Alpha Plus GmbH

Diversity Congress 2025: 3 Länder, 40 Speakers, 15 Tage DEI!

Österreich/Deutschland/Schweiz (ots)

Diversity Congress DACH vereint vom 15. bis 30. Mai 2025 digital Teilnehmende aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, um Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion zu fördern.

Der erste Diversity Congress DACH (Digital) startet am Donnerstag. Was Sie erwartet? 40 Speaker:innen, ein vielfältiges Programm mit Keynotes, Webinaren, Workshops, AMA Sessions, World Cafés, Best Practice Labs und vielem mehr. Der Kongress ist vollständig digital, barrierefrei zugänglich und bietet maximale Flexibilität – egal ob Sie aus Wien, Berlin, Zürich oder einem kleinen Ort dazwischen teilnehmen. Dino Schosche, Geschäftsführer der ALPHA plus GmbH und Initiator der Diversity Allianz DACH, unterstreicht die Bedeutung des Kongresses: „Diversity und Inclusion sind keine Schlagworte, sondern die Basis für Innovation und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit dem Diversity Congress 2025 schaffen wir gemeinsam eine Plattform, die Menschen und Organisationen inspiriert, voneinander zu lernen und neue Impulse zu setzen. Die internationale Vernetzung spielt dabei eine zentrale Rolle, denn der Austausch über Ländergrenzen hinweg ermöglicht wichtige Perspektiven und nachhaltige Lösungen für eine vielfältige Gesellschaft“.

Programm & Tickets: www.diversitycongress.com

Diversity Congress DACH Digital Programm & Tickets

Original-Content von: Alpha Plus GmbH, übermittelt durch news aktuell