland und Europa zu realisieren.

"Wir freuen uns, mit B&B HOTELS einen Partner gefunden zu haben, der unsere Vision von langfristiger, werthaltiger Hotelentwicklung teilt," sagt Lutz Strangemann, Gründer und Alleingesellschafter der Land Union Gruppe. "Mit dem Haus in Lübeck beginnt eine Kooperation, die wir in den kommenden Jahren mit zehn weiteren Projekten in Deutschland und Europa gezielt ausbauen wollen."

Das neue B&B HOTEL Lübeck-Berliner Platz bietet auf drei Etagen 79 moderne Zimmer, darunter Zweibettzimmer, Zimmer mit französischem Bett sowie ein barrierefreies Zimmer.

Über die Land Union Gruppe

Die Land Union Gruppe ist eine internationale Immobilieninvestment- und Entwicklungsgesellschaft. Hinter der Gruppe steht der Milliardär und Erbe der SinnLeffers Dynastie Lutz Strangemann. Das Immobilienportfolio umfasst über 2 Milliarden Euro und gliedert sich in Einzelhandels-, Hotel- und Gesundheitsimmobilien. Die Gruppe ist mit eigenen Büros in Berlin, London, Monaco, Amsterdam, Manila, Calgary sowie in Bangkok vertreten.

Weitere Informationen unter: www.landunion.com

Über B&B HOTELS

B&B HOTELS Central & Northern Europe (CNE) ist die größte Hotelmarke Deutschlands. Zum Netzwerk gehören mehr als 260 Hotels in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien, Liechtenstein, Dänemark und den Niederlanden. CEO von B&B HOTELS CNE ist Arno Schwalie.

B&B HOTELS CNE ist Teil der internationalen B&B HOTELS Gruppe, einer dynamisch wachsenden Hotelkette im Economy-Segment. 1990 in Brest (Frankreich) gegründet, betreibt die Gruppe heute über 900 Hotels in 18 europäischen Ländern, in Brasilien und den USA.

Ziel von B&B HOTELS ist es, Gästen Komfort und Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Das Unternehmen bekennt sich zu seiner unternehmerischen Verantwortung für ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit und engagiert sich aktiv als Corporate Citizen. Seit 2019 ist Goldman Sachs Hauptaktionär der Gruppe.

Weitere Informationen unter: www.hotelbb.com

Original-Content von: Land Union Management GmbH, übermittelt durch news aktuell