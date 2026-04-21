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Onlineshop-Optimierung: Lionel Bruder von Bruder Consulting verrät, warum viele Shops trotz Traffic zu wenig Umsatz machen

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Herbolzheim (ots)

Immer mehr Onlinehändler investieren hohe Budgets in Werbung, skalieren ihre Reichweite und generieren kontinuierlich Traffic – doch der erhoffte Umsatz bleibt aus. Während die Besucherzahlen steigen, stagniert die tatsächliche Shop-Performance. Woran liegt es also, dass viele Onlineshops trotz steigender Nachfrage nicht profitabel wachsen?

Onlinehändler, Shopbetreiber und D2C-Brands verfolgen ein klares Ziel: mehr Umsatz, mehr Wachstum, mehr Skalierung. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen viele Unternehmen primär auf steigenden Traffic – durch bezahlte Werbung, neue Plattformen oder zusätzliche Marketingkanäle. Doch genau hier liegt oft das Problem: Mehr Besucher bedeuten nicht automatisch mehr Käufer. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt reicht ein gutes Produkt längst nicht mehr aus, um sich durchzusetzen. Vielmehr müssen Angebote gezielt präsentiert, emotional aufgeladen und strategisch kommuniziert werden, um Kaufentscheidungen auszulösen. „Wenn diese Probleme nicht behoben werden, führt jeder zusätzliche Besucher nicht zu mehr Gewinn, sondern verstärkt bestehende Ineffizienzen und erhöht die Verluste“, warnt Lionel Bruder von Bruder Consulting.

„Der entscheidende Hebel liegt nicht im Traffic, sondern in der Conversion-Optimierung: Unternehmen müssen ihren Shop so strukturieren, dass er Besucher gezielt durch den Kaufprozess führt und systematisch in Käufer verwandelt“, erklärt Lionel Bruder. Als Gründer von Bruder Consulting beschäftigt er sich intensiv mit der Optimierung von Onlineshops und der Verbesserung von Conversion-Prozessen im E-Commerce. In seiner täglichen Arbeit unterstützt er Onlinehändler dabei, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ihres Shops zu steigern – indem er Schwachstellen in der Zielgruppenansprache, im Shopaufbau und in den Verkaufsprozessen identifiziert und beseitigt.

Conversion-Optimierung: Der entscheidende Hebel für mehr Umsatz

Viele Onlinehändler konzentrieren sich auf Reichweite, Klickpreise und neue Werbekanäle und vernachlässigen dabei die eigentliche Leistungsfähigkeit ihres Shops. Sie gehen davon aus, dass mehr Traffic in ihrem Shop automatisch zu mehr Umsatz führt, ein Trugschluss. Denn in der Praxis zeigt sich: Eine unklare oder zu breite Zielgruppenansprache sorgt dafür, dass ein Großteil der Besucher gar nicht kaufbereit ist. Unpassender Traffic senkt so nicht nur die Conversion-Rate, sondern verfälscht auch die Datenbasis für alle weiteren Optimierungsmaßnahmen – ein Teufelskreis, der die Effizienz des gesamten Marketings untergräbt.

Genau hier setzt Conversion-Optimierung an. Statt immer mehr Besucher in den Shop zu leiten, geht es darum, die Qualität des Traffics und den Weg der Nutzer durch den Shop gezielt zu verbessern. Ziel ist es, den Anteil der Besucher zu erhöhen, die ein tatsächliches Kaufinteresse mitbringen. Der wichtigste Hebel dafür ist eine präzise Zielgruppenansprache: Nur wenn die richtigen Nutzer erreicht werden, steigt die Abschlusswahrscheinlichkeit signifikant. Gleichzeitig zeigt sich ein positiver Nebeneffekt: Passt das Angebot zur Zielgruppe, erhöht sich häufig auch der durchschnittliche Warenkorbwert.

Damit diese Hebel überhaupt wirksam genutzt werden können, ist ein klares Verständnis der relevanten Kennzahlen entscheidend. Viele Unternehmen bewerten ihre Performance jedoch auf Basis von Reichweite oder Klicks – also Kennzahlen, die keinen direkten Bezug zum Umsatz haben. Diese sogenannte KPI-Verschönerung führt dazu, dass zentrale Schwachstellen im Shop unentdeckt bleiben. „Entscheidend ist nicht, wie viele Menschen den Shop besuchen, sondern wie viele davon tatsächlich kaufen“, so Lionel Bruder von Bruder Consulting. Erst die kontinuierliche Analyse von Conversion-Rate, Warenkorbwert und weiteren umsatzrelevanten Kennzahlen ermöglicht es, Optimierungsmaßnahmen gezielt zu steuern.

