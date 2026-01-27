HR Hessischer Rundfunk

6. Staffel "Raus aufs Land" mit Sänger Markus aus Assmannshausen in der ARD Mediathek

Frankfurt am Main/Rüdesheim (ots)

Das Erfolgsformat "Raus aufs Land" startet am 27. Januar mit zehn neuen Folgen in der ARD Mediathek. Im hr-fernsehen ist die Reihe ab 31. Januar immer samstags um 18.15 Uhr zu sehen. Auch die sechste Staffel der Doku-Soap begleitet Menschen, die den Mut fassen, ihr vertrautes Leben in der Stadt hinter sich zu lassen, um ihren Traum vom Glück auf dem Land zu verwirklichen.

Einst hat der bekannte Sänger Markus mit seinen Hits wie "Ich will Spaß" oder "Kleine Taschenlampe brenn" die Hitparaden gestürmt. Auch sein Projekt T.X.T war mit dem Titel "Girl's Got a Brand New Toy" in den Charts erfolgreich. Doch von vergangenen Erfolgen allein lässt es sich nicht leben. Sein Traum: ein Hotel auf dem Land im Rheingau. Gemeinsam mit seiner Partnerin Yvonne und dem erwachsenen Sohn Hannes will Markus eine in die Jahre gekommene Herberge in Rüdesheim-Assmannshausen mit neuem Schwung beleben. Die Drei müssen dabei aber lernen, dass die Renovierungskosten weit über ihrem Budget liegen. Durch Baustress, hohe Erwartungen und familiären Spannungen wird jeder Tag zum Balanceakt zwischen Traum und Realität.

"Raus aufs Land - Staffel 6" ist eine Produktion von ITV im Auftrag von rbb, hr, BR, SWR und MDR für die ARD.

