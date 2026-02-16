Vitacia GmbH

Nachhilfe neu gedacht: Marco Schnabl von body'n brain über Lernen ohne Lernen – warum Spiel der schnellste Bildungshebel ist

Volle Stundenpläne, frühe Mediennutzung und steigender Leistungsdruck prägen bereits den Alltag von Kita- und Grundschulkindern. Viele Eltern reagieren auf erste Konzentrationsprobleme mit zusätzlicher Förderung und stoßen dabei zunehmend an Grenzen. Marco Schnabl, Gründer von body’n brain, plädiert für einen neuen Blick auf Lernen. Warum herkömmliche Nachhilfe nicht immer der entscheidende Hebel ist und welche Rolle Bewegung dabei spielt, beleuchtet der folgende Beitrag.

Der Alltag vieler Kinder wirkt nach außen organisiert und strukturiert. Schule, Freizeitangebote, digitale Medien – alles scheint seinen Platz zu haben. Und doch wächst bei vielen Eltern das Gefühl, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Konzentrationsprobleme, innere Unruhe, motorische Unsicherheiten oder emotionale Instabilität treten immer häufiger auf. Viel Nahsehen auf Tablet und Smartphone, wenig Blick in die Ferne, kaum Zeit in der Natur, dazu stundenlanges Sitzen im Unterricht. Viele Familien reagieren darauf mit zusätzlicher Förderung. Doch noch mehr Arbeitsblätter und noch mehr Sitzen lösen das Grundproblem selten. Statt Sicherheit entsteht Unsicherheit: Fördere ich mein Kind richtig? Reicht Bewegung im Sportverein aus? Oder übersehe ich etwas Entscheidendes? Bleibt diese Entwicklung unbeachtet, drohen Motivationsverlust, Lernfrust und eine wachsende Distanz zum eigenen Leistungspotenzial. „Wenn Kinder dauerhaft nur funktionieren sollen, ohne dass ihr Körper und ihre Wahrnehmung einbezogen werden, verlieren sie den natürlichen Zugang zum Lernen“, warnt Marco Schnabl, Gründer von body’n brain.

„Viele Eltern spüren intuitiv, dass Lernen mehr ist als stilles Sitzen und Wiederholen“, erklärt Marco Schnabl. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie kindliche Entwicklung ganzheitlich gefördert werden kann. Daher entwickelte er mit body’n brain ein Konzept, das Bewegung, Wahrnehmung und kognitive Impulse systematisch verbindet. Die Grundlage bildet ein praxiserprobtes Trainingsmodell, das auf wissenschaftlich aufbereiteten Erkenntnissen zur Gehirnentwicklung basiert. Statt isolierter Fachförderung verfolgt es das Ziel, die Voraussetzungen für Lernen insgesamt zu stärken. Über 4500 ausgebildete Trainer und mehr als 10.000 begleitete Kinder im deutschsprachigen Raum liefern Erfahrungswerte aus unterschiedlichen Altersstufen und Alltagssituationen. Aus dieser Arbeit heraus zeigt sich immer wieder: Wenn Bewegung und Spiel gezielt eingesetzt werden, verändert sich nicht nur die Lernhaltung, sondern oft der gesamte Familienalltag. Doch warum geraten so viele Kinder überhaupt in diese Schieflage?

Digitale Überforderung und fehlende Gegengewichte im Alltag

Die Ursachen liegen nicht in mangelnder Disziplin, sondern in strukturellen Veränderungen des Alltags. Digitale Reizdichte erhöht die visuelle Nahbelastung, reduziert Tageslicht und Naturerfahrung. Dauerhaftes Sitzen widerspricht der kindlichen Physiologie – Positionswechsel sind kein Trotz, sondern ein körperliches Bedürfnis. Gleichzeitig kommen Selbstwahrnehmung, Emotionsregulation und soziale Resonanz im Lernalltag oft zu kurz.

„Je mehr digitale Impulse Kinder verarbeiten müssen, desto wichtiger werden Bewegung, Bindung und bewusste Selbstregulation“, erklärt Marco Schnabl von body’n brain. Fehlen diese Gegengewichte, zeigt sich das häufig in Konzentrationsschwierigkeiten, Nervosität oder Leistungsabfall, nicht nur in einem Fach, sondern fachübergreifend.

Lernen durch Spielen – Prinzip und Wirkung

„Nicht jede Bewegung baut die gleichen Fähigkeiten auf – entscheidend ist die gezielte Kombination aus Koordination und kognitiven Impulsen“, betont Marco Schnabl. Body’n brain verbindet Gleichgewicht, Rhythmus und Koordination mit visuellen Reizen wie Zahlen, Farben oder Begriffen. Im Mittelpunkt stehen Ausprobieren, Erleben und Erforschen statt richtig oder falsch. Die Einheiten folgen klaren Plänen und sind alltagstauglich aufgebaut – ob als wöchentlicher Kurs oder in kurzen Impulsen zu Hause. Ziel ist kein zusätzliches Unterrichtsfach, sondern die Stärkung grundlegender Lernvoraussetzungen.

„Kinder verbessern sich schulisch, ohne dass sie sich wie beim Lernen fühlen, weil Spiel, Bewegung und Freude im Mittelpunkt stehen“, fasst Marco Schnabl zusammen. Aufmerksamkeit stabilisiert sich, Prüfungsangst nimmt ab, Wissen lässt sich sicherer abrufen. Die Effekte zeigen sich fachübergreifend und zugleich im emotional-sozialen Verhalten: mehr Selbstvertrauen, größere innere Ruhe und eine höhere Belastbarkeit. Auch viele Eltern berichten von einer spürbar entspannteren Atmosphäre im Familienalltag.

Wissenschaftlich fundiert und praxisnah umgesetzt

Der Ansatz von body’n brain basiert auf wissenschaftlich aufbereiteten Erkenntnissen zur kindlichen Gehirnentwicklung. Bewegungsimpulse, Wahrnehmungsreize und kognitive Aktivierung greifen systematisch ineinander und folgen einem klar strukturierten Trainingsmodell. Ziel ist es, die natürlichen Entwicklungsprozesse des Gehirns gezielt zu unterstützen.

Gleichzeitig bleibt das Konzept alltagstauglich. Klare Abläufe, wiederholbare Übungsformate und eine verständliche Vermittlung machen die Umsetzung für Eltern, Pädagogen und Trainer gleichermaßen zugänglich. Ergänzend zu den Kinderkursen können Eltern die Methoden auch selbst erlernen und gezielt in den Familienalltag integrieren. Pädagogische Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich – im Mittelpunkt stehen praktische Umsetzbarkeit und ein verständliches Fundament zur kindlichen Entwicklung. Die langjährige praktische Arbeit mit Kindern unterschiedlicher Altersstufen fließt kontinuierlich in die Weiterentwicklung des Modells ein. So entsteht kein kurzfristiger Fördertrend, sondern ein Ansatz, der Lernen ganzheitlich denkt – als Zusammenspiel von Körper, Wahrnehmung und kognitiver Entwicklung.

Sie möchten Kinder nachhaltig fördern, Lernblockaden spielerisch lösen und Lernen wieder mit Freude verbinden – ganz ohne Druck oder stundenlanges Pauken?

