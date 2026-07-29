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Vom Packer zum Unternehmer: Lionel Bruder erklärt, warum Onlinehändler endlich raus aus dem operativen Dauerstress müssen

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Herbolzheim (ots)

Zehn bis zwölf Stunden täglich im eigenen Unternehmen, dazu Pakete, Support und ständige Tagesprobleme: Für viele Onlinehändler ist das längst Alltag, obwohl ihre Umsätze wachsen. Was als unternehmerische Freiheit gestartet ist, endet für viele im operativen Dauerstress. Während KI, Automatisierung und Fulfillment längst Entlastung ermöglichen, halten viele an Strukturen fest, die ihr eigenes Wachstum blockieren. Die entscheidende Frage ist: Wie lange funktioniert dieses System noch?

Das Geschäft läuft, Bestellungen kommen rein, der Umsatz stimmt – zumindest auf den ersten Blick scheint alles stabil. Doch hinter den Kulissen zeigt sich ein anderes Bild: Viele Onlinehändler arbeiten dauerhaft im Tagesgeschäft, ohne Raum für strategische Entscheidungen. Der Arbeitstag beginnt mit der ersten Kundenmail, geht nahtlos in den Versand über, wird von Retouren unterbrochen und endet nicht selten mit der Klärung eines Lieferproblems am Abend. Aus der ursprünglichen Vision von Freiheit wird ein eng getakteter Arbeitsalltag ohne klare Prioritäten, ohne Struktur und ohne echte Kontrolle. „Wer täglich im operativen Chaos steckt, baut kein Unternehmen auf – er hält es nur am Laufen. Wachstum entsteht so nicht, sondern wird systematisch verhindert“, erklärt Lionel Bruder von Bruder Consulting.

„Genau deshalb geht es nicht darum, noch mehr zu arbeiten, sondern die falschen Aufgaben konsequent herauszunehmen und durch Systeme, Automatisierung und KI zu ersetzen“, erklärt Lionel Bruder. Viele Shopbetreiber arbeiten heute noch wie 2015 oder 2016 – obwohl sich die Möglichkeiten im E-Commerce grundlegend verändert haben. Genau hier setzt Bruder Consulting an: Lionel Bruder, der seit über elf Jahren im E-Commerce tätig ist und sowohl eigene Onlineshops aufgebaut als auch zahlreiche Händler beim Wachstum begleitet hat, unterstützt Onlinehändler dabei, aus der operativen Überlastung auszubrechen und wieder in die Unternehmerrolle zu kommen. Sein Ziel: wiederkehrende Aufgaben reduzieren, Prozesse klar strukturieren und künstliche Intelligenz gezielt einsetzen.

Gefangen im goldenen Hamsterrad – Ursachen und Auswirkungen

Viele Onlinehändler erreichen bereits solide Umsätze – und genau das wird zum Problem. Denn der wirtschaftliche Erfolg verschleiert, dass die zugrunde liegende Struktur nicht skalierbar ist. Solange Bestellungen eingehen und der Umsatz stimmt, entsteht kaum Druck, etwas zu verändern. Stattdessen verfestigen sich Abläufe, die den Unternehmer immer tiefer ins operative Geschäft ziehen.

Der eigentliche Engpass liegt dabei nicht im Tagesgeschäft selbst, sondern in der fehlenden Trennung zwischen operativer Arbeit und unternehmerischer Verantwortung. Ohne klare Prozesse, Prioritäten und Systeme bleibt alles an einer Person hängen. Entscheidungen werden aufgeschoben und strategische Themen verdrängt – nicht aus mangelndem Willen, sondern weil schlicht kein Raum dafür entsteht. „Viele merken gar nicht, dass sie sich mit genau diesen Aufgaben selbst ausbremsen, weil sie den ganzen Tag beschäftigt sind, aber keinen Schritt näher an echte Skalierung kommen“, erklärt Lionel Bruder. Die Konsequenz zeigt sich schleichend: Das Marketing bleibt oberflächlich, das Wachstum zufällig und das Geschäftsmodell abhängig von der eigenen Arbeitskraft. Damit entsteht kein Unternehmen, sondern ein System, das nur so lange funktioniert, wie der Unternehmer selbst jeden Tag operativ eingreift.

