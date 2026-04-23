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Sweco plant nachhaltigen Gesundheitscampus für die Kliniken Ostalb

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Essingen (ots)

In Essingen soll ein hochmodernes Klinikum entstehen, das die medizinische und pflegerische Versorgung im Ostalbkreis stärkt und gezielt auf zukünftige Anforderungen ausrichtet. Mit dem Neubau wird die bestehende Expertise zusammengeführt und ausgebaut und kann sich in einer zukunftsweisenden Struktur für Patient*innen weiterentwickeln. Der Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb hat den Auftrag für die Leistungsstufe 1 für die Objektplanung der Gebäude und Innenräume nach einem europaweiten Vergabeverfahren an die Sweco GmbH vergeben. Der zukunftsweisende Klinikneubau mit rund 650 Planbetten und -plätzen soll das Herzstück eines neuen Gesundheitscampus werden.

Zukunftskonzept 2035 der Kliniken Ostalb: umfassende Gesundheitsversorgung

Der Neubau für die Kliniken Ostalb ist Teil eines zukunftsorientierten Campuskonzepts mit Medizinischem Versorgungszentrum (MVZ), Krankenpflegeschule, Wohnen, Rettungswache, Kita und Parkhaus. Die gesamte zukünftige Campusstruktur wird eine hochwertige und langfristige Versorgung in der Ostalb-Region sichern. Sweco plant als 1. Baustein das Klinikhauptgebäude mit den wesentlichen medizinischen Fachbereichen, darunter die Notfall- und Intensivmedizin, ein Mutter-Kind-Zentrum und die Diagnostik. Der Neubau umfasst voraussichtlich etwa 49.000 m² Nutzfläche. Ein Hubschrauberlandeplatz und eine Energiezentrale sichern die technische und notfallmedizinische Infrastruktur.

BIM-gestützte Klinikplanung mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Flexibilität

Die Planungen für den Gesundheitscampus in Essingen werden mit Building Information Modeling (BIM) realisiert, um alle Fachdisziplinen frühzeitig zu koordinieren und medizinische Abläufe, technische Gebäudeausrüstung und Betrieb in einem digitalen Modell zu integrieren. Im Mittelpunkt stehen Nachhaltigkeit, hohe Energieeffizienz und ein schonender Umgang mit Ressourcen über den gesamten Lebenszyklus: von der Auswahl der Baumaterialien über Energieerzeugung und Abfallkonzepte bis hin zu Betrieb und Instandhaltung. Ein modularer Planungsansatz ermöglicht die flexible Flächenumnutzung innerhalb des Gebäudes und bauliche Erweiterungen, damit das neue Klinikum flexibel auf zukünftige medizinische und organisatorische Anforderungen reagieren kann.

"Mit dem Regionalversorger in Essingen entsteht ein Gesundheitscampus, der moderne Medizin, nachhaltige Klinikplanung und anpassungsfähige Gebäudestrukturen verbindet. Durch den Einsatz von BIM, ein klares Schnittstellenmanagement und modulare Konzepte schaffen wir die Basis für effiziente Abläufe, gute Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende und eine hohe Aufenthaltsqualität für Patient*innen", sagt Patrick Hedwig, Bereichsleiter Architektur bei Sweco.

Der Baubeginn ist für 2028 vorgesehen, die bauliche Fertigstellung des Klinikneubaus in Essingen ist bis Ende 2032 geplant.

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