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Canyon eröffnet das E-Performance Center Koblenz: E-Bikes testen, vergleichen und losfahren

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Koblenz (ots)

Am 23. Juni eröffnete Canyon sein neues E-Performance Center Koblenz: Der 1.200 Quadratmeter große Neubau am Hauptsitz der Marke in Koblenz ergänzt Canyons Direct-to-Consumer-Modell um einen spezialisierten Standort, an dem Kundinnen und Kunden die komplette E-Bike-Palette testen, vergleichen und kaufen können. Es ist der erste Standort, der sich zu 100 % ausschließlich E-Bikes widmet.

E-Bikes direkt aus Koblenz

Auch wenn Canyon als globaler Vorreiter des Direktvertriebs im Radsport agiert, bleiben die Wurzeln der Marke fest in der Heimatstadt des Gründers Roman Arnold verankert: Koblenz.

"Canyon wurde in Koblenz gegründet, und alles, was wir entwickeln und bauen, beginnt hier. Das neue E-Performance Center ist unser nächster Schritt, um zu definieren, wie sich diese Kategorie anfühlen sollte. Pure Cycling Amplified ist unser Grundprinzip. Unser neues E-Perfomance Center wird Pure Cycling in das E-Tech Segment bringen, dem wichtigsten Wachstumsmarkt der kommenden Jahre. Wenn wir das richtig machen, ist das E-Performance Center der Beweis dafür, dass Pure Cycling skalierbar ist - für jedes Terrain, Segment und jeden Kunden und jede Kundin. Amplified bedeutet nicht weniger Radfahrleidenschaft, sondern weiter, länger, gemeinsam."

- Roman Arnold, Gründer von Canyon Bicycles

Der Mehrwert direkt beim Hersteller zu kaufen

Canyons Direct-to-Consumer-Modell beeinflusst nicht nur den Kaufprozess, sondern auch den Preis. Durch Entwicklung, Konstruktion und Montage in Koblenz sowie die direkte Auslieferung an die Kundschaft entfällt der branchenübliche Händleraufschlag - und dieser Vorteil wird direkt weitergegeben.

Die Preise im E-Performance Center beginnen bei unter 3.000 EUR und reichen bis 7.000 EUR für Premium-Performance-E-Rennräder und E-MTBs. Jedes Modell kann getestet, gekauft und noch am selben Tag mitgenommen werden.

Nicht zum Anschauen - zum Fahren

Das E-Performance Center ist kein einfacher Showroom, sondern der Startpunkt für echte Testfahrten. Direkt vor der Tür beginnt ein eigener Outdoor-Testparcours mit zwei Streckenoptionen. Testfahrten sind jederzeit und ohne Termin möglich. Besucherinnen und Besucher können sich Zeit nehmen, um die unterschiedlichen Fahreigenschaften führender Motorsysteme von Bosch, Shimano und TQ zu vergleichen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen.

Beratung durch E-Bike Spezialist:innen

Von der ersten Testfahrt bis zur finalen Einstellung bekommen die Kundinnen und Kunden eine professionelle und persönliche Beratung. Dabei sind alle Mitarbeitende auch selbst leidenschaftliche Biker. Sie helfen Modelle zu vergleichen und die passende Wahl zu treffen und sind auch langfristig Ansprechpartner:innen für Wartung und Service. Darüber hinaus beraten sie zu flexiblen Leasing- und Finanzierungsmöglichkeiten.

"Die 'Canyon Experience' endet nicht im Online-Warenkorb. Mit diesem neuen Standort schaffen wir einen Ort, an dem man komplett beraten wird und erleben kann, wie unsere E-Bike-Technologie den täglichen Arbeitsweg oder das Wochenendabenteuer verändern kann. Unser neues Center trägt dieselbe Handschrift wie unsere Bikes: ein klares Design, modernste Technologie und eine kompromisslose Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Fahrerinnen und Fahrer."

- Matthias Meier, Chief Executive Officer bei Canyon Bicycles

Testen. Mitnehmen. Losfahren.

Canyon hat den Kaufprozess so optimiert, dass die üblichen Wartezeiten beim Kauf eines neuen E-Bikes entfallen. Das Center hält Bikes direkt vor Ort auf Lager. Alles, was man sieht, kann man auch kaufen. Über das Bike-to-Go-Programm können Besucherinnen und Besucher ihr Wunschbike auswählen und noch am selben Tag mitnehmen.

Besuch planen

Das neue E-Performance Center befindet sich auf dem Canyon Campus in Koblenz, dem Hauptsitz der Marke in der Karl-Tesche-Straße 14 und ist von Montag bis Freitag 10:00-18:30 Uhr und samstags 09:00-17:00 Uhr geöffnet. Für Testfahrten oder Beratungen ist kein Termin erforderlich. Der Campus bietet kostenfrei 90 Parkplätze und liegt in der Nähe des Koblenzer Bahnhofs sowie lokaler Busverbindungen.

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