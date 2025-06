Flank

Flank sammelt 10 Mio. USD für den Ausbau autonomer Rechtsagenten - eingebettet, unsichtbar und speziell für Unternehmen entwickelt

Vertraut von DeepL, Bolt, SumUp, TravelPerk, Axel Springer und vielen anderen.

Flank, ein in Berlin ansässiges Unternehmen, das einen autonomen KI-Rechtsberater für Unternehmensteams entwickelt, gab heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Mio. USD bekannt, die vom globalen Software-Investor Insight Partners (Investor von Clio und DarkTrace) angeführt wird. Weiterhin beteiligt sind Gradient Ventures, der Seed-Fonds für Gründer im Bereich KI, sowie 10x Founders und HV Capital. Die Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Mio. USD wird die weitere Produktentwicklung finanzieren, die Engineering- und Vertriebsteams vergrößern und die Partnerschaften mit Unternehmen vertiefen.

Der autonome Verbündete des Rechtsteams

Flank lässt sich nahtlos in die Arbeitsabläufe eines Unternehmens integrieren und wird so zur ersten Verteidigungslinie für Rechtsabteilungen. Der KI-Agent überprüft, entwirft und korrigiert wichtige Rechtsdokumente und beantwortet unternehmensweite Rechts- und Compliance-Fragen innerhalb von Minuten, nicht Tagen. Im Gegensatz zu Chatbots oder Copiloten lösen die autonomen Agenten von Flank Anfragen direkt am Ort des Bedarfs – sie arbeiten innerhalb der bereits verwendeten Tools wie E-Mail, Slack und Microsoft Teams. Es sind keine neuen Schnittstellen, keine zusätzliche Software und keine Umschulung der Mitarbeiter erforderlich.

Die Architektur von Flank ist darauf ausgelegt, umfangreiche Arbeitsabläufe (z. B. NDAs, Lieferantenverträge, routinemäßige Compliance-Prüfungen) vollständig zu übernehmen, sodass Rechtsabteilungen schlanker arbeiten und das Fachwissen ihrer Mitarbeiter für strategische Entscheidungen und Geschäftsabschlüsse einsetzen können, wo es am wichtigsten ist. Der Agent arbeitet mit der Geschwindigkeit und der Kompetenz eines erstklassigen Mitarbeiters – jedoch mit der Fähigkeit, Tausende von Anfragen gleichzeitig zu bearbeiten.

„Rechtsteams sind mit sich wiederholenden, umfangreichen Aufgaben überlastet, die Zeit und Ressourcen beanspruchen", erklärte Lili Breidenbach, CEO von Flank. „Mit Flank können sie sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren, während unser Agent den Rest erledigt – unsichtbar, autonom und nahtlos in den Geschäftsablauf integriert. Wir freuen uns, die Finanzierung durch Insight Partners bekannt zu geben und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, während wir expandieren und wachsen."

Im Rahmen dieser Finanzierungsrunde wird Sophie Beshar, Vice President bei Insight Partners, dem Vorstand von Flank beitreten. „Flank trägt dazu bei, eine neue Kategorie von Unternehmenssoftware zu definieren – autonome Agenten, die eingebettet, unsichtbar und in der Lage sind, echte Arbeit in großem Maßstab zu leisten. Rechtsteams gehören zu den am stärksten ausgelasteten Abteilungen in modernen Unternehmen. Der Ansatz von Flank ermöglicht Schnelligkeit, Genauigkeit und enorme Hebelwirkung, ohne die Arbeitsabläufe zu stören", so Beshar. „Wir freuen uns, Lili, Jake, Charlotte und das gesamte Flank-Team dabei zu unterstützen, die Arbeitsweise von Unternehmensteams neu zu gestalten, angefangen bei der Rechtsabteilung."

Das proprietäre Agenten-Framework von Flank (Flank-a0) und die vektorlose Suchmaschine der nächsten Generation ermöglichen bahnbrechende Fähigkeiten:

Autonome und proaktive Agenten , die direkt mit dem Unternehmen interagieren, um ihre Anfragen am Ort des Bedarfs zu lösen.

, die direkt mit dem Unternehmen interagieren, um ihre Anfragen am Ort des Bedarfs zu lösen. Eingebettete und eventuell unsichtbare Intelligenz , die nahtlos und proaktiv Geschäftsprozesse optimiert. Keine neuen Schnittstellen. Keine zusätzlichen Werkzeuge.

