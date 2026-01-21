ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 5/26

Mainz (ots)

Woche 5/26 Sa., 24.1. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live (VPS 20.14/HD/AD/UT) Handball-EM Deutschland - Norwegen Hauptrunde, 2. Spieltag Übertragung aus Herning/Dänemark Kommentator: Martin Schneider Moderation: Florian Zschiedrich Experte: Sören Christophersen In der Halbzeitpause: gegen 21.10 heute journal (VPS 21.45/HD/UT) Wetter Moderation: Marietta Slomka 22.30 das aktuelle sportstudio (VPS 23.00) 23.55 heute Xpress (VPS 0.25) 0.00 heute-show spezial (VPS 0.30) 0.30 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00) Salt 2.00 Die Spezialistin (VPS 2.30) 3.30 SOKO Stuttgart (VPS 4.00) 4.15 Notruf Hafenkante (VPS 4.45) 5.00- Länderspiegel (HD/UT) 5.30 (von 17.05 Uhr) Moderation: Yve Fehring Deutschland 2026 ("Der Samstagkrimi: Erzgebirgskrimi – Mordholz" verschiebt sich auf Sa.,.7.3.2026, 20.15 Uhr.) Die Serie "Der Staatsanwalt" samstags um 22.00 Uhr verschiebt sich wie folgt: 31.01. Tödliches Erbe 07.02. Tod eines Helden 14.02. Spiel mit dem Feuer 21.02. Erfolgreich, glücklich, tot 28.02. Blutiges Gebot 07.03. Rosen und Diamanten Mo., 26.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 20.15 Der Fernsehfilm der Woche (HD/AD/UT) Die Toten vom Bodensee - Atemlos Micha Oberländer Matthias Koeberlin Luisa Hoffmann Alina Fritsch Thomas Komlatschek Hary Prinz Thomas Egger Stefan Pohl Luna Oberländer Fiona Katharina Neumeier Victor Ballhofer Marc Benjamin Marlene Wabinski Regula Grauwiller Sina Wabinski Miriam Fussenegger Gerome Haddid Eidin Seyed Jalali Bibiana Lago Gabriela Garcia-Vargas und andere Schnitt: Jörg Kroschel Musik: Chris Bremus Kamera: Lukas Gnaiger Buch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep Regie: Michael Schneider Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF (Erstsendung 15.1.2024) Deutschland 2024 Im Streaming: 21. Januar 2026, 10.00 Uhr bis 20. Januar 2027 ("Der Fernsehfilm der Woche: Die Toten vom Bodensee – Schicksalsrad" entfällt.) Mi., 28.1. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 17.00 Uhr beachten: 17.00 heute 17.10 hallo deutschland 17.40 sportstudio live (HD/AD/UT) Handball-EM Deutschland - Frankreich Hauptrunde, 4. Spieltag Übertragung aus Herning/Dänemark Kommentator: Martin Schneider Moderation: Florian Zschiedrich Experte: Sören Christophersen In der Halbzeitpause: gegen 18.40 heute (VPS 19.00) Moderation: Mitri Sirin gegen 18.50 Wetter (VPS 19.20) (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "Duell der Gartenprofis" entfällt.) Die Serie "SOKO Wismar" mittwochs um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt: 04.02. Der Tod im Kornfeld 11.02. Freischwimmen 25.02. Kaltgestellt 04.03. Kite in den Tod 11.03. Der Blüser von Rerik Woche 8/26 Fr., 20.2. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.15 Uhr beachten: 19.15 Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 sportstudio live - Olympia . . . 21.50 heute journal (VPS 22.00) 22.05 Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 (VPS 22.15) sportstudio live - Olympia (Weiterer Ablauf ab 23.30 Uhr wie vorgesehen.) Woche 10/26 So., 1.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.03 37°Leben (HD/UT) Wieso wegziehen? Ich mag mein Dorf (Erstsendung 20.4.2025) Deutschland 2025 Mi., 4.3. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Schnee von gestern (HD/AD/UT) Landkrimi Martin Steiner Simon Morzé Melanie Grandits Marlene Hauser Maria Fanny Krausz Alfons Wolfgang Lampl Bürgermeister Walter Michael Rotschopf Gustav Moser Felix Rank Elisabeth Imler Johanna Orsini Kommandantin Kristina Sprenger Egbert Gerhard Liebmann Gerry Fiala Igor Karbus Major Salzer Joseph Holzknecht und andere Schnitt: Alarich Lenz Musik: Musicbanda Franui, Jóhann Jóhannsson Kamera: Anna Hawliczek Buch: Ivo Schneider Regie: David Wagner Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF Österreich 2026 Im Streaming: 4. März 2026, 10.00 Uhr bis 3. März 2027 ("Friesland - Schiffe schrotten" verschiebt sich auf Mi., 11.3.2026, 20.15 Uhr.)

