Innomotics GmbH

Innomotics stellt einzigartiges Motorendesign und weitere Innovationen auf SPS vor

Nürnberg (ots)

Innovatives Niederspannungsmotor-Design mit herausragender Effizienz

Neue Technologien für höhere Anlagenverfügbarkeit

Cybersecurity und Kreislaufwirtschaft durch Integrate Shield und ReFresh

Innomotics präsentiert auf der SPS 2025 in Nürnberg seine neuesten Innovationen im Bereich Elektromotoren und Antriebssysteme. Im Zentrum des Messeauftritts stehen neben zukunftsweisenden Motorentechnologien auch die Themen Cybersecurity und Kreislaufwirtschaft, die eine entscheidende Rolle für die Industrie von morgen spielen.

Niederspannung: Einzigartiges Motorendesign für höchste Effizienz

Innomotics stellt in diesem Jahr eine revolutionäre Konzeptstudie für Niederspannungsmotoren vor. Der Konzeptmotor erreicht ohne den Einsatz von seltenen Erden Wirkungsgrade über bisher bekannte Grenzen hinaus.

Zudem wird die "Motor Mounted Line" zu sehen sein - ein ultrakompaktes und energieeffizientes Niederspannungsantriebssystem mit Permanentmagnetmotoren in der Systemeffizienzklasse IES5.

Die vorgestellte Produktpalette im Niederspannungsbereich umfasst weiterhin explosionsgeschützte Motoren mit erweitertem IE4-Effizienzbereich sowie NORSOK-Oberflächenschutz, die für besonders anspruchsvolle Umgebungen optimiert sind.

Hochspannung: Technologien für gesteigerte Anlagenverfügbarkeit

Zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit präsentiert Innomotics neuartige patentierte, ölgeschmierte Wälzlager "Oil Lubricated Rolling Bearings" (OLRB), die für kontinuierliche Schmierung sorgen und sowohl Wartungskosten als auch -aufwand reduzieren. Während fettgeschmierte Lager bereits nach etwa zwei Monaten nachgeschmiert werden müssen, ist bei OLRB ein Ölwechsel frühestens alle zwei Jahre notwendig.

Das ebenfalls ausgestellte, auf dem Markt einzigartige "Active Vibration Control System" (AVCS), minimiert Vibrationen und sorgt für höchste Energie- und Leistungseffizienz. Das System ermöglicht den Betrieb ohne Drehzahlsperrbereiche und bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Drehzahlen.

Mehr Sicherheit für vernetzte Industrie und Nachhaltigkeit durch Instandsetzung

Mit "Integrate Shield" bringt das internationale Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, Sicherheit und Effizienz in die digitale Arbeitswelt - eine moderne Arbeitsgenehmigungs- und LOTO-Steuerung (Lockout/Tagout) für mehr Betriebssicherheit und damit ein wichtiges Element der Cybersecurity in industriellen Prozessen.

Die Initiative "ReFresh" rundet das Portfolio ab: Ein nachhaltiges Refurbishment-Konzept, das maximale Anlagenperformance bei gleichzeitigem Ressourcenschutz garantiert und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt stellt.

Michael Reichle, CEO von Innomotics, betont: "Unsere Innovationen unterstützen unsere Kunden dabei, Profitabilität und Verfügbarkeit von Anlagen zu erhöhen - ohne dabei Kompromisse bei Nachhaltigkeit und Sicherheit einzugehen. Moderne Antriebstechnologien sind der Schlüssel für mehr Wachstum in Zeiten knapper werdender Ressourcen. Effiziente und qualitativ hochwertige Systeme werden sich auf diesem Markt langfristig durchsetzen."

