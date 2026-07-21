TerraMaster Technology Co., Ltd

TerraMaster bietet bis zu 25 % Rabatt auf ausgewählte NAS- und DAS-Geräte

Machen Sie sich bereit für die Sommerreisen

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ShenZhen, China (ots)

TerraMaster, ein weltweit führender Innovator im Bereich Speicherlösungen, gibt heute seine zeitlich begrenzte Sommeraktion 2026 bekannt, die ab sofort bis zum 31. Juli läuft. Die Aktion soll Nutzern dabei helfen, ihre Urlaubserinnerungen mühelos festzuhalten und zu bewahren. Zahlreiche NAS- und DAS-Produkte sind im Angebot, mit Rabatten zwischen 20 % und 25 %.

Die beworbenen Produkte decken ein breites Spektrum an Anwendungsszenarien ab - für Heimanwender, unabhängige Kreative und kleine Unternehmen. Die NAS-Modelle unterstützen automatische Remote-Backups von Telefonen, sodass unterwegs aufgenommene Inhalte sofort hochgeladen und gesichert werden können - das löst das häufige Problem von knappem Handyspeicher. Die DAS-Direktanschlussgeräte überzeugen durch echte Plug-and-Play-Einfachheit ohne komplizierte Einrichtung. Die kompakten All-Flash-DAS-Geräte sind leicht und tragbar - ideal für Backups unterwegs bei Ausflügen ins Freie, während die hochkapazitiven DAS-Modelle mit Festplattenlaufwerken für den stationären Einsatz in Innenräumen konzipiert sind und schnelles Archivieren, Hochgeschwindigkeits-Bearbeitung sowie schnellen Medienzugriff ermöglichen.

Ausgewählte NAS-Produkte im Angebot

Die rabattierten NAS-Modelle decken ein breites Spektrum ab - von privaten und familiären Medienanwendungen über professionelle Content-Erstellung bis hin zur Datenverwaltung in kleinen Unternehmen. Nach dem Kauf erhalten Nutzer eine langfristige Private-Cloud-Lösung, bei der alle Daten auf der lokalen Hardware verbleiben - ohne laufende Gebühren für öffentliche Cloud-Abonnements. Das reduziert die langfristigen Kosten erheblich. Fotos und Arbeitsdateien bleiben jederzeit vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne dass sie über Drittanbieter-Server laufen - das eliminiert Risiken wie Datenlecks, Drosselung oder versehentliches Löschen und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit. Die Systeme unterstützen zudem die Zusammenarbeit mehrerer Nutzer sowie schnelle Datenübertragungen und eignen sich gleichermaßen für den alltäglichen Familiengebrauch wie für Team-Workflows mit häufigem und großvolumigem Datenaufkommen.

Privatanwender & Familiennutzer: F2-425 (20 % Rabatt)

Ein 2-Schächte-Einsteiger-NAS mit Intel Quad-Core-Prozessor und 2.5-GbE-Netzwerkanschluss. Ideal für die persönliche und familiäre Datenspeicherung sowie für Unterhaltungsanwendungen zu Hause. Aktionspreis: EUR 255,99.

Fotografie-Enthusiasten / Heimanwender mit kreativen Ansprüchen: F2-425 Plus und F4-425 Plus (20 % Rabatt) Ausgestattet mit Intel Quad-Core-Prozessoren (N95), zwei 5-GbE-Anschlüssen und 3x M.2-SSD-Steckplätzen. Sie unterstützen Hardware-4K-Dekodierung und flexible TRAID-Array-Verwaltung. Aktionspreise: EUR383,99 bzw. EUR 503,99.

Vollzeit-Kreative & professionelle Editoren: F4-425 Pro (20 % Rabatt)

Ein 4-Schächte-Leistungs-Flaggschiff-NAS mit Intel 8-Kern-Prozessor (N305), zwei 5-GbE-Anschlüssen und hybridem HDD- + M.2-SSD-Speicher. Es unterstützt Hardware-4K/8K-Dekodierung und flexible T-RAID-Array-Verwaltung - ideal für die Echtzeit-Bearbeitung von Mehrspur-Videos. Aktionspreis: EUR 591.99.

All-Flash-NAS: F4 SSD und F8 SSD Plus (20 % Rabatt)

4-Schächte- und 8-Schächte-All-Flash-NAS-Geräte mit 5-GbE- bzw. 10-GbE-Hochgeschwindigkeitsanschlüssen. Sie unterstützen Docker, Virtualisierung, Snapshots und verschiedene Backup-Optionen. Die Betriebsgeräusche liegen unter 19 dB - für hohe Leistung bei leiser Arbeitsweise. Aktionspreise: EUR 423,99 bzw. EUR 759,99.

