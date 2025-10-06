MT Group

MT Group unterzeichnet Großvertrag mit Everllence Switzerland zur Lieferung eines 5-MW-Hochgeschwindigkeitskompressors

Zürich, Schweiz / Vilnius, Litauen

Die MT Group hat einen hochdotierten Vertrag mit Everllence Switzerland (ehemals MAN Energy Solutions) über die Lieferung eines 5 MW-Hochgeschwindigkeits-Elektrokompressors mit integriertem Magnetlager-System für die Verdichterstation Jauniunai in Litauen unterzeichnet.

Dieser Meilenstein-Vertrag unterstreicht die fortgesetzte Partnerschaft der MT Group mit Amber Grid, dem nationalen litauischen Fernleitungsnetzbetreiber, zur Modernisierung der strategischen Energieinfrastruktur Europas. Das litauische Gasfernleitungsnetz dient als regionale Verbindung für den Gastransport nach Norden (Lettland) und Süden (Polen). Um große Gasmengen über längere Strecken zu transportieren, muss der Druck in der Pipeline etwa alle 150 bis 250 Kilometer durch Kompressoren erhöht werden.

Das hermetisch abgedichtete Kompressorsystem vom Typ MOPICO® mit integriertem Hochgeschwindigkeits-Elektromotor wird vollständig mit erneuerbarem Strom betrieben und ermöglicht somit einen Betrieb ohne direkte CO2-Emissionen. Durch die Integration der MECOS -Magnetlagertechnologie erreicht das System eine bisher unerreichte Effizienz, beseitigt Reibungsverluste und minimiert den Wartungsaufwand. Der Verzicht auf Trocken-Gasdichtungssysteme und auf das gesamte Schmierölsystem reduziert die Komplexität und erhöht die Systemzuverlässigkeit. Dies stellt einen bahnbrechenden Schritt zur Angleichung der Energieinfrastruktur an die Ziele der Klimaneutralität und Nachhaltigkeit dar.

Mindaugas Zakaras , CEO der MT Group, sagte:

"Diese Vereinbarung mit Everllence zeigt, wie sich Spitzentechnologie und Nachhaltigkeit miteinander verbinden lassen. Durch die Integration von erneuerbarer Energie und emissionsfreier Verdichtung in das Netz von Amber Grid modernisieren wir kritische Infrastruktur und schaffen gleichzeitig die Grundlage für eine saubere und widerstandsfähige Energiezukunft Europas."

Dr. Kristina Norvaisiene , Geschäftsführerin der MT Group, ergänzte:

"Der 5-MW-Hochgeschwindigkeitskompressor mit Magnetlagertechnologie steht für modernste Ingenieurskunst und eine klare Ausrichtung auf die Klimaneutralitätsziele. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Zusammenarbeit mit Amber Grid und Everllence zu sein, die beide Innovation und Nachhaltigkeit im europäischen Energiesektor vorantreiben."

Basil Zweifel , Senior Vice President, Sales & Project Management Upstream & Midstream bei Everllence, erklärte:

"Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der MT Group und Amber Grid an diesem Pionierprojekt zu arbeiten. Unsere Kompressortechnologie verkörpert jahrzehntelange Innovation im Bereich der Turbomaschinen und bietet unübertroffene betriebliche Flexibilität, Effizienz und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus ermöglicht unser elektrisch angetriebener, hermetisch abgedichteter Kompressor einen kosteneffizienten Betrieb ohne Schmieröl oder diffuse Emissionen - ein bedeutender Beitrag zur Energiewende Europas."

Wiebke Korfitsen , Teamleiterin Commercial Bid Management bei Everllence, fügte hinzu:

"Diese Unterzeichnung markiert einen großen Fortschritt in unserer Partnerschaft, die auf einem gemeinsamen Engagement für wirkungsstarke Lösungen basiert. Bei Everllence konzentrieren wir uns darauf, Ergebnisse zu schaffen, die zählen - maßgeschneidert auf die betrieblichen Anforderungen unserer Kunden und mit Fokus auf langfristigen Wert und Nachhaltigkeit."

Über Everllence

Everllence (ehemals MAN Energy Solutions) ist ein führender Anbieter von Antriebs-, Dekarbonisierungs- und Effizienzlösungen für die Schifffahrt, die Energiewirtschaft und die Industrie. Getreu dem Motto "Moving big things to zero" unterstützt Everllence Schlüsselindustrien der Weltwirtschaft bei der Reduzierung schwer vermeidbarer Emissionen. Die Technologien des Unternehmens haben einen messbaren Einfluss auf den Erfolg der globalen Energiewende. Der Hauptsitz befindet sich in Deutschland; weltweit beschäftigt Everllence rund 15.000 Mitarbeitende an über 140 Standorten. Die After-Sales-Marke Everllence PrimeServ unterstützt Kunden weltweit über ein globales Servicenetz.

Bei Everllence Switzerland sind rund 900 Mitarbeitende aus etwa 40 Nationen für Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Vertrieb und Service von High-Tech-Kompressorsystemen verantwortlich. Diese Systeme ermöglichen nahezu jeden Prozess in Branchen wie Energie und Chemie. Everllence Switzerland ist weltweit führend in der Herstellung von hermetisch abgedichteten Turbokompressoren mit Magnetlagertechnologie und integriertem Elektromotor. Zu den bahnbrechenden Lösungen des Unternehmens zählen der weltweit erste Subsea HOFIM® -Kompressor, der in 300 Metern Tiefe unter dem Meeresspiegel betrieben wird, sowie die innovative Mega Heat Pump , die ganze Städte dekarbonisiert, indem sie Umweltwärme aus Wasser, Luft oder industriellen Prozessen für klimaneutrale Fernwärme nutzt.

Über MT Group

MT Group ist ein führender europäischer EPC-Dienstleister, der sich auf strategische Energie- und Industrieinfrastruktur spezialisiert hat. Das Unternehmen realisiert Großprojekte, die die Energiesicherheit stärken und die Energiewende in Europa beschleunigen.

Aktuelle Highlights umfassen:

Modernisierung des litauischen Gasnetzes mit Amber Grid, einschließlich der Verdichterstation Jauniunai.

Grüne Wasserstoffprojekte in Vilnius und Klaipeda - die ersten H2-Produktionsanlagen und Tankstellen im Baltikum.

EPC-Arbeiten am deutschen LNG-Terminal Brunsbüttel, einem Eckpfeiler der europäischen Gasdiversifizierung.

Ein CO2-Abscheidungsprojekt in Dänemark mit Ørsted zur Unterstützung großflächiger Dekarbonisierung in Nordeuropa. Durch die Kombination bewährter EPC-Kompetenz mit Innovationen in den Bereichen Wasserstoff, LNG und CO2-Reduktion positioniert sich die MT Group als vertrauenswürdiger Partner für Europas Netto-Null-Transformation.

