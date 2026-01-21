PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 5/26

Mainz (ots)

Woche 5/26

Sa., 24.1.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 20.15 Uhr beachten:

20.15     sportstudio live   (VPS 20.14/HD/AD/UT)
          Handball-EM
          Deutschland - Norwegen
          Hauptrunde, 2. Spieltag
          Übertragung aus Herning/Dänemark
          Kommentator: Martin Schneider
          Moderation: Florian Zschiedrich
          Experte: Sören Christophersen

          In der Halbzeitpause:
          gegen 21.10 heute journal (VPS 21.45/HD/UT)
                      Wetter
                      Moderation: Marietta Slomka

22.30     das aktuelle sportstudio   (VPS 23.00)

23.55     heute Xpress   (VPS 0.25)

 0.00     heute-show spezial   (VPS 0.30)

 0.30     Filmnacht im ZDF   (VPS 1.00)
          Salt

 2.00     Die Spezialistin   (VPS 2.30)

 3.30     SOKO Stuttgart   (VPS 4.00)

 4.15     Notruf Hafenkante   (VPS 4.45)

 5.00-    Länderspiegel   (HD/UT)
 5.30     (von 17.05 Uhr)
          Moderation: Yve Fehring
          Deutschland 2026

("Der Samstagkrimi: Erzgebirgskrimi – Mordholz" verschiebt sich auf 
Sa.,.7.3.2026, 20.15 Uhr.)


Die Serie "Der Staatsanwalt" samstags um 22.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:

31.01.     Tödliches Erbe
07.02.     Tod eines Helden
14.02.     Spiel mit dem Feuer
21.02.     Erfolgreich, glücklich, tot
28.02.     Blutiges Gebot
07.03.     Rosen und Diamanten










Mo., 26.1.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

20.15     Der Fernsehfilm der Woche   (HD/AD/UT)
          Die Toten vom Bodensee - Atemlos

          Micha Oberländer 	Matthias Koeberlin 
          Luisa Hoffmann 	Alina Fritsch 
          Thomas Komlatschek 	Hary Prinz 
          Thomas Egger 	Stefan Pohl 
          Luna Oberländer 	Fiona Katharina Neumeier 
          Victor Ballhofer 	Marc Benjamin 
          Marlene Wabinski 	Regula Grauwiller 
          Sina Wabinski 	Miriam Fussenegger 
          Gerome Haddid 	Eidin Seyed Jalali 
          Bibiana Lago 	Gabriela Garcia-Vargas 
          und andere 	

          Schnitt: Jörg Kroschel
          Musik: Chris Bremus
          Kamera: Lukas Gnaiger
          Buch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep
          Regie: Michael Schneider
          Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
          (Erstsendung 15.1.2024) 
          Deutschland 2024
          Im Streaming: 21. Januar 2026, 10.00 Uhr bis 20. Januar 2027

("Der Fernsehfilm der Woche: Die Toten vom Bodensee – Schicksalsrad" entfällt.)


Mi., 28.1.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 17.00 Uhr beachten:

17.00     heute

17.10     hallo deutschland

17.40     sportstudio live   (HD/AD/UT)
          Handball-EM
          Deutschland - Frankreich
          Hauptrunde, 4. Spieltag
          Übertragung aus Herning/Dänemark
          Kommentator: Martin Schneider
          Moderation: Florian Zschiedrich
          Experte: Sören Christophersen

          In der Halbzeitpause:
          gegen 18.40 heute   (VPS 19.00)
                      Moderation: Mitri Sirin

          gegen 18.50 Wetter   (VPS 19.20)

(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.
"Duell der Gartenprofis" entfällt.)


Die Serie "SOKO Wismar" mittwochs um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:

04.02.     Der Tod im Kornfeld
11.02.     Freischwimmen
25.02.     Kaltgestellt
04.03.     Kite in den Tod
11.03.     Der Blüser von Rerik



Woche 8/26

Fr., 20.2.

Bitte geänderten Programmablauf ab 19.15 Uhr beachten:

19.15     Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 
          sportstudio live - Olympia
          . . .

21.50     heute journal   (VPS 22.00)

22.05     Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026   (VPS 22.15)
          sportstudio live - Olympia

(Weiterer Ablauf ab 23.30 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 10/26

So., 1.3.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

 9.03     37°Leben   (HD/UT)
          Wieso wegziehen? Ich mag mein Dorf
          (Erstsendung 20.4.2025) 
          Deutschland 2025


Mi., 4.3.

Bitte Programmänderung beachten:

20.15     Schnee von gestern   (HD/AD/UT)
          Landkrimi

          Martin Steiner 	Simon Morzé 
          Melanie Grandits 	Marlene Hauser 
          Maria 	Fanny Krausz 
          Alfons 	Wolfgang Lampl 
          Bürgermeister Walter 	Michael Rotschopf 
          Gustav Moser 	Felix Rank 
          Elisabeth Imler 	Johanna Orsini 
          Kommandantin 	Kristina Sprenger 
          Egbert 	Gerhard Liebmann 
          Gerry Fiala 	Igor Karbus 
          Major Salzer 	Joseph Holzknecht 
          und andere 	

          Schnitt: Alarich Lenz
          Musik: Musicbanda Franui, Jóhann Jóhannsson
          Kamera: Anna Hawliczek
          Buch: Ivo Schneider
          Regie: David Wagner
          Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
          Österreich 2026
          Im Streaming: 4. März 2026, 10.00 Uhr bis 3. März 2027

("Friesland - Schiffe schrotten" verschiebt sich auf Mi., 11.3.2026, 20.15 Uhr.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren