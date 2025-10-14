feder consulting GmbH

Kai Schimmelfeder zum Wirtschaftssenator h.c. ernannt: BVMW würdigt jahrzehntelanges Engagement für den Mittelstand

Hamburg (ots)

Der Geschäftsführer der feder consulting GmbH, Kai Schimmelfeder, wurde im Juni 2025 vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft e. V. (BVMW) und dessen Bundeswirtschaftssenat zum Wirtschaftssenator h.c. ernannt. Die Verleihung dieser Ehrenposition würdigt seine über 25-jährige Arbeit als Fördermittelberater, sein außerordentliches Engagement für unternehmerische Finanzierungslösungen sowie seinen nachhaltigen Beitrag zur Stärkung des deutschen Mittelstands.

Die feierliche Ernennung fand im Rahmen einer offiziellen Sitzung des Bundeswirtschaftssenats in Berlin statt. Der Bundeswirtschaftssenat des BVMW vereint ausgewählte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, die sich durch Verantwortung, Innovationskraft und unternehmerische Integrität auszeichnen. Mit der Ernennung zum Wirtschaftssenator h.c. wird Kai Schimmelfeder Teil dieses Gremiums, das als Stimme des Mittelstands gegenüber Politik und Öffentlichkeit fungiert.

"Diese Ernennung ist eine besondere Ehre und zugleich ein Auftrag," erklärt Kai Schimmelfeder, Geschäftsführer der feder consulting GmbH. "Seit fast drei Jahrzehnten setze ich mich dafür ein, dass Unternehmen - vom Start-up bis zum etablierten Mittelständler - ihre Investitionen, Innovationen und Wachstumsprojekte mit staatlicher Unterstützung realisieren können. Die Auszeichnung des BVMW verstehe ich als Anerkennung dieses Engagements und als Verpflichtung, weiterhin Brücken zwischen Wirtschaft und Politik zu bauen, um nachhaltige Finanzierung und Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands zu sichern."

Der Bundeswirtschaftssenat unter dem Dach des BVMW dient als beratendes Gremium für wirtschaftspolitische Themen und ist ein Forum für unternehmerische Exzellenz in Deutschland. Ziel ist es, politische Entscheidungsprozesse mit der Perspektive des Mittelstands zu bereichern und praxisnahe Impulse für wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu geben. Mit der Berufung von Kai Schimmelfeder würdigt der Verband insbesondere seine Expertise in den Bereichen Fördermittelstrategie, Zuschussfinanzierung und nachhaltige Unternehmensentwicklung.

Seit seiner Gründung im Jahr 1996 hat die feder consulting GmbH unter der Leitung von Kai Schimmelfeder tausende Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von Finanzierungsstrategien unterstützt. Dabei legt das Unternehmen besonderen Wert auf Transparenz, Wirtschaftlichkeit und langfristigen Nutzen für seine Kunden. Herr Schimmelfeder hat zudem als Autor, Referent und Medienexperte wesentlich dazu beigetragen, das Thema Fördermittel in der öffentlichen Wahrnehmung zu verankern.

"In Zeiten wirtschaftlicher Transformation, Digitalisierung und Fachkräftemangel braucht der Mittelstand neue Wege der Finanzierung," so Schimmelfeder weiter. "Förderprogramme sind ein entscheidendes Instrument, um Innovation, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit zu sichern. Ich freue mich darauf, diese Perspektive künftig auch im Bundeswirtschaftssenat einzubringen."

Über den Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)

Der BVMW e. V. ist der größte, freiwillig organisierte und branchenübergreifende Interessenverband des deutschen Mittelstands. Mit einem Netzwerk aus über 300 Geschäftsstellen in Deutschland und internationalen Repräsentanzen vertritt der Verband die wirtschaftspolitischen Interessen von mehr als 900.000 Unternehmen. Der Bundeswirtschaftssenat des BVMW bringt wirtschaftliche Expertise in politische Entscheidungsprozesse ein und fördert verantwortungsvolles Unternehmertum.

Über die feder consulting GmbH

Die feder consulting GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit 1996 auf Fördermittelberatung und Unternehmensfinanzierung spezialisiert. Das Unternehmen zählt zu den führenden Beratungen in Deutschland und begleitet mittelständische Unternehmen deutschlandweit bei der Identifikation, Beantragung und Umsetzung nationaler und europäischer Förderprogramme. Der Fokus liegt auf Investitions-, Innovations- und Wachstumsfinanzierungen. Durch praxisorientierte Beratung, strategische Weitsicht und ein tiefes Verständnis der Förderlandschaft trägt feder consulting maßgeblich dazu bei, wirtschaftliches Wachstum nachhaltig zu gestalten.

