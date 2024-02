Sparda-Bank Hamburg eG

Sparda-Bank Hamburg setzt auf Kiel: Umzug in neue, moderne Filiale am Kieler Bootshafen

Hamburg (ots)

In attraktiver Lage "Am alten Bootshafen" in der Andreas-Gayk-Straße 3 bietet die Bank den Kielerinnen und Kielern ab dem 12. März auf einer Filialfläche von rund 700 Quadratmetern ein modernes, innovatives und nachhaltiges Bankerlebnis. Die neue Filiale befindet sich nur 800 Meter vom bisherigen Standort entfernt.

Mit dem modernen Neubau unterstreicht Norddeutschlands mitgliederstärkste Genossenschaftsbank ihr Engagement in Kiel. Die neue Filiale öffnet am 12. März und löst den bisherigen Standort am Kieler Hauptbahnhof ab, dessen Mietvertrag planungsgemäß ausläuft. Der neue Standort ist ein klares Bekenntnis zum eingeschlagenen Wachstumskurs und zur Präsenz vor Ort. "Wir setzen auf Kiel und werden unser langjähriges Engagement in der Stadt mit unserer neuen Filiale weiter stärken", betont der Vorstandsvorsitzende Stephan Liesegang. Die 1903 gegründete Genossenschaftsbank ist seit 1984 mit einer Filiale in der Landeshauptstadt vor Ort und konnte im vergangenen Jahr mehr als 8.600 neue Kundinnen und Kunden in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet für sich gewinnen.

Am neuen Standort wird die Bank mit einem umfangreichen Service- und Beratungsangebot für die aktuell rund 15.000 Kieler Kundinnen und Kunden präsent sein. Hierbei setzt die Bank auch in Zukunft auf das Angebot eines kostenlosen Gehaltsgirokontos. Darüber hinaus wird vom Geld- und Kontoservice über die Baufinanzierung bis hin zur Geldanlage- und Vorsorgeberatung das gesamte Spektrum an Finanzdienstleistungen angeboten. Fest eingebunden in das Konzept ist auch die Sparda Immobilien GmbH, die mit Maklerdienstleistungen für die Kundinnen und Kunden vor Ort ist.

Die neuen Räumlichkeiten sind tageslichtdurchflutet und mit modernster PC- und Bildschirmtechnik ausgestattet, um ein Höchstmaß an Komfort zu bieten. "Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden in Kiel ein innovatives und nachhaltiges Bankerlebnis bieten", sagt Filialleiter Stefan Oesterreich, der sich mit seinem 16-köpfigen Team auf den Umzug in die neuen Räumlichkeiten freut. Neben der persönlichen Beratung stehen digitale, interaktive Anwendungen wie zum Beispiel die Videoberatung oder auch iPads zur Verfügung, mit denen sich Kundinnen und Kunden vor Ort über Angebote und Services informieren können. Als neue Serviceleistung werden in der Andreas-Gayk-Straße rund 800 Schließfächer zur Verfügung stehen.

Wichtiger Bestandteil des neuen Filialkonzepts ist das Thema Nachhaltigkeit. So werden bei der Einrichtung vorwiegend natürliche Materialien, wie zum Beispiel Holz verwendet. Der Filialbetrieb ist ressourcenschonend auf Energieeffizienz und Langlebigkeit ausgelegt. Die moderne, energieeffiziente Gebäudehülle unterstreicht das Engagement der Genossenschaftsbank für eine nachhaltige Zukunft.

Die Öffnungszeiten bleiben unverändert und sind am Montag, Dienstag und Donnerstag von 09:00 - 14:00 Uhr und von 15:00 - 18:00 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag jeweils von 09:00 - 14:00 Uhr. Auch außerhalb dieser Service-Zeiten sind Beratungstermine persönlich vor Ort oder digital je nach Vereinbarung möglich. Selbstbedienungsterminals sowie die Ein- und Auszahlungsautomaten sind ebenfalls außerhalb der Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag zugänglich. Der alte Standort am Hauptbahnhof wird am Freitag, den 7. März am Nachmittag geschlossen; die neue Filiale eröffnet am Dienstag, den 12. März.

Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eG

Mit einer Bilanzsumme von rund 4,8 Mrd. Euro, etwa 215.000 Mitgliedern und rund 265.000 Kundinnen und Kunden ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet.

Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne, digitale Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder vor Ort. Die auf das Privatkundengeschäft spezialisierte Bank engagiert sich als nachhaltig handelndes Unternehmen für den Umwelt- und Klimaschutz und führt ein breites Spektrum an nachhaltigen Finanzlösungen.

Die Sparda-Bank Hamburg wurde 2023 vom Deutschen Institut für Service-Qualität und dem Nachrichtensender ntv mit dem Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.

Original-Content von: Sparda-Bank Hamburg eG, übermittelt durch news aktuell