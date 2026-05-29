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Künstliche Intelligenz im E-Commerce: Lionel Bruder von Bruder Consulting erklärt, warum Shopbetreiber ohne KI abgehängt werden

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Herbolzheim (ots)

Wer im E-Commerce wachsen will, braucht heute laufend neue Creatives, Werbetexte, SEO-Inhalte und E-Mail-Kampagnen – doch viele Shopbetreiber schieben genau diese Aufgaben mit Verweis auf Zeitmangel oder fehlendes Personal vor sich her. Lionel Bruder von Bruder Consulting erklärt, warum diese Ausrede im KI-Zeitalter nicht mehr zählt und welche Chancen Shopbetreiber dadurch bisher liegen lassen.

Während die einen noch über Zeitmangel sprechen, produzieren andere längst in wenigen Stunden Inhalte, für die früher ganze Teams, Agenturen oder teure Produktionen nötig waren. Genau darin verschiebt sich im E-Commerce aktuell die Grenze zwischen Shops, die Tempo aufnehmen, und solchen, die weiter in alten Abläufen festhängen. Wer weiterhin jeden Werbetext, jede Grafik, jedes Video und jede Optimierung als aufwendiges Einzelprojekt behandelt, verliert nicht nur Zeit, sondern zahlt oft doppelt: erst für externe Dienstleister, dann für Inhalte, die sich kaum flexibel anpassen oder testen lassen. „Wer heute noch sagt, er habe keine Zeit für Marketing oder Content, macht es sich zu einfach. Genau für diese Aufgaben ist das KI-Zeitalter gemacht“, erklärt Lionel Bruder von Bruder Consulting.

Für den E-Commerce-Experten entscheidet sich an dieser Stelle, ob ein Shop Geschwindigkeit aufbaut oder den Anschluss verliert. „Künstliche Intelligenz ist im E-Commerce kein Zukunftsthema mehr, sondern längst im Alltag angekommen. Wer sie jetzt noch ignoriert, wird von anderen überholt“, ergänzt Lionel Bruder. Er beschäftigt sich intensiv mit der praktischen Anwendung von KI im Onlinehandel und sieht darin vor allem einen Hebel für mehr Geschwindigkeit, Kontrolle und Unabhängigkeit. Aufgaben, die früher hohe Kosten, lange Abstimmungen oder externe Dienstleister erforderten, lassen sich heute deutlich schneller vorbereiten, testen und weiterentwickeln. Entscheidend ist dabei nicht der bloße Einsatz irgendeines Tools, sondern das Verständnis dafür, wie KI richtig genutzt wird. Genau daran zeigt sich für Bruder, welche Unternehmen ihre Arbeit spürbar erleichtern und welche weiter unnötig schwerfällig bleiben.

Was KI Shopbetreibern heute schon abnimmt: Von Meta-Texten bis zu virtuellen Markenfiguren

Genau die Aufgaben, die in vielen Onlineshops ständig liegen bleiben, lassen sich heute mit KI deutlich schneller erledigen. Ein Shopbetreiber kann damit aus einer Produktidee innerhalb kurzer Zeit verschiedene Inhalte ableiten, die sonst einzeln geplant, geschrieben oder beauftragt werden müssten. Dazu gehören unter anderem:

Werbetexte für Meta Ads und andere Anzeigenkanäle

Zielgruppenanalysen, Awareness-Stufen, Angles und Hooks für Kampagnen

Google-Überschriften, SEO-Texte, Produktbeschreibungen, Kategorietexte und Startseitentexte

Blogbeiträge, E-Mail-Inhalte, Vorschautexte und Previewtexte

Grafiken, Bilder, Videos, Creatives und virtuelle Markenfiguren

Hier setzt Bruder Consulting mit dem eigenen KI-Commerce-System an: Die Lösung wird auf den jeweiligen Shop, die Zielgruppe, die Produkte und das Wording des Unternehmens abgestimmt. Dadurch entstehen keine austauschbaren Standardtexte, sondern Inhalte und Arbeitsgrundlagen, die konkret zum jeweiligen Onlineshop passen. „Es geht nicht mehr darum, ob KI im E-Commerce funktioniert. Die Frage ist eher, warum viele Shopbetreiber sie noch immer nicht konsequent nutzen“, macht Lionel Bruder deutlich. Aus einer einzelnen Produktidee können dadurch in kurzer Zeit mehrere Anzeigenansätze, Textvarianten und Contentbausteine entstehen, die nicht erst mühsam einzeln geplant oder ausgelagert werden müssen.

