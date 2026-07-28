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MT Group erhält Großauftrag für eines der wichtigsten Energieinfrastrukturprojekte Deutschlands

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Brunsbüttel (ots)

Europäischer EPC-Auftragnehmer MT Group vom Cobra IS / Sener-Konsortium für das German LNG Terminal ausgewählt - eines der bedeutendsten Energieinfrastrukturprojekte Deutschlands

Die MT Group, ein führender europäischer EPC-Auftragnehmer mit Spezialisierung auf strategische Energie- und Industrieinfrastrukturprojekte, hat vom Cobra IS / Sener-Konsortium einen bedeutenden Bauauftrag für die Umsetzung der Balance-of-Plant-Infrastruktur am German LNG Terminal erhalten. Die Fertigstellung des Projekts ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

Der Auftrag zählt zu den größten Projekten der MT Group in Deutschland und stärkt die Position des Unternehmens in einem der bedeutendsten Energieinfrastrukturmärkte Europas weiter.

Das German LNG Terminal, entwickelt von der German LNG Terminal GmbH und realisiert durch das Cobra IS / Sener-Konsortium, ist ein Schlüsselprojekt für die deutsche Energieinfrastruktur. Es trägt wesentlich zur Stärkung der Energieversorgungssicherheit Deutschlands und Europas bei und wird über eine Regasifizierungskapazität von bis zu 10 Milliarden Kubikmetern Erdgas pro Jahr verfügen.

"Wir sind stolz darauf, von Cobra IS und Sener für ein Projekt von so großer strategischer Bedeutung für Deutschland und Europa ausgewählt worden zu sein. Das German LNG Terminal ist nicht nur eine bedeutende Infrastrukturinvestition, sondern zugleich ein wesentlicher Baustein für die langfristige Energieversorgungssicherheit Europas. Dieser Auftrag unterstreicht das Vertrauen unserer Partner in die Fähigkeit der MT Group, technisch anspruchsvolle und komplexe Energieinfrastrukturprojekte erfolgreich umzusetzen. Einen Beitrag zu einem der wichtigsten Energieprojekte Deutschlands leisten zu dürfen, ist für uns eine besondere Anerkennung unserer technischen Kompetenz, unserer Umsetzungskraft und unseres Anspruchs an höchste Qualität", sagte Dr. Kristina Norvaisiene, Executive Director der MT Group.

Während Europa seine Energieunabhängigkeit weiter stärkt und seine Energieinfrastruktur modernisiert, leisten Projekte wie das German LNG Terminal einen entscheidenden Beitrag zur Sicherstellung einer zuverlässigen Energieversorgung und unterstützen gleichzeitig den Übergang zu einem widerstandsfähigeren und nachhaltigeren europäischen Energiesystem.

Über das German LNG Terminal

Vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklungen im Frühjahr 2022 entschied die Bundesregierung, gemeinsam mit dem niederländischen staatlichen Infrastrukturunternehmen Gasunie und dem deutschen Energieunternehmen RWE den Bau eines landgestützten LNG-Importterminals in Brunsbüttel voranzutreiben.

Das Terminal dient dem kontinuierlichen und zukunftsorientierten Energieimport und soll nach einer Testphase im Jahr 2027 den regulären Betrieb aufnehmen.

Der Standort an der Elbe wird die Versorgungssicherheit Deutschlands und der europäischen Nachbarländer stärken und gleichzeitig zur Diversifizierung der Energieimporte beitragen. Das Terminal umfasst zwei LNG-Speichertanks mit einer Kapazität von jeweils rund 165.000 Kubikmetern.

In der ersten Betriebsphase wird das Terminal die zuverlässige Einfuhr von verflüssigtem Erdgas (LNG) ermöglichen. Perspektivisch ist vorgesehen, schrittweise auch grünes LNG sowie später Wasserstoffderivate als zukünftige Energieträger zu importieren.

Über MT Group

MT Group ist ein europäischer EPC-Auftragnehmer mit Spezialisierung auf strategische Energie-, Industrie- und kritische Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen bietet Engineering-, Beschaffungs- und Bauleistungen (EPC) in den Bereichen Wasserstoff, CO2 Abscheidung, LNG, Gasinfrastruktur, erneuerbare Energien und Energiespeichersysteme an.

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