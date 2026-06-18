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ELMI Power setzt neue Maßstäbe beim Depotladen: Overhead Charger, Hochleistungs-Dispenser und modulare Speicher auf der Power2Drive 2026

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München/Niddatal (ots)

Flexibles Depotladen ohne Netzausbau: ELMI Power GmbH präsentiert auf der Power2Drive in München in Halle C6 am Stand 610 ein erweitertes Produktportfolio für die elektrifizierte Flotte. Im Mittelpunkt stehen drei Neuheiten, die gemeinsam mit dem firmeneigenen intelligenten Energiemanagementsystem (EMS) eine skalierbare, netzunabhängige Ladeinfrastruktur für Logistik-Depots, Busdepots, Transporter-Flotten und Schwertransport ermöglichen.

Während der Ausbau öffentlicher Schnellladenetze die Schlagzeilen dominiert, bleibt das Depotladen das operative Rückgrat der Elektromobilität. ELMI Power adressiert genau diese Lücke: mit Hardware, die sich in bestehende Infrastrukturen einfügt, und einem EMS, das Energieflüsse intelligent steuert - ohne Netzausbau, ohne Kompromisse bei der Verfügbarkeit.

Auf der Messe zeigt ELMI drei Neuheiten: Der Overhead Charger ermöglicht erstmals gleichzeitiges Schnellladen und Beladen von Nutzfahrzeugen - das Fahrzeug lädt, während es beladen wird. Der neue flüssiggekühlte Hochleistungs-Dispenser ist für 24/7-Dauerbetrieb in Hochlastumgebungen ausgelegt. Das modulare Speichersystem erlaubt Betreibern, Kapazität nach Bedarf zu skalieren - klein anfangen, gezielt wachsen, ohne Überdimensionierung. Verbindendes Element aller drei Produkte ist das proprietäre ELMI EMS, das Ladezyklen in Echtzeit steuert, Fahrzeuge nach Abfahrtsplan priorisiert und Netzspitzen minimiert.

Flottenbetreiber, die jetzt investieren, können von der aktuellen PTJ-Förderrichtlinie für schwere Nutzfahrzeuge profitieren. Alle ELMI-Produkte sind für die laufenden Förderaufrufe B und C zugelassen.

"Depotladen ist kein Nischenthema mehr - es ist die kritische Infrastruktur für den Erfolg der Elektromobilität im gewerblichen Bereich. Was Flottenbetreiber brauchen, sind keine Einzellösungen, sondern Systeme, die mitwachsen, sich integrieren und intelligent steuern. Genau das liefern wir mit unserem neuen Portfolio: Flexibilität durch die Verbindung von Batterie, modularen Komponenten, EMS und zuverlässiger Hardware - aus einer Hand." James Xu (Xin Xu), CEO, ELMI Power GmbH

Neben den modularen Depotlösungen zeigt ELMI auch ein breites Portfolio für öffentliche Ladeinfrastruktur, die dank Batteriespeicher minimale Ansprüche an den Netzanschluss hat. Ab 11kW Netzanschluss ist eine Realisierung binnen weniger Wochen möglich.

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