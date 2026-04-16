MENG - The Art Of LiveComposition

Musik, die nur einmal existiert: Wie MENG – The Art Of LiveComposition das Konzerterlebnis neu erfindet

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Heidelberg (ots)

Konzertabende folgen meist einem vertrauten Muster: einstudierte Programme, wiederholbare Abläufe, kalkulierbare Dramaturgien. Präzision gilt als Maßstab – doch mit ihr schwindet oft die Einmaligkeit des Moments. Was aber, wenn Musik nicht reproduziert, sondern im Augenblick erschaffen wird und jeder Ton nur ein einziges Mal existiert?

Konzertbesucher erleben oft ein vertrautes Bild: Programme stehen fest, Stücke sind über Jahre hinweg einstudiert, Abläufe wiederholen sich. Vieles wirkt präzise und durchdacht, doch genau das nimmt dem Moment seine Spannung. Denn was einerseits für technische Präzision und handwerkliche Qualität steht, führt andererseits dazu, dass sich Live-Musik kaum noch von einer Aufnahme unterscheidet. Konzert für Konzert wiederholt sich dieselbe Dramaturgie, dieselbe Stückfolge, dieselbe musikalische Gestaltung. Das Live-Erlebnis verliert dadurch an Einzigartigkeit. Wenn sich Konzerte ähneln, geht ein Teil der Überraschung verloren. Selbst Improvisation bleibt häufig an bekannte Strukturen gebunden und folgt einem festen Rahmen. „Wenn Musik nur reproduziert wird, verliert sie einen Teil ihrer Lebendigkeit. Sie bleibt korrekt, aber nicht mehr wirklich gegenwärtig“, beschreibt MENG diese Entwicklung – und macht damit deutlich, was passiert, wenn Kontrolle wichtiger wird als lebendige musikalische Entfaltung.

„Die stärksten musikalischen Momente entstehen dort, wo nichts festgelegt ist. Dort, wo Musik sich im selben Augenblick formt, in dem sie erklingt“, erklärt MENG und beschreibt damit den Kern seiner künstlerischen Haltung. Als international tätiger Solo-Pianist, Komponist und Multiinstrumentalist blickt er auf eine jahrzehntelange Erfahrung in Studios und auf Bühnen weltweit zurück. Die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Phil Collins, Quincy Jones oder Herbie Hancock sowie Produktionen in renommierten Umgebungen wie den Abbey Road Studios haben seine Arbeit geprägt und zugleich den Ausgangspunkt für eine radikale Weiterentwicklung geschaffen. Aus dieser Erfahrung heraus entwickelte MENG mit MENG – The Art Of LiveComposition eine eigenständige Kunstform: die Live-Komposition. Als ihr künstlerischer Erfinder gilt er weltweit als der einzige Solo-Pianist, der vollständige musikalische Werke ohne vorbereitete Strukturen unmittelbar auf der Bühne entstehen lässt.

Komposition ohne Netz: Was Live-Komposition wirklich bedeutet

„Live-Komposition bedeutet, der Musik zu folgen, statt sie zu kontrollieren“, beschreibt MENG den Prozess, der seine Konzerte prägt. Hier gibt es keine Setlists, keine festgelegten Stückfolgen und keine vorab definierten musikalischen Strukturen. Melodie, Harmonie und Form eines Stücks entwickeln sich simultan im Moment der Aufführung und wachsen zu einem in sich geschlossenen Werk. Das unterscheidet die Live-Komposition grundlegend von klassischer Improvisation: Während Improvisation auf bestehenden musikalischen Mustern aufbaut, entstehen bei MENG – The Art Of LiveComposition vollständig neue Kompositionen – ohne Vorlage, ohne Wiederholung. Einflüsse aus Klassik, Pop und Smooth Jazz verbinden sich dabei zu einer eigenständigen Klangsprache, die sich in jedem Konzert individuell entfaltet.

Jeder Ton existiert genau in dem Moment seines Entstehens und kann weder korrigiert noch identisch wiederholt werden. „Musik entsteht nicht durch Planung, sondern durch Offenheit für den Moment. Das ist der Kern der Live-Komposition“, erklärt MENG. Das Ergebnis ist kein reproduzierbares Konzertprogramm, sondern ein musikalischer Verlauf, der ausschließlich in diesem einen Augenblick existiert und danach nicht erneut entsteht.

