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feder consulting GmbH zum vierten Mal als TOP CONSULTANT ausgezeichnet

Erneute Auszeichnung bestätigt Beratungsqualität in der Fördermittelberatung und Unternehmensfinanzierung für den Mittelstand

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Hamburg (ots)

Die feder consulting GmbH zählt erneut zu den besten Beratern für den deutschen Mittelstand. Das auf Fördermittelberatung, Unternehmensfinanzierung und Investitionsfinanzierung spezialisierte Beratungshaus wurde bereits zum vierten Mal mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgte im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in Heidelberg durch den Mentor des Wettbewerbs, Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg.

Die Auszeichnung basiert auf einer wissenschaftlich begleiteten Kundenbefragung der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) im Auftrag von compamedia. Bewertet werden ausschließlich Beratungsunternehmen, deren mittelständische Kunden eine hohe Zufriedenheit hinsichtlich Fachkompetenz, Beratungsqualität, Umsetzungsstärke und Weiterempfehlung bestätigen.

Von 132 teilnehmenden Beratungsunternehmen erhielten lediglich 98 Unternehmen das TOP CONSULTANT-Siegel 2026. Die feder consulting GmbH gehört damit erneut zu den ausgezeichneten Beratungsgesellschaften Deutschlands.

Seit der Gründung im Jahr 1996 unterstützt die feder consulting GmbH kleine und mittlere Unternehmen bei der Finanzierung von Investitionen. Der Schwerpunkt liegt auf der strategischen Nutzung öffentlicher Förderprogramme, Zuschüsse, Förderkredite und weiterer Instrumente der Unternehmensfinanzierung. Ziel ist es, Investitionen wirtschaftlich tragfähig zu gestalten und Finanzierungsspielräume für Unternehmen nachhaltig zu verbessern.

Die praktische Erfahrung spiegelt sich in den Ergebnissen wider: Über 17.600 erfolgreich begleitete Projekte, rund 9 Milliarden Euro Finanzierungsvolumen sowie mehr als 2 Milliarden Euro realisierte Zuschüsse dokumentieren die langjährige Spezialisierung auf Fördermittel und Unternehmensfinanzierung.

"Die vierte Auszeichnung als TOP CONSULTANT ist für uns eine besondere Bestätigung. Sie zeigt, dass unsere Beratungsqualität nicht nur einmalig, sondern dauerhaft von unseren Mandanten anerkannt wird. Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten benötigen Unternehmen erfahrene Partner, die Fördermittel und Unternehmensfinanzierung strategisch miteinander verbinden", erklärt Geschäftsführer Kai Schimmelfeder.

Fördermittel gewinnen für den Mittelstand zunehmend an Bedeutung. Investitionen in Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Energieeffizienz, Forschung, Innovation oder Unternehmenskauf lassen sich durch öffentliche Förderprogramme häufig wirtschaftlicher realisieren. Eine professionelle Fördermittelberatung trägt dazu bei, Finanzierungsstrukturen zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen nachhaltig zu stärken.

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