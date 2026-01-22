HR Hessischer Rundfunk

Hessischer Rundfunk vierfach für den Grimme-Preis nominiert

In diesem Jahr ist der Hessische Rundfunk (hr) an vier Produktionen und Koproduktionen beteiligt, die in den Kategorien Fiktion sowie Kinder & Jugend für den Grimme-Preis nominiert sind: "Tatort: Dunkelheit", "Grüße vom Mars", "Der talentierte Mister F." und "Y-Kollektiv: Y-History". Bekanntgegeben werden die Gewinnerinnen und Gewinner im März, verliehen werden die renommierten Auszeichnungen am Freitag, 24. April 2026, in Marl.

Am heutigen Donnerstag, 22. Januar, hat die Nominierungskommission des Grimme-Preises die Nominierungen für 2026 bekannt gegeben. Für die Kategorien Fiktion, Unterhaltung sowie Kinder & Jugend gab es mehr als 750 Einreichungen, woraus 71 Produktionen und Einzelleistungen ausgewählt wurden. Darunter befinden sich vier Produktionen bzw. Koproduktionen des hr: "Tatort: Dunkelheit" (Sommerhaus Filmproduktion im Auftrag von ARD Degeto Film/hr), "Grüße vom Mars" (Leitwolf/Kinescope Film für NDR/hr/KiKA/MDR), "Der talentierte Mr. F" (Neue Flimmer für MDR/ARD Kultur/BR/rbb/hr) und "Y-Kollektiv: Y-History" (Milk&water/Blindcat/ Sendefähig/Dokness/Docuvista Filmproduktion für RB/hr/MDR/SWR/BR).

Neues Ermittlerteam für Frankfurt: "Tatort: Dunkelheit"

Seit 5. Oktober 2025 ermittelnMelika Foroutan als Maryam Azadi und Edin Hasanovic als Hamza Kulina in ungeklärten Mordfällen in und um Frankfurt. In "Dunkelheit" - ihrem ersten Einsatz - sieht sich das neue Cold-Case-Team direkt mit einem besonders grausamen Leichenfund konfrontiert, der von einem wahren Fall inspiriert ist: Der 2014 verstorbene Manfred S. soll laut Polizei mehrere Menschen brutal ermordet und verstümmelt haben.Das Buch schrieben Senad Halilbasic, Stefan Schaller und Erol Yesilkaya. Regie führte Stefan Schaller. Das Konzept, ein neues "Tatort"-Team in Cold Cases ermitteln zu lassen, stammt von der Sommerhaus Filmproduktion und wurde gemeinsam mit der hr-Spielfilmredaktion weiterentwickelt. "Dunkelheit" ist eine Produktion der Sommerhaus Filmproduktion im Auftrag der ARD Degeto Film und des Hessischen Rundfunks (hr). Die Redaktion lag bei Jörg Himstedt und Erin Högerle (beide hr) sowie Birgit Titze (ARD Degeto Film). Produzenten waren Jochen Laube und Fabian Maubach, die ausführende Produzentin war Annie Schilling (alle Sommerhaus Filmproduktion).

Drei Nominierungen in der Kategorie "Kinder & Jugend"

Beteiligt war der hr außerdem an dem Kinderfilm "Grüße vom Mars". Der Film erzählt die Geschichte vom zehnjährigen Tom, der anders ist als andere Kinder und dessen größter Wunsch es ist, auf den Mars zu fliegen. Erstausstrahlung war am 26. Dezember.

Mitverantwortlich zeichnet der hr ebenfalls bei der nominierten ARD Mediatheks-Reihe "Y-Kollektiv: Y-History", die 2025 startete und Geschichte aus der Sicht von jungen Reporterinnen und Reportern erzählt. Für das Y-Kollektiv hat Radio Bremen die Gesamtverantwortung, der hr hat das Formatlead für Y-History.

Eine weitere Beteiligung des hr gab es an der Produktion "Der talentierte Mr. F", die von einem mysteriösen Filmklau erzählt und zwei Berliner Filmstudenten auf ihrer Suche nach dem Dieb ihres Werks begleitet. Der Dokumentarfilm wurde unter Federführung des MDR gemeinsam mit ARD Kultur, rbb, BR und hr produziert.

Die Preisverleihung des 62. Grimme-Preises ist am Freitag, 24. April, in Marl.

