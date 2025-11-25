reventix GmbH

reventix feiert "VoIPnachten" mit Adventskalender für Kunden und Vertriebspartner

Am 1. Dezember startet der Berliner Cloud-Telefonie-Anbieter reventix wieder seinen digitalen Adventskalender. Unter dem Motto "VoIPnachten" erwarten Bestandskunden und Vertriebspartner wie jedes Jahr zahlreiche Gewinne und beliebte Merchandise-Artikel.

Der Adventskalender ist bereits seit fünf Jahren ein fester Bestandteil der jährlichen Kommunikations- und Partneraktivitäten des Unternehmens. Alle registrierten Kunden und Partner können dort jeden Tag ein neues Türchen öffnen und an den jeweiligen Verlosungen teilnehmen. Der reventix-Adventskalender bietet täglich wechselnde Gewinne, die von beliebten Merch-Artikeln über Gutscheine bis hin zu höherwertigen Präsenten reichen.

"Unser Adventskalender ist für viele Kunden und Partner inzwischen eine feste Tradition. Mit VoIPnachten möchten wir nicht nur kleine Überraschungen verschenken, sondern vor allem unsere Wertschätzung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit ausdrücken. Die Aktion zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie lebendig und engagiert unsere Community ist", so Tarek Zuchowski, Vertriebsleiter von reventix.

Mit der Aktion möchte das Unternehmen sowohl seinen bestehenden Kunden als auch den Vertriebspartnern für die Zusammenarbeit im laufenden Jahr danken und gleichzeitig die Vorweihnachtszeit mit einem interaktiven Format bereichern.

Über reventix GmbH

Seit 2005 bietet die reventix GmbH innovative Cloud-Telefonie für Unternehmen. Einst von zwei Studenten am Fraunhofer Institut gegründet, steht reventix heute für innovative Services aus der Cloud, Sicherheit "Made in Germany", einzigartigen persönlichen Support und klimafreundliche Telefonie.

