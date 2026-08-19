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Meurer zu Anerkennungszahlen ausländischer Abschlüsse: "Internationalen Pflegekräften den roten Teppich ausrollen."

Anerkennungsverfahren müssen jetzt deutlich beschleunigt werden

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Berlin (ots)

Zu den heute vom Statistischen Bundesamt vorgelegten Zahlen zu den Anerkennungen internationaler Berufsabschlüsse sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer:

"Die Zahlen zeigen erneut, wie relevant die internationalen Pflegekräfte für Deutschland sind. Ohne weitere Zuwanderung ist die Versorgung in der Zukunft nicht zu sichern. Deshalb müssen wir internationalen Pflegekräften den roten Teppich ausrollen. Nicht nur mit Worten, sondern mit konkreten Erleichterungen bei den viel zu langwierigen Anerkennungsverfahren. Alle relevanten Akteure in der Pflege befürworten die Kompetenzvermutung für dreijährig beruflich oder akademisch ausgebildete Pflegekräfte mit entsprechenden Sprachkenntnissen. Diese Überholspur muss mit dem Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) endlich kommen."

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