Raum, Flügel und Publikum: Die unsichtbaren Mitkomponisten

Was MENG auf der Bühne schafft, ist kein Soloakt im klassischen Sinne. „Ich spiele die Musik nicht, sondern gebe ihr den Raum, sich zu entfalten“, erklärt er. Die Musik, die dabei entsteht, wird durch mehrere Faktoren gleichzeitig beeinflusst: die Akustik des Raumes, die Eigenschaften des Flügels, die Atmosphäre im Saal. Innere Bilder und persönliche Eindrücke, die während des Spiels entstehen, fließen direkt in die Komposition ein und prägen deren Verlauf. Vor allem aber ist das Publikum integraler Bestandteil des Prozesses: Seine Präsenz, Aufmerksamkeit und Ausstrahlung beeinflussen die musikalische Entwicklung und fließen in die entstehenden Stücke ein.

Zuhörer erleben die Musik damit nicht nur passiv – sie können sich in den Kompositionen wiederfinden, weil ihre Wirkung auf den Raum Teil des kreativen Akts wird. „Das Publikum komponiert mit, nicht durch Töne, sondern durch seine bloße Anwesenheit und Energie im Raum“, beschreibt MENG diesen Prozess. Was entsteht, gehört damit nicht allein dem Künstler, sondern dem Moment selbst.

Private Concerts: Ein Erlebnis, das es nur einmal gibt

Um dieses Erlebnis in seiner vollen Intensität erfahrbar zu machen, bietet MENG seine Konzerte im Rahmen eigens entwickelter Veranstaltungsformate unter dem Namen „Private Concerts“ an. Diese finden in ausgewählten Konzerträumen statt, bei denen Architektur, Raumwirkung und Atmosphäre aktiv in das musikalische Erlebnis einbezogen werden. Die Gästezahl ist dabei bewusst begrenzt, um eine unmittelbare Nähe zwischen Künstler und Publikum zu ermöglichen und die Intensität des Erlebnisses zu steigern.

Im Rahmen der Tourneeplanung von MENG – The Art Of LiveComposition sind unter anderem Auftritte in Berlin, Rom, London und New York vorgesehen. Für Besucher stehen unterschiedliche Teilnahmeformate zur Verfügung: Neben klassischen Konzerttickets gibt es auch Kombinationen aus Konzert und anschließendem Private Dinner mit dem Künstler. So erhalten sie die Möglichkeit zum persönlichen Austausch über seine Musik, seine Arbeitsweise und die Entstehung seiner Live-Kompositionen. „Das Gesamterlebnis entsteht aus der Verbindung von Musik, Raum, Atmosphäre und persönlicher Begegnung – und genau das lässt sich nicht wiederholen“, betont MENG. Wer diesen Moment verpasst, verpasst ihn endgültig. Für Besucher bedeutet das eine grundlegende Verschiebung der Perspektive: Musik wird nicht mehr als reproduzierbares Werk erlebt, sondern als einmaliger Prozess. Diese Form des Erlebens schafft eine neue Nähe zur Musik und zugleich eine neue Intensität. Denn was entsteht, existiert nur in diesem Moment. Danach bleibt es Erinnerung.

Einzigartig im Moment: Wenn Musik nur einmal existiert

MENG – The Art Of LiveComposition ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung. Seine Fähigkeit, ohne Vorbereitung komplexe musikalische Formen entstehen zu lassen, basiert auf der intensiven Auseinandersetzung von MENG mit Komposition, Instrumentenbeherrschung und Klang. Bereits seit den 1980er-Jahren veröffentlicht er eigene Produktionen mit internationaler Resonanz. Die Arbeit in führenden Studios sowie die Zusammenarbeit mit renommierten Künstlern haben ein tiefes Verständnis für musikalische Zusammenhänge geschaffen – ein Fundament, auf dem Live-Komposition überhaupt erst möglich wird.

Diese Verbindung aus Erfahrung und Offenheit erlaubt es, im Moment Strukturen zu entwickeln, die weder geplant noch vorhersehbar sind und dennoch eine innere Geschlossenheit besitzen. Zwischen Kontrolle und Hingabe entsteht mit MENG – The Art Of LiveComposition so ein Konzerterlebnis, das sich bewusst von gewohnten Strukturen löst. Statt Planung und Wiederholung rückt der Moment selbst in den Mittelpunkt – mit all seiner Offenheit, seinem Risiko und seiner Tiefe. Für kulturinteressierte Zuhörer eröffnet sich damit eine Erfahrung, die über das klassische Konzert hinausgeht: Musik als lebendiger Prozess, getragen von Raum, Publikum und Augenblick – und in jeder Aufführung neu.

Wer Musik nicht nur hören, sondern in ihrer Entstehung erleben möchte, darf sich ein Konzert von MENG – The Art Of LiveComposition nicht entgehen lassen. Mehr Informationen zu MENG und seiner Musik finden Sie unter: http://mengmusic.com

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