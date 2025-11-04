reventix GmbH

reventix und Jabra starten Kooperation mit Webinarreihe und Bundleaktion für Vertriebspartner

Berlin (ots)

Gemeinsam mit Jabra startet der Berliner Cloud-Telefonie-Anbieter reventix eine Kooperation. Neben einer gemeinsamen Webinarreihe profitieren Vertriebspartner auch von Sonderangeboten und Produktbundles.

Aus der Teilnahme des dänischen Herstellers für Audiosysteme und Videokonferenzlösungen am diesjährigen reventix-Partnertag geht nun eine Kooperation der beiden Tech-Unternehmen hervor. Den Auftakt der Zusammenarbeit bildet das erste von mehreren gemeinsamen Webinaren am 12. November 2025.

Unter dem Motto "Headsets & Softphone im Duett - reventix trifft Jabra" zeigen die beiden Unternehmen, wie Nutzer aus der Kombination von Headsets und Softphone ihre Kommunikation auf das nächste Level heben. Teilnehmende Partner bekommen einen praxisnahen Einblick in die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten ausgewählter Jabra-Headsets sowie eine Live-Demonstration des reventix Softphones in Kombination mit den Geräten. Jabra Headsets sind vollständig mit den Produkten von reventix kompatibel und ergänzen das Softphone ideal. So entsteht eine technisch abgestimmte Lösung für Vertriebspartner und deren Kunden.

"Mit Jabra haben wir einen starken Partner an unserer Seite" erklärt Tarek Zuchowski, Vertriebsleiter bei reventix. "In der Webinarreihe möchten wir zeigen, wie gut unsere Lösungen zusammenpassen und unseren Partnern gleichzeitig praktische Tipps und vertriebliche Vorteile an die Hand geben."

Begleitet wird die Webinarreihe für Vertriebspartner von gemeinsamen Sonderaktionen und Produktbundles. So können Vertriebspartner nach dem ersten Webinar ausgewählte Headsets sowie das reventix Softphone zu vergünstigten Konditionen erwerben und ihren Kunden anbieten.

Interessierte können sich kostenlos über folgenden Link anmelden: https://www.reventix.de/partner/webinar-jabra

Original-Content von: reventix GmbH, übermittelt durch news aktuell