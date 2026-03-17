MENG - The Art Of LiveComposition

MENG: Komposition im Augenblick – eine eigenständige Kunstform

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Heidelberg (ots)

Musikalische Werke entstehen gewöhnlich im Studio oder im Proberaum, lange bevor sie ein Publikum erreichen. Der international erfahrene Komponist und Musikproduzent MENG hat eine eigene Form der Musik entwickelt, die Live-Komposition. Aus jahrzehntelanger Erfahrung entstand ein Ansatz, bei dem vollständige Werke unmittelbar auf der Bühne entstehen.

Live-Konzerte sind heute oft präzise durchgeplant, technisch perfektioniert und bis ins Detail vorbereitet. Programme stehen fest, Dramaturgien sind abgestimmt, jede Nuance ist kalkuliert. Für viele Zuhörer wirkt das vorhersehbar. Der Abend folgt einem festen Ablauf, Überraschungen bleiben selten. Zurück bleibt die Sehnsucht nach Musik, die wirklich im Augenblick entsteht und auch das Risiko des Unvorhersehbaren zulässt. „Wenn Musik nur noch wiederholt wird, verliert sie das Staunen über den ersten Ton“, beschreibt MENG diese Entwicklung.

Genau hier setzt der Komponist und Musikproduzent MENG an. Nach jahrzehntelanger Arbeit in Studios und auf internationalen Bühnen entwickelte er mit „The Art of LiveComposition“ seine eigene Form der Musik. Komposition und Aufführung sind kein Nacheinander, sondern fallen zusammen. Ohne vorbereitete Strukturen und ohne festgelegte Abläufe entsteht jedes Werk unmittelbar vor den Zuhörern. „Ich gehe ohne Konzept auf die Bühne und vertraue darauf, dass aus dem Moment ein vollständiges Werk wächst“, erklärt er. Seine Erfahrung bildet das Fundament. Entscheidend bleibt jedoch, dass kein Konzert reproduziert, sondern im Augenblick geschaffen wird.

Live-Komposition: Wie MENG vollständige Werke im Moment entstehen lässt

Mit „The Art of LiveComposition“ entwickelte MENG eine eigene Form der Musik, die sich klar von klassischer Improvisation unterscheidet. Er spielt nicht über bekannte Themen, nicht über vorgegebene Akkordfolgen und auch nicht über ein bestehendes musikalisches Gerüst. Stattdessen entsteht jedes Stück von Grund auf neu. Melodie, Harmonie und Aufbau entwickeln sich in dem Moment, in dem er am Flügel sitzt. Dabei verbinden sich in jedem einzelnen Werk Elemente aus Klassik, Pop und Smooth Jazz zu einer gemeinsamen Klangsprache. Es gibt keine vorbereiteten Abläufe und keine wiederholbaren Muster. Jede Komposition entsteht im Augenblick und wächst zu einer geschlossenen Form. Für MENG ist dieses Komponieren direkt auf der Bühne die höchstmögliche Form künstlerischer Authentizität.

Raum, Instrument und die Ausstrahlung des Publikums wirken dabei unmittelbar auf den Verlauf der Musik ein. Hinzu kommen innere Bilder und persönliche Erinnerungen, die im Moment des Spiels auftauchen und die Richtung der Komposition beeinflussen. Jeder Flügel klingt anders, jede Akustik verändert Dynamik und Intensität, jede Stimmung im Saal beeinflusst Tempo und Spannungsbogen. Die Zuhörer sind dabei nicht nur anwesend, sondern Teil jeder einzelnen Komposition und können sich in jedem Stück wiederfinden. Wiederholungen gibt es nicht, ein festes Programm ebenso wenig. Jede Komposition existiert nur ein einziges Mal. In dieser konsequenten Form gilt MENG als einziger Solo-Pianist, der vollständige Werke ohne vorbereitete Strukturen unmittelbar im Konzert entstehen lässt. Sein Ansatz ist keine Variante eines bestehenden Genres, sondern eine eigene Form des Komponierens.

Diese Besonderheit wird auch von außen bestätigt. Fred Schoenagel, langjähriger Musikchef des NDR, beschreibt MENGs Spiel als Ausnahme im Konzertbetrieb: „Ich habe in meinem Berufsleben viele Musiker gesehen, weltweit – aber so etwas habe ich vorher noch nie erlebt.“ Besonders beeindruckend sei die Selbstverständlichkeit, mit der aus einem einzelnen Ton ohne sichtbare Vorbereitung eine geschlossene musikalische Form wachse.

Erfahrung als Fundament: Warum Freiheit handwerkliche Sicherheit voraussetzt

Die Fähigkeit, im Moment vollständige Werke entstehen zu lassen, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit. MENG war über viele Jahre als Komponist, Multiinstrumentalist und Produzent tätig. Er veröffentlichte Pop-Produktionen, arbeitete mit Künstlern wie Phil Collins, Quincy Jones und Herbie Hancock und war in internationalen Studios aktiv. Besonders prägend war seine Tätigkeit in den Abbey Road Studios in London. Dort vertiefte er sein Verständnis für Form, Klang und musikalischen Aufbau. Auch heute produziert MENG regelmäßig in den legendären Studios. Bereits am 13. März steht dort die nächste Produktion an – die Aufnahme seines neuen Live-Studio-Albums.

Heute profitiert seine Live-Komposition von dieser Erfahrung. Weil er sein Instrument sicher beherrscht und den Aufbau eines Stücks intuitiv versteht, kann er ohne Vorbereitung auf die Bühne gehen. Er muss nicht überlegen, was als Nächstes kommt. „Die Arbeit im Studio hat mich diszipliniert, das Live-Spiel lehrte mich Demut“, beschreibt MENG selbst seinen Weg. Diese Sicherheit bleibt im Hintergrund, doch sie trägt jede Entscheidung im Augenblick. Genau daraus entsteht die Freiheit, im Konzert ein vollständiges Werk entstehen zu lassen.

Fazit: Wenn jedes Konzert ein Unikat bleibt

MENG hat mit „The Art of LiveComposition“ eine eigene Form des Konzertspiels entwickelt. Als Solo-Pianist komponiert er im selben Moment, in dem er spielt. Es gibt kein festgelegtes Programm und keine wiederholbare Dramaturgie. Jedes Werk entsteht ausschließlich in dieser konkreten Situation. Kein Abend gleicht dem anderen. Raum, Publikum und Stimmung beeinflussen den Verlauf der Musik unmittelbar. Was entsteht, kann nicht reproduziert werden. Genau darin liegt der Kern seines Ansatzes: Musik nicht zu wiederholen, sondern sie im Moment entstehen zu lassen. „Ich will keine Show, die man wiederholen kann. Ich möchte, dass Musik uns überrascht, vor allem mich selbst“, sagt MENG.

Mehr Informationen zu MENG und seiner Musik finden Sie unter: http://mengmusic.com

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