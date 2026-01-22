bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Meurer zu neuen vdek-Zahlen zu Eigenanteilen in der Pflege: "Immer mehr Familien haben derzeit doch ganz andere Sorgen."

bpa-Präsident warnt vor Schwund der Versorgungsangebote und fordert politische Konzentration auf den Ausbau

Zu den heute veröffentlichten Zahlen des vdek zu steigenden Eigenanteilen in der stationären Pflege sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer:

"Sicherlich sind die hohen Eigenanteile für Menschen, die heute einen Heimplatz haben, ein Problem.

Immer mehr Familien haben aber derzeit doch ganz andere Sorgen: Sie finden weder einen ambulanten Dienst noch einen Heimplatz. Versorgungsangebote verschwinden, Personal fehlt und kein Unternehmer kann bei den derzeitigen Rahmenbedingungen neue Versorgungsangebote schaffen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Pflegebedürftigen. Die finanzielle Absicherung der Pflegeversicherung ist die kleine Pflichtaufgabe, die Absicherung der Versorgung ist die wirkliche Herausforderung für die Bundesregierung."

