Plaud bringt Plaud Note Pro auf den Markt: Der weltweit erste KI-Notizblock, der eine Echtzeit-Anpassung zwischen Mensch und KI ermöglicht.

Plaud, die weltweit führende Marke für KI-Notizsysteme, bringt Plaud Note Pro auf den Markt – der weltweit erste KI-Notizblock, der eine Echtzeit-Anpassung zwischen Mensch und KI ermöglicht.

Plaud stellte den weltweit ersten und umsatzstärksten KI-Notizblock (nach Verkaufszahlen) vor, den Plaud Note, gefolgt von Plaud NotePin, dem tragbarsten KI-Notizblock. Plaud-Produkte erfassen Audioaufnahmen, transkribieren sie und erstellen strukturierte Zusammenfassungen, Mindmaps und Aktionspunkte mit professionellen Vorlagen. So können Millionen von Fachleuten sich ganz auf Gespräche konzentrieren und sicher sein, dass jede Idee erfasst wird, um die Produktivität und Zusammenarbeit zu verbessern.

Das neu eingeführte Plaud Note Pro verfügt über eine völlig neue Mensch-Maschine-Interaktion, um eine Echtzeit-Anpassung zwischen Mensch und KI zu erreichen . Die geräteinterne Funktion „Zum Hervorheben drücken" ist die weltweit erste Methode, mit der Menschen sich mit LLMs abstimmen können, um wichtige Ideen und Entscheidungen in Echtzeit zu erfassen.

Das wurde für professionelle Spitzenleistungen entwickelt und bietet Audioaufnahmen in Studioqualität aus einer Entfernung von bis zu 5 Metern durch 4 präzise MEMS-Mikrofone mit KI-Beamforming-Technologie, die alle in einem kreditkartengroßen Design (2,99 mm dick, 30 g schwer) untergebracht sind.

Als Pionier der Dual-Modus-Aufnahmetechnologie kann Plaud Note Pro mit seiner intelligenten Dual-Modus-Aufnahme nun automatisch zwischen Telefonaten und Besprechungen unterscheiden, ohne dass eine manuelle Umschaltung erforderlich ist, und so eine nahtlose Aufnahme für alle Szenarien gewährleisten.

Mit einer optimierten Akkulaufzeit unterstützt Plaud Note Pro bis zu 50 Stunden kontinuierliche Aufzeichnung und ermöglicht so wochenlange Besprechungen mit einer einzigen Akkuladung.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung:

Der Preis des Plaud Note Pro liegt bei 189 EUR bzw. 169 GBP. Vorbestellungen sind möglich auf der offiziellen Website.

Das Herzstück aller Plaud-Notizgeräte ist Plaud Intelligence. Plaud hat professionelle Angebote entwickelt, darunter über 2.000 professionelle Vorlagen, KI-Vorschläge und Ask Plaud usw., die über die Plaud-App und Plaud Web bereitgestellt werden. Zusammen mit der Markteinführung von Plaud Note Pro stellt Plaud spannende Updates seiner Plaud Intelligence vor.

Multimodale Eingabe : Erfassen Sie Audio, Text und Bilder und verwenden Sie die Funktion „Zum Hervorheben drücken", um einen reichhaltigeren Kontext zu erhalten, umfassendere Zusammenfassungen zu erstellen und jedes Gespräch besser zu verstehen.

: Erfassen Sie Audio, Text und Bilder und verwenden Sie die Funktion „Zum Hervorheben drücken", um einen reichhaltigeren Kontext zu erhalten, umfassendere Zusammenfassungen zu erstellen und jedes Gespräch besser zu verstehen. Mehrdimensionale Zusammenfassungen : Analysieren Sie Diskussionen über mehrere Dimensionen hinweg und gewinnen Sie so tiefere Einblicke und ein klareres Verständnis.

: Analysieren Sie Diskussionen über mehrere Dimensionen hinweg und gewinnen Sie so tiefere Einblicke und ein klareres Verständnis. Fragen Sie Plaud: Jede Antwort hat einen Bezug und kann zu Ihrem Originalaudio zurückverfolgt werden. Zu den neuen Funktionen gehören intelligente Vorschläge, eine dateiübergreifende Suche und die Möglichkeit, Antworten als Notizen mit vollständigem Kontext zu speichern.

Diese Updates werden mit der Plaud App 3.0-Version für alle Plaud Produkte Anfang Oktober verfügbar sein.

Informationen zu Plaud

Plaud entwickelt den weltweit vertrauenswürdigsten KI-Arbeitsbegleiter für Fachleute, um die Produktivität und Leistung durch Notizlösungen zu steigern, die seit 2023 von über 1.000.000 Nutzern geschätzt werden. Mit dem Ziel, die menschliche Intelligenz zu erweitern, entwickelt Plaud die Intelligenzinfrastruktur und Schnittstellen der nächsten Generation, um das, was Sie sagen, hören, sehen und denken, zu erfassen, zu extrahieren und zu nutzen.

Plaud Inc. ist ein in San Francisco ansässiges Unternehmen, das durch die Kombination von Hardware und Software die Grenzen der Mensch-KI-Intelligenz erweitert. Mit der vollständigen Einhaltung von GDPR und EN18031 verpflichtet sich Plaud zu den höchsten Standards der Datensicherheit und des Datenschutzes.

Um mehr über Plaud zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.plaud.ai und folgen Sie uns auf Instagram, X, Facebook , LinkedIn und YouTube.

