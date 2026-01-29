HR Hessischer Rundfunk

cresc... Biennale 2026 startet am Mittwoch, 4. Februar mit dem Festivalthema SCHWÄRMEN

Frankfurt/ Darmstadt/ Kronberg/ Bad Vilbel

Am Mittwoch, 4. Februar 2026, um 18 Uhr startet die "cresc... Biennale für aktuelle Musik Frankfurt Rhein Main" mit der Eröffnung der Ausstellung "Inside The Swarm" von Justine Emard in Anwesenheit der Künstlerin. Während des gesamten Festivals bis Sonntag, 15. Februar, kann die Multimedia-Installation bei freiem Eintritt in der KunstKulturKirche Allerheiligen in Frankfurt besucht werden.

Mit dem Festivalthema SCHWÄRMEN öffnen die Veranstalter Ensemble Modern und hr-Sinfonieorchester Frankfurt mit ihren Partner*innen und Gästen an sieben Festivaltagen einen Denkraum zwischen Natur, Gesellschaft und Kunst. Die Besucher*innen erwarten Veranstaltungen mit großer Orchesterliteratur, kammermusikalischen Werken, 14 Uraufführungen, Liedern, Texten und Installationen in Darmstadt, Frankfurt, Bad Vilbel und Kronberg.

Jugendliche auf der Spur von menschlichen Zellen

Ob Menschen, Vögel, Zellen oder Algorithmen - alle folgen unsichtbaren Regeln. Menschen schwärmen aus, bewegen sich in Schwärmen, lassen sich von Schwarmintelligenz treiben, schwärmen manchmal füreinander oder für etwas. Den kollektiven Prozess des Schwärmens und das Verhalten menschlicher Zellen erforschen Frankfurter Schüler*innen der Wöhlerschule und des Gymnasiums Süd im partizipativen Kunstprojekt "Teile mich - Zellen als Kraftwerke" gemeinsam mit Wissenschaftler*innen. Konzipiert und künstlerisch geleitet von Adriane Westerbarkey entstehen aus dieser Forschung Animations- und Kurzfilme, die mit Musiker*innen des Ensemble Modern live vertont werden - ein ungewöhnliches Gesamtkunstwerk aus Wissenschaft, Film und Musik, zu erleben am Samstag, 7. Februar, in der Frankfurter Dornbuschkirche.

Zwölf Konzertorte im Rhein-Main-Gebiet

Die zwölf Konzertorte der Biennale sind der hr-Sendesaal, die Darmstädter Centralstation, das Casals Forum in Kronberg, die VILCO Stadthalle Bad Vilbel, das Künstler*innenhaus Mousonturm, das Frankfurt LAB, die KunstKulturKirche Allerheiligen, die Dornbuschkirche sowie im Rahmen des Wandelkonzerts am Sonntag, 8. Februar, in der Frankfurter Innenstadt das Nebbiensche Gartenhaus, die St. Katharinenkirche, das Deutsche Romantik-Museum und das MOMEM - Museum of Modern Electronic Music. Für die beiden Festivalausrichter Ensemble Modern und hr-Sinfonieorchester ist die VILCO-Stadthalle Bad Vilbel erstmals Festivalspielort. Am Freitag, 6. Februar, widmen sie sich dort gemeinsam dem Festivalthema SCHWÄRMEN und bringen unter Leitung von Sylvain Cambreling Werke von Rebecca Saunders, Miroslav Srnka und Conlon Nancarrow zur Aufführung.

Beteiligte sind neben den Festivalausrichtern Ensemble Modern und hr-Sinfonieorchester Frankfurt sowie der hr-Bigband und der Internationalen Ensemble Modern Akademie (IEMA) u. a. die Dirigent*innen Brad Lubman und Lucie Leguay, der Tenor Julian Prégardien, der Komponist John Hollenbeck, der Frauenchor Trondheim Voices und die Synergy Vocals sowie junge internationale Musiker*innen und Komponist*innen des IEMA-Ensemble 2025/26 und des young_professionals-Programms.

KURZÜBERSICHT

cresc... Biennale für aktuelle Musik Frankfurt Rhein Main

SCHWÄRMEN

Mittwoch, 4. Februar, bis Sonntag, 15. Februar 2026

Interpret*innen

hr-Sinfonieorchester, Ensemble Modern, hr-Bigband, IEMA-Ensemble 2025/26, Trondheim Voices, Sylvain Cambreling, Synergy Vocals, Brad Lubman, Julian Prégardien, Pia Davila, Lucie Leguay, Continuum XXI, Noisemakers, Toby Thatcher, Justine Emard

Uraufführungen von

John Hollenbeck, Juste Janulyte, Bernard Foccroulle, Helena Cánovas Parés, Thierry Tidrow, Malika Kishino, Sarah Nemtsov, Leon Liang, Haotian Yu, Diego Ramos Rodríguez, Hed Bahack, Caio de Azevedo, Eungjin Lee, Yixie Shen

sowie Kompositionen von

Miroslav Srnka, Conlon Nancarrow, Rebecca Saunders, Steve Reich, Georg Friedrich Haas, Alberto Arroyo, Eloain Lovis Hübner, John Hollenbeck

Veranstaltungsorte

Casals Forum Kronberg

Centralstation Darmstadt

Frankfurt LAB

hr-Sendesaal

KunstKulturKirche Allerheiligen

Künstler*innenhaus Mousonturm

VILCO Bad Vilbel

Dornbuschkirche

Nebbiensches Gartenhaus

St. Katharinenkirche

Deutsches Romantik-Museum

MOMEM - Museum of Modern Electronic Music

Tickets zwischen 14 und 45 Euro (erm. 14 bis 18 Euro) unter www.cresc-biennale.de, www.hr-ticketcenter.de sowie weiteren Vorverkaufsstellen

Ermäßigung gilt für Schüler*innen, Studierende, Auszubildende, Menschen mit Behinderung ab GdB 80 - nur mit gültigem Ausweis.

