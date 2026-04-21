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Mecklenburg-Vorpommern geht mit Pflegeazubi-Award 2026 an den Start/ Award und Ausbildungskongress "Care Up!" rücken Pflegeausbildung ins Rampenlicht: bis zu 1.500 Euro Preisgeld zu gewinnen.

Schwerin (ots)

Gute Nachrichten für die Pflegeausbildung in Mecklenburg-Vorpommern: Im Jahr 2026 wird der Pflegeazubi-Award (PAA) erstmals im Land verliehen. Ziel ist es, das Engagement von Auszubildenden in der Pflege stärker sichtbar zu machen und gleichzeitig für die Vielfalt und Attraktivität des Berufsfeldes zu werben.

Unter dem Motto "Deine Story, Deine Stimme, Dein Award" sind Auszubildende, Studierende sowie auch ganze Klassen aus Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern eingeladen, ihre persönlichen Erfahrungen und Beweggründe für den Pflegeberuf zu teilen. Gesucht werden junge Menschen ab 16 Jahren, die sich im Jahr 2026 in Mecklenburg-Vorpommern in der Pflegeausbildung befinden oder diese absolviert haben und sich durch besonderes Engagement im Berufsalltag oder im persönlichen Umfeld auszeichnen. Dabei steht nicht die schulische Leistung im Vordergrund, sondern die individuelle Motivation, Begeisterung und Überzeugung für den Pflegeberuf.

Der bpa veranstaltet den Pflegeazubi-Award zeitgleich auch in Schleswig-Holstein unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten Daniel Günther. Für Mecklenburg-Vorpommern übernimmt der Praxisanleiter und Pflege-Influencer John Victor Lopes die Schirmherrschaft.

Zwischen dem 01. Mai und 30. Juni 2026 können die Teilnehmenden ein kurzes Video erstellen, in dem sie ihre persönliche Geschichte erzählen und zeigen, was Pflege für sie bedeutet. Dieses wird anschließend unter den Hashtags #pflegeazubiaward2026 oder #PAA2026 auf den eigenen Profilen bei Instagram oder TikTok veröffentlicht. Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Bereiche der Pflegeausbildung wählt aus allen eingereichten Beiträgen die Gewinnerinnen und Gewinner aus. Vergeben werden Preisgelder in Höhe von 1.500 Euro für den ersten Platz, 1.000 Euro für den zweiten Platz sowie 500 Euro für den dritten Platz.

Die feierliche Preisverleihung in Mecklenburg-Vorpommern findet am 09. September 2026 im Rahmen der Pflegemesse Rostock statt und ist in den Ausbildungskongress "Care Up! Dein Tag für Praxis und Ausbildung" eingebettet, der sich insbesondere an Praxisanleitende und Auszubildende richtet und Raum für Austausch, Inspiration sowie fachliche Impulse bietet.

Mit dem Pflegeazubi-Award 2026 setzen der bpa und die LIGA der freien Wohlfahrtspflege Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit ihren Partnern ein klares Zeichen für Wertschätzung, Nachwuchsförderung und Innovationsbereitschaft in der Pflege. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen soll der Award dazu beitragen, Engagement und Vielfalt sichtbar zu machen und junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern.

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