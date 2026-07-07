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E-Commerce ohne Ausreden: Lionel Bruder von Bruder Consulting verrät, warum Onlinehändler jetzt KI nutzen müssen, statt sich von Krisen, Agenturen und alten Abläufen ausbremsen zu lassen

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Herbolzheim (ots)

Steigende Werbekosten, sinkende Margen und immer anspruchsvollere Kunden setzen den Onlinehandel massiv unter Druck. Trotzdem arbeiten viele Shopbetreiber noch immer mit Prozessen, die längst nicht mehr konkurrenzfähig sind, und verzichten gleichzeitig auf Werkzeuge, die ihnen Zeit, Geld und unnötige Abhängigkeiten ersparen könnten. Warum genau das nicht mehr lange tragbar ist und wie künstliche Intelligenz heute zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil wird, erfahren Sie hier.

Obwohl die Marktbedingungen im E-Commerce spürbar härter werden, reagieren die meisten Onlinehändler kaum auf die Entwicklungen und handeln noch immer wie vor einigen Jahren: Sie verschieben wichtige Marketingaufgaben auf später, verlassen sich größtenteils auf externe Agenturen oder hoffen darauf, dass sich die Marktlage von selbst verbessert. Dabei kostet jede Verzögerung wertvolle Zeit und häufig auch Umsatz. Besonders problematisch wird es, wenn Unternehmen weder ihre Werbekampagnen noch deren Inhalte, Wirksamkeit und Kennzahlen beurteilen können und dadurch vollständig von externen Dienstleistern abhängig bleiben. „Wer heute weiterhin darauf wartet, dass bessere Marktbedingungen, günstigere Klickpreise oder eine Agentur all diese Probleme lösen, verliert nicht nur wertvolle Zeit. Er riskiert auch sinkende Umsätze, wachsende Abhängigkeiten und langfristig den Anschluss an den Wettbewerb“, warnt Lionel Bruder von Bruder Consulting.

„Klar ist aber auch: Künstliche Intelligenz ersetzt keine Unternehmer. Sie gibt ihnen lediglich die Möglichkeit, schneller bessere Entscheidungen zu treffen und operative Aufgaben deutlich effizienter zu erledigen. Entscheidend ist jedoch, die Werkzeuge richtig zu steuern und sie sinnvoll in den eigenen Arbeitsalltag einzubauen“, fügt er hinzu. Seit Jahren beschäftigt sich Lionel Bruder intensiv mit der praktischen Anwendung künstlicher Intelligenz im E-Commerce. So unterstützt er Onlinehändler längst dabei, moderne KI-Werkzeuge gezielt für operative Aufgaben einzusetzen – von Werbetexten und Produktbeschreibungen über Zielgruppenanalysen bis hin zu SEO-Inhalten, E-Mail-Marketing, Creatives und Videokonzepten. Ergänzend entwickelt Bruder Consulting individuelle KI-Anwendungen, die auf den jeweiligen Shop, die Zielgruppe und das unternehmenseigene Wording abgestimmt werden und so deutlich passgenauere Ergebnisse ermöglichen als allgemeine Standardlösungen.

Warum KI im E-Commerce längst kein Zukunftsthema mehr ist

Viele Onlinehändler betrachten künstliche Intelligenz noch immer bestenfalls als interessante Spielerei oder verschieben ihre Einführung auf einen späteren Zeitpunkt. Genau darin liegt jedoch das eigentliche Risiko des modernen E-Commerce: Während einige Unternehmen noch diskutieren, setzen andere KI bereits täglich ein, um Inhalte schneller zu erstellen, Werbekampagnen effizienter vorzubereiten und neue Ideen innerhalb weniger Minuten zu testen.

Der Unterschied zeigt sich nicht nur bei der Geschwindigkeit, sondern auch bei den Erkenntnissen, die daraus entstehen. Wer mehr Varianten von Anzeigen, Produktbeschreibungen oder E-Mail-Kampagnen entwickelt und systematisch auswertet, erkennt schneller, welche Botschaften tatsächlich funktionieren. So entsteht ein klarer Wettbewerbsvorteil.

Dabei kann KI längst professionelle Werbetexte, Produktbeschreibungen, Kategorietexte, SEO-Inhalte, Social-Media-Skripte, Google-Anzeigen oder E-Mail-Kampagnen vorbereiten. Ebenso lassen sich unterschiedliche Werbeansätze, sogenannte Angles, sowie aufmerksamkeitsstarke Hooks für Anzeigen oder Videos entwickeln. Dadurch gewinnen Shopbetreiber wertvolle Zeit, die sie stattdessen in die Analyse ihrer Ergebnisse und die Optimierung ihrer Kampagnen investieren können. Gleichzeitig reduziert sich der Aufwand für wiederkehrende Aufgaben erheblich, sodass interne Ressourcen gezielter eingesetzt werden können.

Weniger Abhängigkeit von Agenturen, mehr Kontrolle über den eigenen Shop

Im Allgemeinen können Agenturen im Onlinehandel nach wie vor wertvolle Partner sein. Problematisch wird es allerdings dann, wenn Shopbetreiber sämtliche Verantwortung nach außen verlagern und selbst kaum noch nachvollziehen können, warum bestimmte Maßnahmen funktionieren oder eben nicht. Wer weder die eigene Zielgruppe noch die eingesetzten Werbetexte, Creatives oder Kennzahlen beurteilen kann, verliert zwangsläufig die Kontrolle über zentrale Umsatzhebel seines Unternehmens. „Unternehmer sollten ihre Agenturen nicht ersetzen, sondern in die Lage kommen, deren Arbeit fachlich beurteilen und sinnvoll steuern zu können. Erst dann entsteht echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, betont Lionel Bruder.

