"maybrit illner" im ZDF: "Trumps Größenwahn – wer hält dagegen?"

Deal, Diplomatie oder Desaster – der US-Präsident macht das Weltwirtschaftsforum in Davos zur Trump-Show. Grönland möchte er besitzen – und die Welt mit seinem "Friedenspakt" beglücken. Wer nicht mitmacht, dem droht ein Zoll- und Handelskrieg. Widerstand zwecklos? Die Nato, die Ukraine und Europas Wohlstand stehen auf dem Spiel. Wird die neue US-Sicherheitsstrategie Schritt für Schritt zur Realität? "Trumps Größenwahn – wer hält dagegen?" ist am Donnerstag, 22. Januar 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Die EU reagiert mit einem Gipfeltreffen in Brüssel – doch die Frage bleibt: Wie erpressbar ist Europa? Werden die Staatschefs eine gemeinsame Antwort auf Trump finden? Und welche Rolle wird dabei Deutschland mit Bundeskanzler Merz übernehmen?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind CDU-Außenpolitiker Armin Laschet, der Politikwissenschaftler Herfried Münkler, Sarah Pagung, Leiterin Internationale Politik und Hauptstadtbüro der Körber-Stiftung, Stormy-Annika Mildner, Wirtschaftswissenschaftlerin und Direktorin des Aspen Institut Deutschland, und der ehemalige ZDF-Moderator Claus Kleber.

Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

