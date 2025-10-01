Neue Westfälische (Bielefeld)

Rechtsextreme aus OWL posieren mit Schusswaffen - Razzia in Ostwestfalen-Lippe

Bielefeld (ots)

Seit dem frühen Mittwochmorgen durchsucht die Polizei mehrere Objekte, unter anderem in Bielefeld, Herford, Porta Westfalica, Minden sowie in Lünen (Kreis Unna). Das berichtet die "Neue Westfälische" (Bielefeld) in ihrer Online-Ausgabe nw.de. Im Fokus stehen sechs mutmaßliche Rechtsextreme des "Active Club Ostwestfalen", die sich in sozialen Medien mit Schusswaffen brüsteten. Es sind auch Spezialkräfte im Einsatz. Die Polizei Bielefeld hat sechs Personen eindeutig identifiziert, sie sind zwischen 17 und 35 Jahre alt. Auch der Arbeitsplatz des mutmaßlichen Kopfes, ein 32-Jähriger aus Minden, wird durchsucht.

