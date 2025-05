Campus-Service GmbH

Campus-DOOH-Netzwerk wächst - immer mehr Studierende über digitale Medien erreichbar

Campus-Service, exklusiver Vermarkter und Marktführer für großformatige DOOH Medien an deutschen Hochschulen, hat sein Campus-DOOH-Netzwerk in den vergangenen Monaten deutlich ausgebaut. Werbetreibende erreichen die Generation Z jetzt mit über 850 digitalen Hochschulmedien an 125 Hochschulstandorten bundesweit. Aktuell sind 250 Medien programmatisch buchbar - bis Ende des Jahres werden es voraussichtlich 500 im gesamten Campus-DOOH-Markt sein.

In den vergangenen sechs Monaten wurde das DOOH-Netz von Campus-Service um folgende Hochschul-Standorte erweitert: Halle (Saale), Cottbus-Senftenberg, Eberswalde, Münster, Kiel, Lübeck, Flensburg, Oldenburg, Rostock, Hamburg, Düsseldorf.

Bei der nächsten Ausbauwelle im Sommer 2025 werden die Hochschulstandorte Saarbrücken, Kaiserslautern, Würzburg, Detmold, Lemgo und Bielefeld berücksichtigt.

Insbesondere der Bereich Outdoor-Stelen an Hochschulen wird stark ausgebaut.

Mit hochauflösenden großen Stelen und Screens an zentralen Campus-Hotspots platziert der Kölner Vermarkter Campus-Service Markenbotschaften exakt dort, wo Studierende lernen, leben und sich austauschen. Das digitale Medium sorgt für hohe Sichtbarkeit, unmittelbare Relevanz und starke Erinnerungswerte - und ist damit eine ideale Ergänzung zu Online- und Social-Kampagnen.

"Unsere Mission ist es, Marken und Employer Brands genau dort sichtbar zu machen, wo Studierende ihren Alltag verbringen und sich lange aufhalten", sagt Stefan Hönnemann, Geschäftsführer von Campus-Service. "Mit der Erweiterung unseres Netzes bieten wir Werbekunden eine noch präzisere Zielgruppenansprache und kompensieren zugleich Kontaktverluste klassischer Medien bei jungen Menschen."

Die Campus-Service GmbH ist seit 2001 Vermarktungspartner von Hochschulen. Seit 2018 baut das Unternehmen das Campus-DOOH-Netz konsequent aus. Als DOOH-Vermarkter erreicht das Unternehmen an 125 Hochschulen knapp 1,2 Mio. Studierende. Neben DOOH-Medien bietet Campus-Service datenbasierte Zielgruppen-Insights, Full-Service-Unterstützung von Planung bis Reporting und weitere bundesweite Mediennetze an. Weitere Informationen unter www.campus-service.com

