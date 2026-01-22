RSG Group

McFIT „Das Original“ startet internationales Franchising – eine der bekanntesten europäische Fitnessmarken beginnt eine neue Ära

Die Marke McFIT, seit 1997 fester Bestandteil der europäischen Fitnesslandschaft, beginnt ein neues Kapitel in ihrer Unternehmensentwicklung: Erstmals wird das erfolgreiche Studiokonzept auch als internationales Franchise angeboten. Damit ebnet McFIT den Weg für ein globales Franchise-Wachstum in bislang unerschlossenen Märkten ohne eigene Standorte.

Bisher ist McFIT in Europa (Deutschland, Österreich, Italien) ausschließlich mit über 230 company owned Gyms aktiv. Die Studios wurden angemietet, gebaut und vollständig durch das Unternehmen betrieben. Diese Struktur bleibt für bestehende Märkte unverändert bestehen. Parallel dazu setzt McFIT nun auf eine internationale Wachstumsstrategie, die das erfolgreiche Franchise-Modell von Gold’s Gym, das seit 2020 Teil der RSG Group ist, ergänzt. Bei Gold’s Gym gibt es aktuell neben 58 company owned Studios weltweit 507 Franchise-Gyms.

„Wir haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass wir Franchise-Systeme nicht nur verstehen, sondern weltweit erfolgreich skalieren können“, sagt Jörg Fockenberg, VP Strategy, Expansion & Franchise bei der RSG Group. „Mit der Internationalisierung von McFIT als Franchise-Konzept machen wir den nächsten logischen Schritt und öffnen unsere stärkste europäische Marke für neue Märkte weltweit.“

Um das McFIT-Konzept global für Franchise-Partner nutzbar zu machen, hat das Unternehmen an einem umfassenden Paket professioneller Franchise-Instrumente gearbeitet, das sich flexibel an lokale Gegebenheiten anpasst, eine starke Markenführung sowie ein konsistentes Erscheinungsbild sicherstellt und Partnern sämtliche Tools für ein reibungsloses Studio-Setup und den täglichen Betrieb an die Hand gibt. Ergänzt wird dies durch klar definierte Prozesse und Strukturen, die Franchise-Partner vom ersten Kontakt bis weit über den Vertragsabschluss hinausbegleiten.

„Unser Ziel ist es, ein Franchisesystem zu schaffen, das Partnern maximale Orientierung, Sicherheit und Effizienz bietet – und gleichzeitig die einzigartige Strahlkraft von McFIT nutzt“, erklärt Dr. Jobst Müller-Trimbusch, Co-CEO bei der RSG Group. „Wir möchten Unternehmerinnen und Unternehmer weltweit befähigen, die Erfolgsgeschichte von McFIT in ihren Ländern fortzuschreiben.“

Das McFIT-Franchise richtet sich ausschließlich an Länder, in denen die Marke bisher nicht mit eigenen, unternehmenseigenen Gyms vertreten ist. Damit öffnet sich McFIT für eine Vielzahl neuer Märkte und Zielgruppen. Primär wird nach Master-Franchisenehmern gesucht.

Über die RSG Group

Mit mehr als 4,5 Millionen Mitgliedern in ihren Studios ist die RSG Group eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Fitness. Die 1996 von Rainer Schaller gegründete - und sich nach wie vor im Familienbesitz befindende - RSG Group hat sich zu einem international tätigen Unternehmen entwickelt. Inklusive ihrer Franchisenehmer beschäftigt sie 10.000 Mitarbeitende an über 900 Standorten und ist in mehr als 30 Ländern vertreten. Zum umfangreichen und zukunftsorientierten Portfolio zählen unter anderem Marken wie McFIT, die JOHN REED Family und Gold's Gym. Die RSG Group hat sich zum Ziel gesetzt, immer wieder neue Maßstäbe zu setzen und dafür zu sorgen, wesentlicher Bestandteil des aktiven Alltags ihrer Kundinnen und Kunden zu sein. Für mehr Informationen: www.rsggroup.com

