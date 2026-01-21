ZDF

Montag, 9. Februar 2026, 18.00 Uhr

SOKO Potsdam

Pferdemännchen und Freitag, 27. Februar 2026, 11.15 Uhr

SOKO Stuttgart

Klug & perfide

Mainz (ots)

Montag, 9. Februar 2026, 18.00 Uhr SOKO Potsdam Pferdemännchen Im Hobby-Horsing-Verein stirbt eine Trainerin. Was wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als Mord. Könnten ein vergangener Todesfall, Eifersucht oder Konkurrenz mit der Tat zu tun haben? Trainerin Saskia Hofmeister wird tot in der Umkleide ihres Hobby-Horsing-Vereins gefunden. Schnell wird klar: Ein Streit ist außer Kontrolle geraten. Die Ermittlungen zeigen, dass das Mordopfer eine Frau mit vielen Feinden und eigenen Leichen im Keller war. Der tödliche Zwischenfall erschüttert die Heiterkeit des Potsdamer Hobby-Horsing-Vereins. Was zunächst nach einem Unfall aussieht, entpuppt sich bald als Gewaltverbrechen. Einziges Beweisstück am Tatort: eine Lederfranse, die sich nicht zuordnen lässt. Mehr und mehr wird klar, dass Saskia, die sich mit einem eigenen Onlineshop für Steckenpferde selbständig gemacht hatte, umstritten war. Ihr Ex-Mann Martin Hofmeister kämpfte verbittert um das Sorgerecht der gemeinsamen Tochter. Isabelle Fenning, Mutter eines Vereinskindes, hatte Saskia wegen Körperverletzung angezeigt, und der Reiter Carsten Dinzler verstrickte sich in mehrere Affären, die ihm nun zum Verhängnis werden könnten. Als sich herausstellt, dass auch Saskias beste Freundin Heike Michaelis Beweisstücke unterschlagen hat, nimmt der Fall für die ErmittlerInnen eine Wendung. Wie konnte es in dieser scheinbar heilen Welt zum Mord kommen? Freitag, 27. Februar 2026, 11.15 Uhr SOKO Stuttgart Klug & perfide Nikolas Resche, Schüler des Internats Sonnenberg, wird beim Joggen mit einem Giftpfeil ermordet. Dahinter steckt ein ebenso kluger wie perfider Plan. In den Fokus der SOKO Stuttgart geraten Mitschüler und zwei Lehrer des Opfers. Sie alle haben Kenntnis darüber, wie das Froschgift aus dem tödlichen Pfeil auf Nikolas hergestellt werden kann. Als ein zweiter Mord geschieht, wächst der Druck auf die Ermittler. Zu den ersten Verdächtigen gehört die hochbegabte Mitschülerin Ira Belling, eine selbstbewusste Außenseiterin, die von Nikolas gemobbt wurde. Sie hat nicht nur einen Fachartikel über die Pfeilgiftfrösche geschrieben, aus deren Haut das tödliche Gift gewonnen wird – sie hat auch Experimente durchgeführt, um das Gift selbst herzustellen. Als dann der Lehrer Karsten Reinhardt, ein mutmaßlicher Zeuge, stirbt und Ira am Tatort erwischt wird, scheint der Fall zunächst gelöst. Doch möglich wäre auch, dass es zwei Mörder gibt. Somit fällt der Verdacht sowohl auf die Rektorin Tanja Schulz als auch auf den Schüler Sebastian Brinkhof. Dem ersten Anschein nach wurde Nikolas umgebracht, weil er von der Affäre der Rektorin mit einem Schüler wusste und sie damit erpresste. Ira, die auf eigene Faust ermittelt, weiß mehr, als sie zugibt und gerät schließlich noch selbst in Gefahr.

