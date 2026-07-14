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STEIN Ingenieure GmbH wird Teil von Sweco

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Bremen (ots)

Sweco stärkt Kompetenzen in den Bereichen Abwasser und Kanalsanierung

Im Rahmen seiner langfristigen Wachstumsstrategie hat Sweco Deutschland den Erwerb der STEIN Ingenieure GmbH vereinbart. Mit dem Zusammenschluss baut Sweco seine Expertise in der Sanierung von Abwasserinfrastrukturen und Kanalsystemen gezielt aus und reagiert damit auf die steigenden Anforderungen eines zukunftsrelevanten Marktes.

Planung und Sanierung der Abwasserinfrastruktur

Die STEIN Ingenieure GmbH verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Planung und Realisierung anspruchsvoller Wasser- und Abwasserinfrastrukturprojekte. Zu den fachlichen Schwerpunkten zählen die Kanalsanierung sowie die Abwasser- und Trinkwasserinfrastruktur, ergänzt durch Kompetenzen in Statik, Rohrvortrieb und Bauwerksprüfung. Das Leistungsspektrum reicht von der strategischen Konzeptentwicklung über Planung und Ausschreibung bis hin zur Bauüberwachung. Diese Kompetenzen ergänzen das bestehende Leistungsportfolio von Sweco ideal.

"Die Modernisierung der Abwassersysteme zählt zu den zentralen Aufgaben der kommenden Jahrzehnte. Mit STEIN Ingenieure gewinnen wir ein hervorragend positioniertes Unternehmen mit hoher fachlicher Reputation in der Kanalsanierung und Abwasserinfrastruktur. Die Kombination aus regionaler Stärke, fachlicher Kompetenz und gemeinsamen Werten macht STEIN Ingenieure zu einer idealen Ergänzung für Sweco", sagt Julia Zantke, Geschäftsführerin von Sweco Deutschland.

Auch STEIN Ingenieure sieht in dem Zusammenschluss große Chancen: "Die Anforderungen an die Infrastruktur-, Umwelt- und Wasserwirtschaft werden zunehmend komplexer. Gleichzeitig erwarten Kunden umfassende Lösungen, die unterschiedliche Fachdisziplinen miteinander verbinden. Mit dem Zusammenschluss schaffen wir die Voraussetzungen, diesen Anforderungen auch künftig erfolgreich zu begegnen. Für unsere Mitarbeitenden eröffnet sich der Zugang zu einem deutlich größeren fachlichen Umfeld, zu neuen Entwicklungsmöglichkeiten und zu einem internationalen Netzwerk von Expertinnen und Experten. Gleichzeitig bringt STEIN Ingenieure seine langjährige Erfahrung und seine besondere Expertise in den Bereichen Wasser- und Abwasserinfrastruktur in die gemeinsame Zukunft ein", sagt Dr.-Ing. Robert Stein, Geschäftsführer der STEIN Ingenieure GmbH.

Regionale Nähe für komplexe Infrastrukturprojekte

Mit sieben Büros in Deutschland bringt STEIN Ingenieure eine hohe regionale Nähe zu Kunden und Projektpartnern ein. In Bochum stärkt STEIN Ingenieure die Präsenz von Sweco im Ruhrgebiet, einer Region mit langer Tradition im Infrastruktur- und Ingenieurbau sowie enger wissenschaftlicher Anbindung an die Ruhr-Universität Bochum. Die weiteren Büros der STEIN Ingenieure GmbH ergänzen Sweco-Standorte in denselben Städten um wichtige Kapazitäten und Kompetenzen.

Der Kaufvertrag wurde am 13. Juli 2026 unterzeichnet. Für Kunden und Projektpartner bleibt die gewohnte Kontinuität in der Zusammenarbeit erhalten. Gleichzeitig eröffnet der Zusammenschluss STEIN Ingenieure den Zugang zum erweiterten Leistungsportfolio und zum internationalen Netzwerk von Sweco.

Sweco plant und gestaltet die nachhaltigen Städte und Gemeinden der Zukunft. Mit dem kollektiven Wissen unserer 23.000 Architekt*innen, Ingenieur*innen und anderer Expert*innen arbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden daran, den grünen Wandel zu unterstützen, das Potenzial der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit Europas zu stärken. Sweco ist der führende europäische Anbieter für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen mit einem Umsatz von rund 2,9 Mrd. EUR in 2025. Das Unternehmen ist im Nasdaq Stockholm gelistet. www.sweco-gmbh.de

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