, die nahtlos und proaktiv Geschäftsprozesse optimiert. Keine neuen Schnittstellen. Keine zusätzlichen Werkzeuge. Proprietäre Engine , die Vektorabruf-Frameworks überflüssig macht, kontextbezogene Antworten liefert und innerhalb von Sekunden mit natürlicher Sprache angepasst werden kann.

, die Vektorabruf-Frameworks überflüssig macht, kontextbezogene Antworten liefert und innerhalb von Sekunden mit natürlicher Sprache angepasst werden kann. Die Überwachungs-Engine der Enterprise-Klasse kombiniert proprietäre KI-Überwachung mit menschlicher Expertise, um Missbrauch zu verhindern und die Leistung sicherzustellen.

Heute unterstützt Flank globale Unternehmen in den USA, Europa und MENA, darunter DeepL, SumUp, TravelPerk, QA, PROS, Lusha und viele mehr. Flank hat im vergangenen Jahr bereits ein dreistelliges Umsatzwachstum erzielt und stellt derzeit Mitarbeiter in den Bereichen Produkt und Technologie ein, um seine ehrgeizige Roadmap voranzutreiben. Darüber hinaus ist Flank eine Partnerschaft mit der führenden internationalen Anwaltskanzlei Simmons & Simmons eingegangen, die den Agenten von Flank integriert hat, um ihren Kunden schnellere und effizientere Rechtsdienstleistungen anzubieten – ein Meilenstein bei der Einführung autonomer Rechtsintelligenz durch erstklassige professionelle Dienstleister.

„Autonome Agenten sind nicht die Zukunft ... sie sind bereits da und verändern die Art und Weise, wie wir arbeiten. Durch unsere Partnerschaft mit Flank haben wir Agenten integriert, die umfassende rechtliche Lösungen anbieten. Wir führen Agenten ein, die sich um die Ausarbeitung, Überprüfung und Verhandlung von NDAs, DPAs, Dienstleistungsverträgen, IMAs und vielem mehr kümmern. Diese Agenten sind live im Einsatz, in der Produktion und erzielen bereits echte Ergebnisse für unsere Teams und unsere Kunden." – Lucy Shurwood, Partnerin bei Simmons & Simmons

„Flank begann als Lösung für den Rechtsbereich, entwickelt sich jedoch zunehmend zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Unternehmensführung und bildet das Rückgrat unserer internen KI-Strategie. Wir führen es derzeit in den Bereichen Compliance, Informationssicherheit und darüber hinaus ein und bieten sofortigen, autonomen Support, ohne Arbeitsabläufe zu unterbrechen." – Philip Young, General Counsel der QA Group

„Mit Flank ist Rechtsberatung endlich auf Abruf verfügbar: Intuitiv, mühelos und in die Arbeitsweise unseres Teams integriert. Wir mussten keiner einzigen Person beibringen, wie man es benutzt. Heute bearbeitet es selbstständig 5.000 Anfragen pro Monat für uns, ohne dass wir ins Schwitzen kommen." – Andrew Cooke, Chief Legal Officer bei TravelPerk

Informationen zu Flank

Flank ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen, das autonome Agenten entwickelt, um die rechtlichen Abläufe in Unternehmen zu verändern. Flank wurde als erste Verteidigungslinie des Rechtsteams konzipiert und überprüft, entwirft und redigiert wichtige Dokumente selbstständig, während es gleichzeitig rechtliche und Compliance-Fragen beantwortet. Flank basiert auf einem proprietären agentenbasierten Framework und Engine und bietet autonome, integrierte und unsichtbare Intelligenz. Führende Unternehmen vertrauen uns und wir werden von Insight Partners und Gradient Ventures unterstützt.

Informationen zu Insight Partners

Insight Partners ist ein globaler Software-Investor, der mit wachstumsstarken Technologie-, Software- und Internet-Startups sowie Scale-up-Unternehmen zusammenarbeitet, die transformative Veränderungen in ihren Branchen vorantreiben. Zum 31. Dezember 2024 verwaltet das Unternehmen regulatorisch gemeldete Vermögenswerte in Höhe von über 90 Mrd. USD. Insight Partners hat weltweit in mehr als 800 Unternehmen investiert und über 55 Portfoliounternehmen an die Börse gebracht. Insight hat seinen Hauptsitz in New York City und unterhält Büros in London, Tel Aviv und der Bay Area. Insight widmet sich dem Ziel, visionäre Führungskräfte zu finden, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir bieten ihnen maßgeschneiderte, praktische Software-Expertise auf ihrem Wachstumsweg – von der ersten Investition bis zum Börsengang. Weitere Informationen über Insight und alle seine Beteiligungen finden Sie unter insightpartners.com. Folgen Sie uns auf X @insightpartners.