Genau hier setzt Bruder Consulting an: Statt ausschließlich fertige Ergebnisse zu liefern, vermittelt das Unternehmen seinen Kunden das notwendige Marketingverständnis und stellt individuell entwickelte KI-Anwendungen bereit. Diese orientieren sich am jeweiligen Onlineshop, an der Zielgruppe sowie am gewünschten Sprachstil und unterstützen unter anderem bei der Erstellung von Werbetexten, Produktbeschreibungen, Google-Anzeigen, SEO-Inhalten, Zielgruppenanalysen und E-Mail-Marketing. Dadurch können viele vorbereitende Arbeiten intern erledigt werden. Das spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern stärkt gleichzeitig die Kompetenz im eigenen Unternehmen.

Warum gutes Prompting über Erfolg oder Misserfolg entscheidet

Viele schlechte Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz haben ihren Ursprung nicht im jeweiligen Werkzeug, sondern in ungenauen Eingaben. Wer einer KI lediglich wenige Stichworte liefert, erhält meist ebenso oberflächliche Ergebnisse. Hochwertige Inhalte entstehen dagegen erst dann, wenn Zielgruppe, Produkt, gewünschte Tonalität, Plattform, Werbeziel und weitere Rahmenbedingungen präzise beschrieben werden. „Die Qualität einer KI hängt unmittelbar von der Qualität der Informationen ab, die sie erhält. Je genauer der Prompt formuliert ist, desto besser wird auch das Ergebnis“, erläutert Lionel Bruder hierzu.

Deshalb empfiehlt es sich immer, Prompts sorgfältig vorzubereiten und verschiedene KI-Systeme sinnvoll miteinander zu kombinieren. So können beispielsweise Textmodelle genutzt werden, um besonders detaillierte Anweisungen für Bild- oder Video-KIs zu erstellen. Auf diese Weise entstehen Werbemittel, die deutlich näher an der gewünschten Markenkommunikation liegen und weniger Korrekturschleifen verursachen. Präzises Prompting spart dadurch nicht nur Zeit, sondern reduziert auch unnötige Kosten für wiederholte Bearbeitungen.

Mehr Content, mehr Tests, mehr Umsatz: So entsteht ein echter Wettbewerbsvorteil

Klassische Foto- oder Videoproduktionen verursachen häufig hohe Kosten und lassen sich nachträglich nur eingeschränkt anpassen. KI ermöglicht dagegen, innerhalb kurzer Zeit neue Bilder, Videos, Werbetexte oder Produktvarianten zu erstellen und sofort auf ihre Wirkung zu überprüfen. „KI sorgt nicht automatisch für mehr Umsatz. Sie verschafft Unternehmen aber die Möglichkeit, deutlich schneller ins Handeln zu kommen und fundierte Entscheidungen auf Basis echter Testergebnisse zu treffen“, so Lionel Bruder von Bruder Consulting.

Wer regelmäßig neue Creatives, Texte und Kampagnen testet, erkennt früher, welche Inhalte bei der eigenen Zielgruppe überzeugen. Genau daraus entsteht nachhaltiges Wachstum. Gleichzeitig gewinnen Shopbetreiber wieder mehr Kontrolle über ihre Contentproduktion und sind nicht länger bei jeder kleinen Anpassung auf lange Abstimmungsprozesse oder externe Produktionen angewiesen. KI ersetzt dabei weder unternehmerisches Denken noch Marketingwissen – sie verstärkt deren Wirkung.

Fazit

Der Onlinehandel steht vor tiefgreifenden Veränderungen. So machen steigende Kosten, wachsender Wettbewerbsdruck und immer kürzere Innovationszyklen deutlich, dass alte Arbeitsweisen zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Künstliche Intelligenz bietet Onlinehändlern hierbei die Möglichkeit, schneller zu arbeiten, Inhalte effizienter zu produzieren und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Entscheidend ist jedoch nicht der bloße Einsatz neuer Werkzeuge, sondern deren strategische und praxisorientierte Anwendung.

Mit seiner langjährigen Erfahrung im E-Commerce zeigt Lionel Bruder mit Bruder Consulting, wie Unternehmen künstliche Intelligenz sinnvoll in ihre täglichen Abläufe integrieren können. Individuell entwickelte KI-Anwendungen, fundiertes Marketingverständnis und ein klarer Fokus auf operative Umsetzung helfen Shopbetreibern dabei, ihre Abhängigkeit von externen Dienstleistern zu reduzieren, interne Kompetenzen aufzubauen und sich langfristig einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Sie möchten nicht länger Zeit, Geld und Potenzial durch manuelle Contentproduktion und veraltete Abläufe verlieren? Dann vereinbaren Sie jetzt eine unverbindliche Beratung mit Lionel Bruder und erfahren Sie, wie Sie KI gezielt in Ihren Onlineshop einbauen, um Content, Werbung und operative Aufgaben schneller umzusetzen!

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