Business- & Teamnutzer: F4-424 Pro (20 % Rabatt)

Das 4-Schächte-Modell F4-424 Pro ist mit einem Intel Core i3-Prozessor und 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher ausgestattet. Es wurde für die Zusammenarbeit mehrerer Nutzer und Umgebungen mit hoher Arbeitslast konzipiert. Aktionspreis: EUR 727,99.

Ausgewählte DAS-Produkte im Angebot

DAS (Direct Attached Storage) konzentriert sich auf die lokale Medienarchivierung mit hoher Geschwindigkeit und großer Kapazität. Im Gegensatz zum NAS liegt der Fokus auf dem lokalen Zugriff ohne Remote-Freigabefunktionen. Alle Modelle sind Plug-and-Play-fähig und erfordern keine komplexe Konfiguration. Sie bieten eine kostengünstige Möglichkeit zur Erweiterung des lokalen Speichers mit hervorragenden Übertragungsgeschwindigkeiten - ideal für die Videobearbeitung, RAW-Fotoarchivierung und andere lokale kreative Arbeitsabläufe.

All-Flash-DAS: D1 SSD, D1 SSD Plus und D1 SSD Pro (25 % / 20 % / 20 % Rabatt)

Diese Modelle mit 10 Gbit/s (D1 SSD), 40 Gbit/s (D1 SSD Plus) und 80 Gbit/s (D1 SSD Pro) bilden das komplette All-Flash-DAS-Lineup von TerraMaster. Alle verfügen über ein Gehäuse aus Flugzeugaluminium mit Wasser- und Staubschutz sowie einer Druckbelastbarkeit von 1,2 Tonnen. Sie eignen sich für den täglichen Hochgeschwindigkeits-Backup-Einsatz, professionelle Videobearbeitung und anspruchsvolle kreative Workflows und liefern Leistungen von 1020 MB/s bis zu 7061 MB/s. Sie unterstützen USB4- und Thunderbolt-5-Schnittstellen. Aktionspreise: D1 SSD: EUR 32,24, D1 SSD Plus: EUR 79,99, D1 SSD Pro: EUR 215,99.

Hochkapazitive HDD-Erweiterung: D2-320, D4-320, D8 Hybrid 2 (20 % Rabatt)

Die 3 meistverkauften DAS-Produkte - einfach für Einsteiger zu bedienen, keine spezielle Installation erforderlich, Plug-and-Play, mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die drei Modelle decken einen gesamten Kapazitätsbereich von 44 TB bis 152 TB ab:

60 TB für leichte persönliche Backups, 120 TB für familiäre Medienbibliotheken, 152-TB-Ultra-Hochkapazitätsversion für vollständige Archive professioneller Kreativer und hochverdichtete Unternehmensdatenspeicherung.

Alle Modelle verfügen über Hochgeschwindigkeits-USB-Schnittstellen und unterstützen die flexible Erweiterung mit mehreren Laufwerken für stabile und reibungslose Datenübertragungen. Ob Sie als Kurzvideo-Kreativer mit 4K/8K-Material arbeiten, als Fotograf riesige RAW-Bildbibliotheken verwalten oder als Studio/Familie zuverlässige langfristige lokale Backups benötigen - diese DAS-Geräte bieten eine sichere und effiziente Hochkapazitäts-Speicherlösung.

Im Rahmen dieser zeitlich begrenzten Sommeraktion sind alle drei Modelle mit 20 % Rabatt erhältlich. Die Aktionspreise lauten wie folgt: D2-320: EUR 111,99, D4-320: EUR 167,99, D8 Hybrid 2: EUR263,99.

Diese Sommeraktion 2026 läuft vom 21. bis 31. Juli. Lassen Sie TerraMaster Ihre wertvollen Reiseerinnerungen den ganzen Sommer über bewahren.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website:

https://www.terra-master.com/de-de/pages/deal

Ebenfalls erhältlich über andere offizielle Kanäle:

Official Store, Amazon DE

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Über TerraMaster

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf innovative Speicherlösungen für Heimanwender, Unternehmen und Großkunden spezialisiert hat. Mit Fokus auf Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzererfahrung bieten wir hochmoderne NAS- und DAS-Produkte, die eine Vielzahl von Speicheranforderungen abdecken.

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