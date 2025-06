Verband der Osteopathen Deutschland e.V.

Mit Ausdauer für gesetzliche Anerkennung: Verband setzt starkes Zeichen beim Wiesbadener City Marathon

Heike Henkel läuft für die Osteopathie: VOD geht mit starkem Team ins Rennen

Der Verband der Osteopathen Deutschland e.V. (VOD) ist auch 2025 wieder beim City Marathon Wiesbaden am Start - und das mit prominenter Unterstützung: Olympiasiegerin und Weltmeisterin Heike Henkel läuft für den VOD die 5-Kilometer-Strecke und wird zudem am Samstag ab 15 Uhr am VOD-Stand auf dem Expo-Gelände am Schlossplatz für Gespräche und Austausch bereitstehen.

Mit einem 70-köpfigen Team ist der VOD auf allen Streckenlängen vertreten - von 3 km, 5 km, 10 km, Halbmarathon bis Marathon. Ein weiteres Highlight: Gregor Buchholz, der Vorjahressieger des Marathons, startet diesmal im Halbmarathon für das VOD-Team. Mit dabei ist auch seine Frau, Eva Buchholz, Osteopathin und langjähriges VOD-Mitglied, die über die 10 Kilometer antritt.

Ziel ist es, ein öffentliches Zeichen zu setzen: für die Bedeutung von ganzheitlicher Gesundheit, für Teamgeist und für den größten politischen Meilenstein in der Geschichte des Berufsstandes.

"Nach über 30 Jahren berufspolitischem Einsatz haben wir erreicht, was lange als fernes Ziel galt: Die Bundesregierung hat die gesetzliche Regelung der Osteopathie in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Auch das war ein sprichwörtlicher berufspolitischer Marathonlauf, der viel Ausdauer erforderte und für uns ein historischer Etappensieg. Der City Marathon mit vielen Läuferinnen und Läufern, die selbst gute Erfahrungen mit Osteopathie haben, ist daher eine ideale Bühne, um diesen Erfolg mit der Öffentlichkeit zu teilen und gleichzeitig deutlich zu machen: Wir laufen weiter, bis zum Berufsgesetz", so Prof. Marina Fuhrmann, Vorstandsvorsitzende beim VOD.

Im Zentrum steht dabei nicht nur der sportliche Wettkampf, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl. Mit Heike Henkel begleitet eine profilierte Spitzensportlerin den Verband als aktive Läuferin und überzeugte Botschafterin für Osteopathie.

"Osteopathie begleitet mich seit Jahren. Gerade im Leistungssport weiß man, wie entscheidend präventive und ganzheitliche Ansätze sind. Deshalb freue ich mich sehr, den VOD in Wiesbaden zu unterstützen - laufend und als Stimme für die Sache", erklärt Heike Henkel.

Das Expo-Gelände wurde in diesem Jahr auf den Schlossplatz vor die Marktkirche verlegt. Der VOD-Stand ist am Freitag (10-19 Uhr) und Samstag (10-22 Uhr) geöffnet, dieser soll nicht nur informieren, sondern Begegnung ermöglichen - zwischen Osteopathen, Patienten, Interessierten und Multiplikatoren. Besucher können sich über Ausbildung, Wirkungsfelder, aktuelle berufspolitische Entwicklungen und gesundheitliche Aspekte der Osteopathie informieren.

Der VOD freut sich auf einen sportlichen und inspirierenden Marathon mit vielen Begegnungen auf und neben der Strecke. "Letztes Jahr haben wir beim Marathon einen besonderen Teamgeist erlebt - dieses Jahr gehen wir mit einem klaren Signal an den Start: Gemeinsam stark für die Osteopathie."

Gut zu wissen:

Osteopathie ist eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgen. Osteopathie geht dabei den Ursachen von Beschwerden auf den Grund und behandelt den Menschen in seiner Gesamtheit. Osteopathie ist bei vielen Krankheiten sinnvoll und behandelt vorbeugend.

Hintergrund:

Als erster und mit bundesweit mehr als 6.800 Mitgliedern größter Berufsverband setzt sich der VOD für Patientensicherheit und Verbraucherschutz ein. Der VOD e.V. fordert hierfür eine berufsgesetzliche Regelung und die Schaffung des eigenständigen Berufs des Osteopathen auf qualitativ höchstem Niveau. Er klärt über die Osteopathie auf, informiert sachlich und neutral, fördert Forschungsprojekte und betreibt Qualitätssicherung im Interesse der Patienten. Darüber hinaus vermittelt der VOD hoch qualifizierte Osteopathen. Über 2,8 Millionen Besucher informieren sich jedes Jahr auf osteopathie.de. Fast 100 gesetzliche Krankenkassen bezuschussen Osteopathie.

