Umfangreiches Programm zum Holocaust-Gedenktag im ZDF

Vor 80 Jahren, am 27. Januar 1945, befreite die Rote Armee Auschwitz. Der Ort gilt heute als Synonym für den Holocaust. Rund um den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus widmen sich ZDF, ZDFmediathek und ZDFinfo auf vielfältige Weise dem Thema Judenhass, NS-Diktatur und Erinnerungskultur. Neben Zeitzeugeninterviews, aktueller Berichterstattung und vielen Dokumentationen werden auch Spielfilme angeboten. Einen Gesamtüberblick über die Sendungen finden Sie im ZDF-Presseportal. Der Holocaust-Gedenktag wird zeitnah auch im Online-Nachrichtenangebot ZDFheute.de thematisch aufbereitet.

Dokumentationen im ZDF

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat sich die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland verdoppelt. Der Film "Judenhass in Deutschland – 80 Jahre nach Auschwitz" am Mittwoch, 22. Januar 2025, 1.00 Uhr,begleitet Jüdinnen und Juden und fragt: Wie erleben die letzten Zeitzeugen diese Entwicklung, wie ihre Kinder und Enkel? Der Film von Beate Frenkel und Michael Haselrieder steht bereits ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Der "Terra X History"-Filmvon Peter Hartl: "Jüdischer Widerstand – Nicht wie Lämmer zur Schlachtbank", ab Freitag, 24. Januar 2025, 5.00 Uhr, in der ZDFmediathek, zeigt ein Kapitel der Geschichte, das lange vernachlässigt wurde. Die jüdische Gegenwehr gegen den Völkermord war zahlreich, vielschichtig und unerschrocken, obwohl sie fast keine Chance auf Erfolg hatte.

Die dreiteilige "Terra X History"-Dokumentation "Roadtrip 1945" istab Sonntag, 26. Januar 2025, 5.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar. Die erste Folge wird am selben Tag um 22.15 Uhr auch linear im ZDF ausgestrahlt. "Roadtrip 1945" erzählt die Geschichte von Manfred Gans, alias Frederick Gray, einem jungen jüdischen Mann, der 1945 als Soldat mit einer britischen Eliteeinheit in seine frühere Heimat zurückkehrt. Nach der deutschen Kapitulation begibt er sich auf eine Reise quer durch Trümmerdeutschland ‒ auf der Suche nach seinen von den Nazis verschleppten Eltern. Historiker Mirko Drotschmann folgt Freddie Grays Spuren und trifft einige seiner Nachfahren.

"37°Leben: Der Nazi in meiner Familie", am Sonntag, 26. Januar 2025, 9.03 Uhr (Mediathek: ab Freitag, 24. Januar 2025, 8.00 Uhr) erzählt Beispiele von Enkeln und Urenkeln, die entdecken, dass ihre Vorfahren Nazis oder sogar Massenmörder waren.

Aktuelle Berichterstattung im ZDF

Neben der Berichterstattung zum Holocaust-Gedenktag in den Nachrichtensendungen und aktuellen Magazinen überträgt das ZDF live aus dem Plenarsaal des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 29. Januar 2025, 12.00 Uhr, die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Auch die Gesprächssendung "Markus Lanz" widmet sich dem Thema.

Dokumentationen in ZDFinfo

ZDFinfo zeigt am 27. Januar 2024, ganztags, thematisch passende Dokus und Dokureihen zum Holocaust-Gedenktag. Hervorzuheben sind zwei Erstausstrahlungen. Die dreiteilige Dokureihe "Auschwitz – Überleben in der Hölle"(ab 20.15 Uhr)erzählt die Geschichten von Opfern und Tätern der Todesfabrik, deren Wege sich in Auschwitz kreuzen. Zu Wort kommt unter anderen die 99-jährige Auschwitzüberlebende Anita Lasker-Wallfisch. Autorinnen sind Dagmar Gallenmueller und Katarina Schickling.

