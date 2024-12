PAYBACK GmbH

Tierisch gutes Teamwork: Fressnapf und PAYBACK machen weiter gemeinsame Sache!

Krefeld / München (ots)

Fressnapf und PAYBACK bleiben zusammen: Die deutsche Landesgesellschaft der Fressnapf-Gruppe, Europas Marktführer im Heimtierbedarf, verlängert den Vertrag mit dem größten und beliebtesten deutschen Bonusprogramm langfristig. "Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit PAYBACK ist ein wichtiger Schritt, um das Einkaufserlebnis für unsere Kundinnen und Kunden noch persönlicher und lohnender zu gestalten. Durch die Symbiose aus dem beliebten Bonusprogramm PAYBACK und unserem Loyalty-Programm "Friends" schaffen wir ein einzigartiges Angebot: maßgeschneiderte Aktionen und Vorteile, die perfekt auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden abgestimmt sind - im Markt und online", so Johannes Schuster, Director Customer Experience bei Fressnapf Deutschland.

Hierbei ist auch ein Aspekt der Vertragsverlängerung, die PAYBACK Vorteile noch aktiver in die Fressnapf App einzubinden und damit die App für Fressnapf Kunden noch attraktiver zu machen. PAYBACK hat aktuell 31 Millionen aktive Kunden, 13 Millionen nutzen die mehrfach ausgezeichnete PAYBACK App.

"Der starke Verbund bei PAYBACK lebt davon, dass über 700 Unternehmen mit großer Überzeugung zusammenarbeiten. Diese Partnerschaften sind das Herzstück unserer Erfolgsgeschichte und ermöglichen es, unseren Kunden unzählige Vorteile zu bieten. Wir alle freuen uns sehr, dass Fressnapf weiterhin auf diesen Verbund setzt. Denn so können Kunden noch einfacher noch mehr Punkte sammeln, von unseren Angeboten profitieren und Geld sparen", so Florian Wolfframm, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung.

Die beiden Unternehmen kooperieren bereits seit dem Jahr 2015. Die Verlängerung der Partnerschaft mit PAYBACK sorgt nun dafür, dass Kunden weiterhin einfach und bequem bei Fressnapf Punkte sammeln können - egal ob in rund 1.000 Märkten oder online auf www.fressnapf.de.

2025 feiert das Bonusprogramm sein 25-jähriges Bestehen und bietet noch mehr Möglichkeiten zum Sammeln von Punkten. Mit den bereits über 700 starken Partnern wie Aral, Amazon, C&A, dm-drogerie markt, OTTO und TUI sowie den neuen Partnern EDEKA, Netto Marken-Discount, Marktkauf und trinkgut sowie den Sparkassen bietet das Programm seinen Kundinnen und Kunden das "beste PAYBACK aller Zeiten".

Über die Fressnapf-Gruppe:

Die Fressnapf-Gruppe ist der europäische Marktführer für Heimtierbedarf. Seit der Eröffnung des ersten "Freßnapf"-Fachmarktes 1990 in Erkelenz (NRW) ist Gründer Torsten Toeller Firmeninhaber und Mehrheitsgesellschafter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Krefeld, weitere Niederlassungen gibt es in Venlo (NL) und in den Landesgesellschaften. Es ist in 15 europäischen Märkten tätig. Heute gehören rund 2.600 Fressnapf- und Maxi Zoo-Märkte mit über 20.000 Mitarbeitern aus über 50 Nationen zur Unternehmensgruppe. In Deutschland wird der überwiegende Teil der Märkte von selbständigen Franchisepartnern betrieben, in anderen europäischen Ländern als eigene Märkte. Darüber hinaus engagiert sich die Fressnapf-Gruppe als Sponsor verschiedener gemeinnütziger Tierschutzprojekte und baut ihr soziales Engagement im Rahmen der Initiative "Gemeinsam für Heimtiere" stetig aus. Mit der Vision "Happier Pets. Happier People." versteht sich die Fressnapf-Gruppe als kundenorientiertes Omnichannel-Handelsunternehmen, das ein Ökosystem rund um Haustiere schafft. Das Sortiment umfasst derzeit 16 Marken aus allen Preiskategorien, die exklusiv bei Fressnapf | Maxi Zoo erhältlich sind. Die Mission des Unternehmens lautet: "Wir verbinden Produkte, Dienstleistungen, Tierhalter und ihre Haustiere auf eine einzigartige Weise. Überall und 24/7. Wir tun alles, um das Zusammenleben von Tierliebhabern und ihren Haustieren einfacher, besser und glücklicher zu machen!"

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 13 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt erhielt sie die Ehrung als "kundenfreundlichste App 2024". Die PAYBACK GROUP ist 18facher "Top Employer".

