NDR Norddeutscher Rundfunk

"VEREINt im Norden": Neue Publikumsaktion des NDR rückt Vereine in den Mittelpunkt - jetzt bewerben

Hamburg (ots)

Einmal als Verein auf den Sesseln der "NDR Talk Show" Platz nehmen, neue Mitstreiter*innen in der N-JOY Morningshow gewinnen oder bei "Hallo Niedersachsen" in der Reihe "Eine Herzensgeschichte" über inspirierende und berührende Vereinsaktionen sprechen - mit der neuen Publikumsaktion "VEREINt im Norden" stellt der NDR das Ehrenamt ins Rampenlicht.

"VEREINt im Norden" macht das ehrenamtliche Engagement der Norddeutschen sichtbar. Die neue Publikumsaktion rückt Vereine, Initiativen und Projekte in den Mittelpunkt, die mit ihrem Einsatz das gesellschaftliche Leben in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg mitgestalten. Vereine, die mitmachen möchten, können sich ab sofort und bis zum 9. Mai 2025 online über www.ndr.de/vereintimnorden für die ausgeschriebenen Publikumsaktionen bewerben.

Ziel der Aktionen ist es, das Vereinsleben zu stärken und zu zeigen, wie wichtig engagierte Menschen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind. Ob im Sport, in der Kultur, im sozialen Bereich oder in der Bildungsarbeit - ehrenamtlich Tätige sorgen mit ihrem Engagement in Vereinen, Initiativen, Gruppen oder Projekten für vielfältige Angebote und leisten damit einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwesen.

Bewerben können sich alle, die sich im Sendegebiet des NDR - also in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg - für die Gesellschaft engagieren. Egal, ob es sich um eine integrative Werkstatt, die Freiwillige Feuerwehr, einen Kulturverein, eine Urban-Gardening-Initiative oder eine Fußball-Elf handelt.

Geplant sind die Publikumsaktionen von Mitte Mai bis Ende Juni. Der NDR begleitet "VEREINt im Norden" in den Programmen im Fernsehen, im Radio und Online.

"VEREINt im Norden" ist die Nachfolgeaktion von "Wünsch Dir Deinen NDR".

