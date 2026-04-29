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Großeinsatz am Kölner Dom

Köln (ots)

Polizei und Feuerwehr sind am Nachmittag zu einem Großeinsatz zum Kölner Dom ausgerückt. Grund soll ein Brandgeruch sein. Die Kölner Feuerwehr ist aktuell mit einem Großaufgebot am Kölner Dom im Einsatz. Feuerwehrleute mit Atemschutzausrüstung sind vor Ort. Die Feuerwehr hat Großalarm ausgelöst und ist mit allen verfügbaren Fahrzeugen im Einsatz. In der näheren Umgebung sind zahlreiche Einsatzfahrzeuge postiert. Rauch ist am Dom nicht zu sehen, berichtet eine WDR Reporterin vor Ort.

Pressekontakt:

E-Mail: newsroom-jetzt@wdr.de
Telefon: 0221 220 8787

Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell

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