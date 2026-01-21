PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 4/26

Mainz (ots)

Woche 4/26

Do., 22.1.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 0.45 Uhr beachten:

 0.45     auslandsjournal - die doku: Krisenfall Grönland   (VPS 0.44/HD/UT)
          Sprengt Trump die NATO?
          Film von Gert Anhalt
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 20. Januar 2026, 10.00 Uhr bis 20. Januar 2031 

 1.15     Frühling - Mein Geheimnis, dein Geheimnis   (VPS 0.45)

 2.45     Frühling - Ein Zebra im Gepäck   (VPS 2.15)

 4.15     SOKO Stuttgart   (VPS 3.45)

 5.00-    hallo deutschland   (VPS 4.30)
 5.30



Woche 5/26

Fr., 30.1.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 9.05 Uhr beachten:

 9.05     Volle Kanne - Service täglich

 9.55     sportstudio live   (HD/UT)
          Alpiner Ski-Weltcup 
          Abfahrt Frauen 
          Übertragung aus Crans Montana
          Kommentator: Julius Hilfenhaus
          Moderation: Amelie Stiefvatter
          Experte: Marco Büchel

(Weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen.
"Notruf Hafenkante: Unzerbrechlich" verschiebt sich auf Di., 3.2.2026, 3.35 Uhr.)

____________________________


Bitte geänderten Sportablauf ab 15.05 Uhr beachten:

15.05     sportstudio live 

          Weltcup Nordische Kombination
          Massenstart Frauen, Skispringen
          . . .

("Alpiner Ski-Weltcup: Abfahrt Frauen" vorgezogen auf 9.55 Uhr.)

____________________________






zu Fr., 30.1.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Kultur für alle – ein leeres Versprechen?



Woche 6/26

Di., 3.2.

Bitte Programmänderung beachten:

 3.35     Notruf Hafenkante   (VPS 3.34)
          Unzerbrechlich
          (Text und weitere Angaben s. Fr., 30.1.2026, 10.30 Uhr)

(Die Wiederholung "SOKO Köln: Lilly und Frau Thalheim" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

