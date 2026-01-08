HR Hessischer Rundfunk

Sexpositive Hörspielserie "10 Augenblicke": Neue Staffel ab 9. Januar in der ARD Audiothek

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Die erfolgreiche Hörspielserie geht in die zweite Staffel: Unter dem Titel "10 Augenblicke" erscheint am Freitag, 9. Januar, die Fortsetzung von "10 Atemzüge" in der ARD Audiothek. In zehn Folgen gibt es neue Geschichten von Simone Buchholz, Mareike Fallwickl, Berit Glanz und Karen Köhler rund um Beziehungen, Begehren und Selbstbestimmung. Im Cast mit dabei sind Lou Strenger und Gisa Flake.

Die Serie knüpft an die feministische und sexpositive Grundidee der ersten Staffel an. Während "10 Atemzüge" in einem Mehrfamilienhaus angesiedelt ist, stecken die Protagonistinnen und Protagonisten dieses Mal in einer Winternacht in einem liegengebliebenen ICE fest. Klingt erst mal nicht nach großer Intimität, doch zwischen Bordbistro, Ruheabteil und Bahnsteig entwickeln sich Gespräche, Geständnisse und romantische wie erotische Momente. "10 Augenblicke" verbindet humorvolle Dialoge mit gesellschaftlich relevanten Themen und zeigt unterschiedliche Perspektiven auf Liebe, Sexualität und Beziehungsmodelle.

Affäre, Polyamorie und Blind Dating

Physikerin Paulina kann an nichts anderes als die geheime Affäre mit ihrem Kollegen denken, während das polyamore Paar Kim und Annelie die Vorzüge von Liebe zu Dritt auslebt. Zugchefin Caterina entdeckt ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse neu und in der ersten Klasse kommen Daniel und Verena beim nagelneuen Blind-Dating-Format der Deutschen Bahn ordentlich in Fahrt. Wie bereits in der ersten Staffel steht weibliches Begehren im Mittelpunkt. Die Autorinnen greifen Fragen zu Körper, Freiheit und modernen Beziehungskonzepten auf und verarbeiten sie in pointierten Dialogen.

Autorinnen und Besetzung

Die Serie wurde von Simone Buchholz, Mareike Fallwickl, Berit Glanz und Karen Köhler entwickelt. In den Hauptrollen sind unter anderem Meike Droste, Lou Strenger, Gisa Flake, Stefanie Eidt, Max von Pufendorf und Patrick Güldenberg zu hören.

"10 Augenblicke" anhören

Alle zehn Folgen sind ab Freitag, 9. Januar, in der ARD Audiothek abrufbar. Ebenfalls dort bereit steht die erste Staffel "10 Atemzüge".

Zur hr-Presseseite

Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell