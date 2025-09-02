DeutschlandEntscheidetSich

#DeutschlandEntscheidetSich: Triff deine Entscheidung zum Thema Organspende

Bundesweite Aufklärungs-Kampagne mit Gesundheitsministerin Nina Warken als Schirmherrin gestartet

Essen (ots)

Möchte ich Organe spenden - oder nicht? Eine wichtige Frage, deren Beantwortung vielen Menschen nicht leichtfällt und die häufig verdrängt wird. Die neue bundesweite Kampagne #DeutschlandEntscheidetSich will das ändern. Dabei geht es nicht um richtig oder falsch. Ziel ist vielmehr, dass sich möglichst viele Menschen mit dem Thema Organspende befassen und eine bewusste Entscheidung treffen.

"Noch immer warten in Deutschland viele tausend schwerkranke Menschen auf ein lebensrettendes Organ. Dahinter stehen bewegende Schicksale, verzweifelte Hoffnungen und oft ein langer Leidensweg für die Betroffenen und ihre Familien. Umso wichtiger ist es, dass wir offen über das Thema Organspende sprechen, Ängste ernst nehmen und Wissen teilen. Die Kampagne #DeutschlandEntscheidetSich setzt genau hier an. Sie ermutigt Menschen, sich bewusst, informiert und selbstbestimmt mit dem Thema Organ- und Gewebespende auseinanderzusetzen. Die Schirmherrschaft habe ich daher sehr gerne übernommen", so Bundesgesundheitsministerin Nina Warken.

Regionaler Start - bundesweite Kampagne

Was 2023 im Ruhrgebiet begann und 2024 auf NRW ausgeweitet wurde, wird 2025 zur deutschlandweiten Kampagne: Das Westdeutsche Zentrum für Organtransplantation (WZO) der Universitätsmedizin Essen startet #DeutschlandEntscheidetSich. Noch immer werden in Deutschland mehr Organe gebraucht als gespendet werden. Die geringe Spendebereitschaft liegt häufig an fehlenden Informationen und Unsicherheiten. Hier setzt die Kampagne an: Es geht um Wissensvermittlung, Aufklärung und Öffentlichkeit für dieses bedeutende Thema. Unterstützt wird die Kampagne von Chiesi und der AOK.

Weiterführende Informationen zum Thema Organspende gibt es für Interessierte auf der Kampagnen-Website unter www.deutschlandentscheidetsich.de und bei Instagram auf dem Account @DeutschlandEntscheidetSich

