immocloud GmbH

immocloud und Finmas schließen exklusive Partnerschaft: Immobilienverwaltung künftig über Sparkassen-Plattform verfügbar

Düsseldorf/Berlin (ots)

Die immocloud GmbH, ein führender Anbieter für digitale Immobilienverwaltung, und die Finmas GmbH, Gestalterin für "Immobilie & Finanzierung" in der Sparkassen-Finanzgruppe, schließen eine strategische Partnerschaft. Mit Rollout des "Cockpit Immobilie" steht immocloud bis Ende 2025 Sparkassen bundesweit zur Freischaltung für die Nutzung durch ihre Privatkunden zur Verfügung. Sparkassenkunden erhalten damit die Möglichkeit, ihre Immobilien effizient, transparent und rechtssicher digital zu verwalten.

Immobilienverwaltung: Digitalisierung noch nicht ausgeschöpft

Die Immobilienverwaltung in Deutschland hat das Potenzial der Digitalisierung bislang kaum genutzt. Viele private Vermieter arbeiten noch mit Excel-Tabellen oder ganz ohne digitale Hilfsmittel. Mit der exklusiven Integration von immocloud ins "Cockpit Immobilie" der Sparkassen-Finanzgruppe erhalten Kunden teilnehmender Sparkassen nun Zugang zu einer bewährten Komplettlösung, die Verwaltung deutlich einfacher macht.

Strategische Einbettung ins Cockpit Immobilie

Im Rahmen des Projekts "Rund um die Immobilie (r u d i)" unter Leitung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes wurde ein umfassendes Angebot entlang der gesamten Kundenreise im Immobilienkontext entwickelt. Ziel von r u d i ist es, die gesamte Immobilienreise, von der Suche über die Finanzierung und darüber hinaus, auf einer zentralen Plattform abzubilden. immocloud ist dabei exklusiver Partner für die digitale Immobilienverwaltung.

Mehrwert für Sparkassen und ihre Kunden

Für Sparkassen bedeutet die Partnerschaft eine Erweiterung ihres Angebots um eine Lösung, die am Markt bereits erfolgreich ist: Über 10.000 Kunden verwalten mit immocloud mehr als 300.000 Einheiten. Sparkassenkunden erhalten die Basis-Version für die Verwaltung von bis zu fünf Einheiten zunächst kostenlos und können bei Bedarf flexibel auf größere Pakete upgraden.

All-in-One-Lösung mit intuitiver Bedienung

immocloud bietet alle zentralen Funktionen der digitalen Immobilienverwaltung: Objekt- und Mietmanagement, automatische Finanzbuchung, Steuerberichte, rechtssichere Betriebskostenabrechnung, digitales Dokumentenarchiv und integrierte Mieterkommunikation. Damit deckt immocloud den gesamten Bedarf von Vermietern und Verwaltern: effizient, praxisnah und jederzeit skalierbar.

Original-Content von: immocloud GmbH, übermittelt durch news aktuell