Wo Zeit im Tagesgeschäft wirklich verloren geht

Viele Onlinehändler wissen gar nicht, wofür sie ihre Zeit tatsächlich aufwenden. Denn im Alltag wirkt nahezu jede Aufgabe notwendig. Versand, Support, kleine Abstimmungen, spontane Probleme – der Tag ist durchgetaktet, ständig passiert etwas. Daraus entsteht schnell das Gefühl, produktiv zu sein, obwohl am Ende wenig Substanz übrig bleibt.

Erst wenn man den eigenen Arbeitstag konkret sichtbar macht, entsteht Klarheit. Eine einfache Methode reicht: Alle 30 Minuten notieren, womit man gerade beschäftigt ist. Dabei zeigt sich nicht nur die Menge an Aufgaben, sondern vor allem deren Struktur. Viele Tätigkeiten entstehen aus Gewohnheit, aus fehlenden Prozessen oder weil sie nie hinterfragt wurden. Sie summieren sich über den Tag, ohne bewusst entschieden zu werden.

Hier liegt der entscheidende Hebel: nicht mehr tun, sondern bewusst entscheiden, was überhaupt noch selbst gemacht wird. „Sobald man den eigenen Arbeitstag einmal ehrlich zerlegt, wird schnell klar, wie viel Zeit in Aufgaben fließt, die das Unternehmen nicht voranbringen – und genau das hält viele auf ihrem aktuellen Niveau fest“, erklärt Lionel Bruder.

System statt Stress – konkrete Hebel für Entlastung

Der nächste Schritt ist klar: Aufgaben nicht nur erkennen, sondern gezielt verändern. Der Übergang aus dem operativen Alltag gelingt schließlich nur, wenn genau diese Tätigkeiten systematisch entlastet werden. Ein zentraler Ansatzpunkt hierfür ist der Versand. Mit wachsendem Bestellvolumen entwickelt sich die Abwicklung von Lagerung, Verpackung und Versand schnell zu einem dauerhaften Zeitfaktor. Fulfillment-Dienstleister können diese Prozesse übernehmen und so den operativen Aufwand deutlich reduzieren. Ähnliches gilt für den Kundensupport. Viele Anfragen folgen wiederkehrenden Mustern und lassen sich durch strukturierte Abläufe, vorbereitete Antworten oder unterstützende Systeme effizienter bearbeiten. Dadurch entsteht nicht nur zeitliche Entlastung, sondern auch eine höhere Prozessqualität.

Ein weiterer Hebel liegt in der Bearbeitung wiederkehrender Aufgaben im Marketing und in der operativen Umsetzung. Dazu zählen unter anderem die Erstellung von Inhalten, die Aufbereitung von Produktdaten oder die Vorbereitung von Kampagnen. Diese Tätigkeiten lassen sich zunehmend durch den gezielten Einsatz von künstlicher Intelligenz unterstützen. „Der Einsatz von KI entfaltet seinen Nutzen allerdings erst dann, wenn sie systematisch in Prozesse integriert wird und wiederkehrende Aufgaben zuverlässig übernimmt“, erklärt Lionel Bruder.

Marketing als zentrale Unternehmeraufgabe

Sobald die operativen Aufgaben reduziert werden, entsteht eine neue Herausforderung: die gezielte Nutzung der gewonnenen Zeit. Denn im E-Commerce entsteht Umsatz nicht durch Abwicklung, sondern durch Sichtbarkeit, Wiedererkennung und eine klare Positionierung im Markt. Entscheidend ist, ob ein Unternehmen in der Lage ist, Aufmerksamkeit systematisch aufzubauen und in Nachfrage zu überführen. Wer diese Zusammenhänge nicht aktiv steuert, bleibt von kurzfristigen Effekten abhängig und kann weder planen noch gezielt wachsen.