Verkaufspsychologie: Wie der Shopaufbau Kaufentscheidungen lenkt

Entscheidend ist daher, wie der Shop aufgebaut ist und wie er Nutzer durch den Kaufprozess führt. Ein erfolgreicher Onlineshop folgt klaren verkaufspsychologischen Prinzipien. Schließlich werden Kaufentscheidungen häufig emotional getroffen und erst im Nachhinein rational begründet. Umso wichtiger ist es, Inhalte gezielt aufzubauen: von der Aufmerksamkeit über das Interesse bis hin zur finalen Kaufentscheidung. Farben, Bilder, Texte und die Reihenfolge von Informationen beeinflussen das Verhalten der Nutzer unmittelbar. Fehlt diese Struktur, springen potenzielle Kunden oft ab, bevor sie den Bestellprozess abschließen. „Ein Shop muss den Nutzer führen – nicht verwirren“, betont Lionel Bruder.

Neben Struktur und Ansprache spielt Vertrauen eine entscheidende Rolle für die Conversion. Kundenbewertungen als soziale Bestätigung, transparente Rückgaberegelungen, klare Versand- und Lieferinformationen sowie bekannte und sichere Zahlungsmethoden sind relevante Signale, die aktiv aufgebaut werden müssen. Auch der Checkout-Prozess selbst spielt eine zentrale Rolle. Schließlich können bereits kleine Unsicherheiten oder Unterbrechungen im Bestellablauf dazu führen, dass Nutzer den Kauf abbrechen, selbst wenn sie zuvor starkes Interesse gezeigt haben. „Der Aufbau des Shops ist kein ästhetisches, sondern ein wirtschaftliches Thema. Jedes Element hat Einfluss darauf, ob ein Besucher kauft oder nicht", so Lionel Bruder.

Bruder Consulting: Umsatz steigern durch Retargeting, Upselling und Automatisierung

Am Ende gilt: Wer seinen Umsatz nachhaltig steigern möchte, sollte nicht nur auf die Erstconversion setzen, sondern auch das Potenzial bereits gewonnener Besucher und Kunden gezielt nutzen. Retargeting ermöglicht es, Nutzer erneut anzusprechen und sie zurück in den Shop zu führen, um den Kaufabschluss zu fördern. Ergänzend dazu steigern Upselling, also höherwertige Produktangebote, und Cross-Selling in Form passender Zusatzprodukte, den durchschnittlichen Warenkorbwert und damit die Wirtschaftlichkeit des Shops.

Auch automatisierte Prozesse spielen dabei eine zentrale Rolle: Durch E-Mail-Marketing-Automatisierung lassen sich Kunden gezielt mit relevanten Inhalten ansprechen, etwa durch Erinnerungen an abgebrochene Warenkörbe oder personalisierte Produktempfehlungen. Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg all dieser Maßnahmen ist jedoch die Kontrolle über Daten, Kampagnen und Prozesse. „Onlineshop-Betreiber sollten sicherstellen, dass alle ausgewerteten Kennzahlen tatsächlich zur Bewertung des wirtschaftlichen Erfolgs beitragen – und nicht nur oberflächliche Aktivität abbilden“, mahnt Lionel Bruder.

Denn: Ein Onlineshop wächst nur dann profitabel, wenn alle Elemente ineinandergreifen und gezielt auf Conversion ausgerichtet sind. Genau dabei steht ihnen Lionel Bruder mit Bruder Consulting als strategischer Partner zur Seite – mit einem klar strukturierten Ansatz, der gezielt Schwachstellen im Shop identifiziert, Conversion-Potenziale hebt und Unternehmen dazu befähigt, ihre Shop-Performance nachhaltig und eigenständig zu steigern.

Sie möchten Ihren Onlineshop gezielt optimieren, ungenutzte Umsatzpotenziale erschließen und Ihre Shop-Performance nachhaltig steigern? Dann melden Sie sich jetzt bei Lionel Bruder und vereinbaren Sie einen Termin für eine unverbindliche Beratung!

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