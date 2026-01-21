PRESSEPORTAL Presseportal Logo

"maybrit illner" im ZDF: "Trumps Größenwahn – wer hält dagegen?"

  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Deal, Diplomatie oder Desaster – der US-Präsident macht das Weltwirtschaftsforum in Davos zur Trump-Show. Grönland möchte er besitzen – und die Welt mit seinem "Friedenspakt" beglücken. Wer nicht mitmacht, dem droht ein Zoll- und Handelskrieg. Widerstand zwecklos? Die Nato, die Ukraine und Europas Wohlstand stehen auf dem Spiel. Wird die neue US-Sicherheitsstrategie Schritt für Schritt zur Realität? "Trumps Größenwahn – wer hält dagegen?" ist am Donnerstag, 22. Januar 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Die EU reagiert mit einem Gipfeltreffen in Brüssel – doch die Frage bleibt: Wie erpressbar ist Europa? Werden die Staatschefs eine gemeinsame Antwort auf Trump finden? Und welche Rolle wird dabei Deutschland mit Bundeskanzler Merz übernehmen?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind CDU-Außenpolitiker Armin Laschet, der Politikwissenschaftler Herfried Münkler, Sarah Pagung, Leiterin Internationale Politik und Hauptstadtbüro der Körber-Stiftung, Stormy-Annika Mildner, Wirtschaftswissenschaftlerin und Direktorin des Aspen Institut Deutschland, und der ehemalige ZDF-Moderator Claus Kleber.

Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

