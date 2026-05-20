SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS

IFAT 2026: Großes internationales Interesse an den SDS-Schlammtrocknungssystemen - Danke für Ihren Besuch

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Kreuzwertheim (ots)

Die IFAT 2026 hat erneut ihre Position als weltweit führende Fachmesse für Umwelttechnik und nachhaltige Entsorgungslösungen eindrucksvoll bestätigt. Für die SLUDGE-DRYING-SYSTEMS (SDS) michel gmbh wurde die Messe in München zu einer zentralen internationalen Plattform für den Austausch rund um moderne, energieeffiziente Schlammtrocknung und innovative Technologien in der Klärschlammbehandlung.

Mit großer Dankbarkeit blickt das gesamte Vertriebsteam der michel gmbh auf vier intensive und erfolgreiche Messetage zurück. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Deutschland, Europa sowie vielen internationalen Märkten informierten sich am Stand über die leistungsstarken SDS-Schlammtrocknungssysteme. Das starke Interesse an nachhaltigen, modularen und wirtschaftlichen Lösungen unterstreicht die weltweit wachsende Bedeutung effizienter Umwelt- und Entsorgungstechnologien.

Im Mittelpunkt der Fachgespräche standen die innovativen und energieeffizienten Systeme zur SDS-Schlammtrocknung. Der intensive Austausch mit Entscheidern aus Kommunen, Industrie und Umweltwirtschaft führte zu zahlreichen neuen Geschäftskontakten, Partnerschaftsanbahnungen und wertvollen Impulsen auf nationaler und internationaler Ebene.

SDS-Geschäftsführer Felix Hellmuth zieht ein positives Fazit:

"Die IFAT 2026 war für uns eine außergewöhnlich erfolgreiche Messe. Das große nationale und internationale Interesse an unserer SDS-Schlammtrocknung bestätigt, dass nachhaltige und wirtschaftliche Lösungen in der Klärschlammbehandlung weltweit weiter sehr stark an Bedeutung gewinnen."

Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch des Bürgermeisters Herrn Klaus Thoma aus Kreuzwertheim, dem Heimat- und Firmensitz des Vertriebsteams der michel gmbh. Er gewann vor Ort einen persönlichen Eindruck von den SDS-Technologien und zeigte großes Interesse an den innovativen Lösungen.

Ein herzlicher Dank gilt ausdrücklich allen Besucherinnen und Besuchern sowie Interessenten, die unseren Messestand A3/352 auf der IFAT 2026 frequentiert haben. Die SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbh bedankt sich für das große Interesse, die intensiven Fachgespräche sowie das entgegengebrachte Vertrauen. Der persönliche Austausch stellte einen wesentlichen Erfolgsfaktor der Messepräsenz dar.

Ebenso dankt das Unternehmen den Organisatoren der IFAT München für die professionelle Durchführung und die internationale Plattform für Innovation, Networking und Branchenaustausch.

Mit zahlreichen neuen Impulsen, starken nationalen und internationalen Kontakten sowie vielversprechenden Perspektiven blickt die SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbh optimistisch auf die weitere Entwicklung ihrer SDS-Technologien und zukünftige Projekte im globalen Markt.

SAVE THE DATE

IFAT München - 29. Mai bis 01. Juni 2028.

"Wir sind wieder dabei" - die SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbh präsentiert sich erneut als Aussteller auf der Weltleitmesse und hat dies bereits fest eingeplant.

SRR Madrid 2026 - 09. bis 11. Juni 2026

Als nächster internationaler Messetermin steht für die SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbh die SRR 2026 in Madrid auf dem Programm.

Die Internationale Fachmesse für Kreislaufwirtschaft und Recycling findet auf dem Messegelände IFEMA Madrid statt. Besucher finden SDS in Halle 7, Stand G02.

Darüber hinaus ist die SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbh 2026 auch auf weiteren nationalen und internationalen Fachmessen sowie Tagungen vertreten. Eine Übersicht aller aktuellen Termine und Veranstaltungen finden Interessierte auf der Unternehmenswebseite (www.schlammtrocknung.com).

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