Genau hier zeigt sich bei vielen Onlinehändlern ein strukturelles Problem. Marketing wird frühzeitig ausgelagert, ohne dass intern ein grundlegendes Verständnis aufgebaut wird. Dadurch fehlt die Grundlage, um Ergebnisse überhaupt bewerten zu können. Wenn Kampagnen nicht funktionieren, bleibt unklar, woran es liegt. Wenn sie funktionieren, ist nicht nachvollziehbar, warum. Entscheidungen entstehen dann nicht aus eigener Einschätzung, sondern aus externen Empfehlungen. Maßnahmen werden angepasst, Budgets verschoben, Agenturen gewechselt – ohne dass sich die zugrunde liegenden Probleme wirklich lösen. „Onlinehändler müssen verstehen, wie Meta-Ads, Google-Ads, SEO, E-Mail-Marketing, Social Media und Kundenansprache zusammenwirken. Wer das komplett abgibt, verliert die Fähigkeit, sein Wachstum gezielt zu steuern“, erklärt Lionel Bruder.

Vom Ausführer zum Entscheider – die neue Rolle im E-Commerce

Die eigentliche Veränderung beginnt nicht bei einzelnen Aufgaben, sondern bei der Rolle des Unternehmers selbst. Wer operative Tätigkeiten reduziert, gewinnt nicht nur Zeit, er verändert, wie sein Unternehmen funktioniert. Der Fokus verschiebt sich weg von der Umsetzung hin zur Steuerung: Prozesse werden nicht mehr selbst erledigt, sondern aufgebaut, bewertet und gezielt weiterentwickelt. Diese Verschiebung wirkt sich direkt auf die Qualität der Entscheidungen aus. Statt im Tagesgeschäft zu reagieren, entsteht Raum für klare Bewertung und gezielte Steuerung. Wachstum wird damit weniger vom Zufall abhängig und lässt sich deutlich besser beeinflussen.

Gerade im E-Commerce zeigt sich dieser Unterschied besonders deutlich. Während operativ geprägte Unternehmen vor allem auf Probleme reagieren, arbeiten strukturierte Unternehmen mit klaren Abläufen und nutzen Chancen gezielt. Sie testen schneller, setzen Maßnahmen konsequenter um und gehen effizienter mit ihren Ressourcen um. „KI ist ein echter Gamechanger für kleine und mittelständische E-Commerce-Unternehmen. Wer repetitive Aufgaben automatisiert, gewinnt Zeit für Tätigkeiten, die direkt auf Wachstum einzahlen“, so Lionel Bruder. Entscheidend ist, was mit dieser Zeit passiert – ob sie wieder im Alltag verschwindet oder gezielt in die Weiterentwicklung des Unternehmens fließt.

Raus aus dem Tagesgeschäft – die entscheidende Weichenstellung

Die entscheidende Frage ist nicht, ob sich der Arbeitsalltag verändern lässt, sondern ob dieser Schritt konsequent gegangen wird. Wer weiterhin im operativen Tagesgeschäft gebunden bleibt, wird auch künftig nur begrenzt Einfluss auf Wachstum und Entwicklung haben. Der Unterschied entsteht nicht durch einzelne Maßnahmen, sondern durch die Bereitschaft, Aufgaben abzugeben, Prozesse aufzubauen und die eigene Rolle im Unternehmen neu zu definieren.

Genau hier setzt Lionel Bruder an: Mit seinem Team von Bruder Consulting begleitet er Onlinehändler dabei, operative Strukturen aufzubrechen und den Fokus wieder auf steuerbare Wachstumshebel zu legen. „Onlinehändler müssen nicht alles alleine stemmen. Der erste Schritt ist die Entscheidung, nicht länger wie ein Angestellter im eigenen Unternehmen zu arbeiten, sondern es wie ein Unternehmer zu führen. Wer diesen Schritt geht, gewinnt nicht nur Zeit, sondern auch die Kontrolle über sein Wachstum zurück“, betont Lionel Bruder abschließend.

Sie möchten raus aus dem operativen Dauerstress und Ihr Wachstum gezielt steuern? Dann melden Sie sich bei Lionel Bruder und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch!

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