Der Film von Sebastian Scherrer "Verbotene Liebe – Queere Schicksale in der NS-Diktatur" (22.30 Uhr) folgt den Spuren dreier queerer Menschen in der NS-Zeit. Ihnen drohte damals großes Leid und sogar der Tod. Zusätzlich gibt es auf dem Instagramkanal von ZDFinfo am Sonntag, 26. Januar 2025, 17.00 Uhr, ein Insta Live mit Schauspieler Jannik Schümann und Trans-Aktivitstin Julia Monro, die im Film zwei der Schicksale vorstellen.

Spielfilme im ZDF

Am Sonntag, 26. Januar 2025, 23.00 Uhr, zeigt das ZDF den Film "Die Wannseekonferenz" von Matti Geschonneck (Mediathek: neun Tage lang, ab Freitag, 24. Januar 2025, 10.00 Uhr) ein weiteres Mal. Der Film folgt dem von Adolf Eichmann verfassten Besprechungsprotokoll, das als Schlüsseldokument der Judenvernichtung gilt.

Die Free-TV-Premiere der britischen Produktion "One Life – Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt" am Montag, 27. Januar 2025, 22.15 Uhr, erzählt die wahre Geschichte des Nicholas Winton (1909 bis 2015), der jüdischen Kindern die Flucht nach England ermöglichte und sie so vor dem sicheren Tod im Lager bewahrte. Anthony Hopkins und Johnny Flynn teilen sich die Hauptrolle des alten und jungen Nicholas Winton. (Mediathek: ab Ausstrahlung 10 Tage lang.)

Am Montag, 27. Januar 2025, 0.10 Uhr (Mediathek: 26. Januar 2025, 10.00 Uhr) wiederholt das ZDF das kleine Fernsehspiel "Am Ende kommen Touristen" von Robert Thalheim. Ein eher unpolitischer junger Mann leistet seinen Zivildienst in der Gedenkstätte Auschwitz, wo er eigentlich gar nicht hin wollte. Die Situation wird für ihn zur emotionalen Zerreißprobe.

Zeitzeugeninterviews in der ZDFmediathek

In der ZDFmediathek ist schon jetzt das Interviewprojekt des ZDF und der Claims Conference "ZEUGNISSE – Interviews mit Holocaust-Überlebenden" verfügbar. Dort erzählen Holocaust-Überlebende ihre Lebensgeschichten, um ihre Erinnerungen zu bewahren und weiterzugeben ‒ als Botschaft an die Gegenwart und die Zukunft: Damit sich niemals wiederholt, was sie erleiden mussten. Auch Margot Friedländer hat den Holocaust überlebt. In "Margot Friedländer. Acht Gespräche und ein Ausflug" erzählt sie Ihre Lebensgeschichte.

Onlineangebot bei ZDFheute.de

ZDFheute.de fragt beispielsweise. Was bedeutet den Polen der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz? Wie gehen Holocaust-Überlebende und ihre Nachfahren mit dem zunehmenden Judenhass um? Geplant ist unter anderem ein Interview mit Michel Friedman und eine Kurzchronologie zu Auschwitz. Das Angebot wird auf der Themenseite zum Holocaust gebündelt. Auch die Social-Media-Kanälen von ZDFheute begleiten den Jahrestag.

Weitere Angebote

Ab Donnerstag, 23. Januar 2025, spätnachmittags, gibt es in der ZDFmediathek und auf Youtube ein neues "MrWissen2go Geschichte"-Video, in dem Mirko Drotschmann sich mit dem Holocaust auseinandersetzt.

"logo! extra: Eva ‒ als Kind in Auschwitz", ab Montag, 27. Januar 2025, 5.00 Uhr, in der ZDFmediathek (KiKA: Montag, 27. Januar 2025, 19.50 Uhr), richtet sich an Kinder ab acht Jahren und erklärt die Ereignisse und Hintergründe des Holocaust auf kindgerechte Weise. "logo!"-Reporterin Teresa Betz begleitet die Auschwitzüberlebende Eva Umlauf zurück an diesen Ort, der ihr fast alles genommen hat.

Im Rahmen des Holocaust-Gedenktages bietet das ZDF viele verschiedene Formate barrierefrei an.