Ein besonders sichtbarer Anwendungsbereich sind Creatives, also visuelle und textliche Werbeinhalte für Anzeigen, Social Media oder Produktdarstellungen. Bilder, Grafiken und Videos müssen nicht mehr zwangsläufig über teure Fotoshootings, Videodrehs oder externe Dienstleister entstehen. Moderne KI-Anwendungen können solche Inhalte erzeugen, wenn sie sauber erstellt werden. Sogar virtuelle Personen lassen sich für eine Marke entwickeln, etwa als digitale Darsteller, Markenfiguren oder Influencer, die regelmäßig in Anzeigen und Contentformaten auftauchen.

Warum KI-Ergebnisse kein Zufall sind: Der Prompt entscheidet über den Output

Dass manche KI-Inhalte austauschbar, künstlich oder unbrauchbar wirken, liegt für Lionel Bruder nicht an der Technologie selbst, sondern fast immer an der Art, wie sie genutzt wird. Wer ein Produktfoto hochlädt und nur grob verlangt, daraus solle „ein cooler Hintergrund“ entstehen, darf kein starkes Ergebnis erwarten. Entscheidend ist das sogenannte Prompting, also die genaue Anweisung an die KI: Ein guter Prompt beschreibt Zielgruppe, Produkt, gewünschte Bildwelt, Tonalität, Einsatzbereich, Format, Stimmung und konkretes Ergebnis möglichst präzise. „Ein Prompt kann ruhig lang sein. Je genauer die KI versteht, was du willst, desto eher bekommst du am Ende auch die Grafik, das Video oder den Text, den du wirklich brauchst“, erklärt der Experte.

Professionelle Ergebnisse entstehen deshalb oft erst im Zusammenspiel mehrerer Anwendungen. Für Texte, Konzepte und präzise Prompts eignen sich Tools wie ChatGPT oder Claude, während spezialisierte Grafik- und Videotools anschließend die visuelle Umsetzung übernehmen können. In der Praxis kann ein Shopbetreiber also zunächst mit einem Texttool einen detaillierten Prompt entwickeln lassen und diesen anschließend in ein Bild- oder Videotool übernehmen. So werden aus groben Ideen konkrete Anzeigenmotive, Social-Media-Inhalte, Shoptexte oder Kampagnenbausteine, die nicht generisch wirken, sondern tatsächlich einsetzbar sind.

Warum KI den Abstand vergrößert: Schnelle Shops testen mehr, langsame Shops zahlen mehr

Wer KI sauber anleitet und die richtigen Tools kombiniert, bekommt nicht nur bessere Ergebnisse, sondern verändert vor allem den Aufwand hinter jedem neuen Inhalt. Früher bedeutete neues Material oft: Shooting planen, Videografen buchen, Briefing schreiben, abstimmen, produzieren, nachbearbeiten und bezahlen. Ein Fotoshooting oder Videodreh kostet schnell vierstellig, liefert am Ende aber nur eine begrenzte Menge an Material. Wenn eine Anzeige nicht funktioniert, lässt sich dieses Material nur eingeschränkt anpassen. Dann beginnt der Prozess häufig wieder von vorn. Bei KI-Tools sieht die Rechnung anders aus: Selbst wenn ein Tool monatlich 100 oder 200 Euro kostet, ist der Unterschied zu klassischen Produktionen erheblich. Inhalte können verändert, neu kombiniert und in mehreren Varianten getestet werden, ohne jedes Mal wieder bei null anzufangen. „Wer KI richtig nutzt, kann in einer Geschwindigkeit testen, die mit klassischen Produktionen kaum erreichbar ist“, betont Lionel Bruder von Bruder Consulting.

Genau dadurch wächst der Abstand zwischen Shops, die KI konsequent einsetzen, und solchen, die weiter in alten Abläufen festhängen. Schon wenige Stunden pro Woche können ausreichen, um neue Texte, Grafiken, Videos, Creatives oder E-Mail-Inhalte zu erstellen und die eigene Marke sichtbarer zu machen. Während schnelle Wettbewerber laufend neue Varianten in den Markt bringen, bleiben andere bei Zeitmangel, Abstimmungsschleifen und hohen Produktionskosten stecken. Für Lionel Bruder ist deshalb klar: KI ersetzt nicht das unternehmerische Denken, nimmt Shopbetreibern aber einen Großteil der operativen Last ab. Wer diese Entlastung nicht nutzt, macht sich das Geschäft unnötig schwer und verliert auf Dauer Anschluss an Wettbewerber, die schneller testen, schneller lernen und schneller skalieren. Am Ende geht es für Lionel Bruder deshalb nicht darum, KI irgendwann einmal auszuprobieren, sondern sie fest in den Shop-Alltag einzubauen. Wer Content, Werbung und operative Aufgaben weiter mit alten Abläufen löst, bremst sich selbst aus. Genau dort entscheidet sich, ob ein Onlineshop Geschwindigkeit aufbaut oder im Tagesgeschäft stecken bleibt.

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