Kolmar Korea treibt „Clean Beauty" mit Durchbrüchen voran - von umweltfreundlichen Verpackungen bis hin zu Forschung und Entwicklung

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Gewinnt weltweit Auszeichnungen für umweltfreundliche Verpackungsinnovationen, darunter Papierröhren, Papiersticks und Papierverpackungen

Auf Platz 125 der TIME-Liste „World's Best Companies for Sustainable Growth 2025" (Die weltweit besten Unternehmen für nachhaltiges Wachstum 2025) und das einzige K-Beauty-Unternehmen auf dieser Liste

Kolmar Korea, ein weltweit tätiges ODM-Unternehmen für Kosmetikprodukte, verstärkt sein Engagement für „Clean Beauty". Von umweltfreundlichen Verpackungen über die Entwicklung von Rohstoffen und Rezepturen bis hin zu nachhaltigen Produktionsprozessen verbessert das Unternehmen sein ESG-Management, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt zu sichern.

Die umweltfreundlichen Verpackungen des Unternehmens haben die meiste Aufmerksamkeit erregt. Im Jahr 2020 führte Kolmar Korea die Papierröhre ein, den ersten umweltfreundlichen Behälter der Branche, dessen Kommerzialisierung erfolgreich war. Sie reduziert den Plastikverbrauch um 80 %, ist für eine einfache Trennung von Papier und Plastik ausgelegt und hält einem Gewicht von über 50 kg stand. Im Jahr 2023 entwickelte das Unternehmen den Papierstick mit Mineralpapier, wodurch der Kunststoffverbrauch um 86 % gesenkt werden konnte. Der Stick wurde entwickelt, um Papierschichten abzuziehen, und ermöglicht es den Verbrauchern, das gesamte Produkt ohne Abfall zu verwenden, wodurch Nachhaltigkeit und Praktikabilität in Einklang gebracht werden. Im April dieses Jahres stellte das Unternehmen die Einhandpumpen-Papierpackung vor, ein von Milchkartons inspiriertes Design mit integrierter Pumpfunktion. Sie besteht zu 100 % aus recycelbaren Materialien und bietet sowohl Bedienungskomfort als auch die umweltfreundlichen Eigenschaften, die globale Verbraucher fordern.

Diese Innovationen haben internationale Anerkennung gefunden. Die Papierröhre und der Papierstick erzielten einen „Grand Slam" im Design, indem sie die drei weltweit renommiertesten Designpreise gewannen: IDEA, iF Design Award und Red Dot Design Award. Die Einhand-Pump-Papierverpackung wurde dieses Jahr ebenfalls mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet, was die globale Wettbewerbsfähigkeit der umweltfreundlichen Verpackungen von Kolmar Korea erneut unterstreicht.

Über die Verpackung hinaus verstärkt Kolmar Korea den Fokus auf Clean Beauty bei Rohstoffen und Rezepturen. Im Jahr 2022 entwickelte das Unternehmen ein umweltfreundliches Extraktionsverfahren unter Verwendung von Sonnenblumen, Preiselbeeren und Sternblumen, das die CO2-Emissionen um 83 % reduzierte und gleichzeitig die Wirksamkeit der Wirkstoffe um 870 % steigerte. Diese Innovation, die in der Clean-Beauty-Sonnencreme 2023 zum Einsatz kommt, wurde vom koreanischen Umweltministerium als „Green Technology Product" zertifiziert. Im selben Jahr ersetzte Kolmar Korea Mikroplastik in Farbkosmetika durch natürliches Siliziumdioxid, ein Mineral, das für seine porenpflegende und talgregulierende Wirkung bekannt ist. Dadurch wurden die Textur und Stabilität verbessert und gleichzeitig sowohl die Funktionalität als auch die Nachhaltigkeit erhöht.

Kolmar Korea setzt sich auch für eine kohlenstoffarme und umweltfreundliche Produktion ein. Das Unternehmen ist 2022 der Initiative K-RE100 beigetreten und hat sich verpflichtet, bis 2050 100 % erneuerbare Energie zu nutzen. In seinem Schlüsselwerk Sejong werden durch den Ausbau der Solaranlagen bis 2023 rund 143 Tonnen CO₂ eingespart. Das Unternehmen betreibt außerdem eine eigene Abteilung, die sich für „Null Deponieabfälle" einsetzt, die Deponieraten senkt und das Recycling durch systematisches Nachhaltigkeitsmanagement fördert.

Diese weitreichenden Bemühungen haben weltweite Anerkennung gefunden. Im Jahr 2024 wählte das TIME Magazin Kolmar Korea auf Platz 125 seiner Liste „World's Best Companies for Sustainable Growth 2025" (Die weltweit besten Unternehmen für nachhaltiges Wachstum 2025) und bestätigte damit seine Führungsrolle im Bereich umweltfreundlicher Praktiken auf dem globalen Markt. Kolmar Korea war das einzige K-Beauty-Unternehmen, das in diese Liste aufgenommen wurde.

Ein Sprecher von Kolmar Korea sagte: „Die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien ist kein kurzfristiges Ziel, sondern eine zentrale Geschäftsstrategie zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der gesamten Branche. Wir werden auch weiterhin unsere Führungsrolle als Unternehmen, das nachhaltiges Wachstum in der globalen Schönheitsbranche vorantreibt, unter Beweis stellen."

Informationen zu Kolmar Korea Kolmar Korea ist ein weltweit tätiger Kosmetik-ODM mit Hauptsitz in Seoul, Südkorea. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovativen Formulierungen, Verpackungen und nachhaltige Produktion und arbeitet mit führenden Kosmetikmarken weltweit zusammen. Durch ESG-orientiertes Management und kontinuierliche Forschung und Entwicklung treibt Kolmar Korea saubere Schönheitsprodukte und umweltfreundliche Lösungen voran, um eine nachhaltigere Zukunft für die globale Schönheitsindustrie zu gestalten.

jay.lee@kolmar.co.kr

