Macromedia University

Qualitätsoffensive für die Psychologische Beratung: VpsyB zeichnet Macromedia-Masterstudiengang aus

München (ots)

Die psychische Krankheitslast in der Gesellschaft ist hoch, gleichzeitig stoßen therapeutische Versorgungsangebote oft an ihre Grenzen. Hier setzt die primärpräventive Psychologische Beratung als sinnvolle Ergänzung an: Sie fängt Menschen in Belastungssituationen auf, noch bevor diese zu einer behandlungsbedürftigen Erkrankung werden und eine Therapie erfordern.

Um dieses Berufsfeld zu professionalisieren und Ratsuchende bestmöglich zu schützen, leistet die Macromedia University of Applied Sciences einen wichtigen Beitrag. Der neue Masterstudiengang "Psychologische Beratung M.A." hebt die Ausbildung auf ein neues akademisches Niveau und wurde nun vom Verband psychologischer Berater (VpsyB e.V.) nach einem mehrstufigen Begutachtungsverfahren mit dem Qualitätssiegel "Certified Excellence in Training" ausgezeichnet. Das Siegel bescheinigt dem Studiengang eine hohe wissenschaftliche Fundierung und eine strikte ethische Abgrenzung zur Heilkunde.

"Es ist keineswegs selbstverständlich, dass eine Hochschule ein noch junges, sich professionalisierendes Feld frühzeitig erkennt und ihm einen akademischen Ort gibt", betont Hon.-Prof. Sandra Neumayr-Sopp, Präsidentin des VpsyB. "Der Masterstudiengang erfüllt unsere höchsten Standards in vollem Umfang. Die Studierenden lernen systematisch, ethische Verantwortung zu übernehmen und professionelle Grenzen zu wahren. Für das Berufsfeld ist dies ein Meilenstein der Professionalisierung, für Ratsuchende die Gewissheit, auf geprüfte Beratungsqualität zu treffen."

Der Studiengang ist zugleich vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) geprüft worden und berechtigt mit einem anerkennungsfähigen Bachelor zur Mitgliedschaft im BDP. Eine besondere Stärke des Studiengangs liegt dabei in seiner Verbindung verschiedener Zugänge: Er bietet Absolvent:innen mit einem einschlägigen Bachelorabschluss in Psychologie eine weiterführende akademische Qualifizierung und steht zugleich auch Menschen mit anderer akademischer Vorbildung offen, die sich wissenschaftlich fundiert für Tätigkeiten in der psychologischen Beratung jenseits der Heilkunde qualifizieren möchten.

Auch für die Hochschule ist die Zertifizierung eine wichtige Bestätigung der eigenen Arbeit. Prof. Dr. Katharina Klinge, die die Entwicklung des Studiengangs und die Zertifizierungs- und Akkreditierungsprozesse seitens der Macromedia maßgeblich begleitet hat, erklärt: "Die Auszeichnung würdigt unsere spezialisierten Module, die fundiertes wissenschaftliches Wissen mit tiefer Beratungskompetenz verbinden. Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit dem Verband und darüber, gemeinsam mit dem VpsyB die akademische Ausbildung in diesem gesellschaftlich so relevanten Bereich aktiv mitzugestalten. Zugleich zeigt die Anerkennung durch den BDP, dass der Studiengang auch im Kontext der akademischen Psychologie klar verortet ist. Die Verbindung beider Perspektiven macht das Profil unseres Studiengangs besonders."

Die konsequente Professionalisierung der Psychologischen Beratung bleibt auch im weiteren Jahresverlauf im Fokus. Für August werden weitere Entwicklungen im Berufsfeld erwartet.

Weitere Informationen zum Masterstudiengang "Psychologische Beratung M.A." finden Sie unter: https://www.macromedia-fachhochschule.de/de/master/psychologische-beratung/

Über die Macromedia University

Die Macromedia University of Applied Sciences ist eine führende private Hochschule vertreten in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart, Düsseldorf, Freiburg und Hannover. Aktuell zählt sie rund 5.500 Studierende und bietet ein vielfältiges Studienportfolio an. Das Angebot umfasst staatlich anerkannte Bachelor- und Masterabschlüsse in deutscher und englischer Sprache. Mit 15 Studiengängen und knapp 50 Vertiefungsrichtungen deckt die Hochschule ein breites Spektrum ab - von Management, Medien und Kommunikation über digitale Technologien und Design bis hin zu Psychologie, Games, Journalismus, Film, Fashion und Musik. Als praxisorientierte Hochschule bereitet die Macromedia ihre Studierenden optimal auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt vor.

Über den Verband Psychologischer Berater e. V.

Der Verband Psychologischer Berater außerhalb der Heilkunde e. V. (VpsyB) ist die bundesweite Fachvertretung für Psychologische Beratung außerhalb der Heilkunde. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 setzt er sich für die Professionalisierung dieses Berufsfeldes und die Anerkennung des Berufsbildes ein.

Der Verband arbeitet assoziativ für Non-Medical Counselors: Er bündelt Expertise, definiert Standards und schafft Orientierung in einem Berufsfeld, das bislang nicht reguliert ist. Sein Anspruch ist es, Qualität sichtbar zu machen, Kompetenz nachvollziehbar zu dokumentieren und damit Vertrauen für Klientinnen und Klienten sowie für Kooperationspartner zu begründen.

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