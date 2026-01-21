ZDF

Handball-EM 2026: Zwei deutsche Hauptrundenspiele live im ZDF

"sportstudio live" mit Deutschland – Norwegen und Deutschland – Frankreich

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Vier Top-Duelle für die deutschen Handballer in der EM-Hauptrunde – zwei der vier Spiele sind im ZDF zu sehen und zu streamen: Am Samstag, 24. Januar 2026, überträgt "sportstudio live" ab 20.15 Uhr aus dem dänischen Herning die zweite Hauptrundenpartie der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Norwegen. Und zum Abschluss der Hauptrundenspiele ist am Mittwoch, 28. Januar 2026, 18.00 Uhr, das Duell zwischen Deutschland und Europameister Frankreich im ZDF zu sehen.

Moderator Florian Zschiedrich begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu den beiden Handball-Abenden im ZDF. Mit dabei ist erneut ZDF-Handball-Experte Sören Christophersen. Am Samstag, 24. Januar 2026, folgt im ZDF auf die Live-Übertragung von der Handball-EM ab 22.30 Uhr direkt "das aktuelle sportstudio" mit dem 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga und den ersten Free-TV-Bildern vom Samstagabendspiel Union Berlin – Borussia Dortmund.

Deutschland – Norwegen am Samstag

Das Handball-EM-Duell Deutschland – Norwegen kommentiert Martin Schneider, der Anpfiff in Herning erfolgt um 20.30 Uhr. Für Interviews am Spielfeldrand sind Johanna Rüdiger und Lars Ruthemann im Einsatz. Gegen Norwegen hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei den zurückliegenden Turnieren eine gemischte Bilanz vorzuweisen: Bei der WM 2023 verlor Deutschland in der Hauptrunde mit 26:28 gegen Norwegen und gewann gegen den gleichen Gegner das Spiel um Platz 5 mit 28:24. Im WM-Halbfinale 2019 und bei der EM 2022 hatten die Norweger gegen Deutschland gewonnen, beim Olympia-Turnier 2021 in Tokio siegte das DHB-Team.

Deutschland – Frankreich am Mittwoch

Am Mittwoch, 28. Januar 2026, startet die "sportstudio live"-Übertragung im ZDF um 17.40 Uhr. Die Partie des DHB-Teams gegen Frankreich kommentiert erneut Martin Schneider. Noch gut in Erinnerung der deutschen Handball-Fans ist das Aufeinandertreffen beider Teams bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris: Auf dem Weg zum Gewinn der Silbermedaille gewann das DHB-Team im Viertelfinale gegen Frankreich mit 35:34 nach Verlängerung, obwohl es zwölf Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit noch mit zwei Toren zurückgelegen hatte. Zuvor konnte Frankreich im WM-Viertelfinale 2023 und im Bronze-Spiel bei der WM 2019 gegen Deutschland gewinnen. Diesmal geht es in der finalen Hauptrunden-Partie um die bestmögliche Platzierung in der Gruppe: Die Teams auf Rang eins und zwei in den beiden Hauptrundengruppen ziehen in die Runde der letzten Vier ein, die beiden Drittplatzierten spielen um Platz 5.

Weitere Hauptrunden-Spiele im ZDF-Streaming-Portal

Das ZDF überträgt von der Handball-EM 2026 im Wechsel mit der ARD die Spiele mit deutscher Beteilung im TV und online. Auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal gibt es – wie schon in der Vorrunde – auch in der Hauptrunde viele weitere EM-Spiele im Livestream. Hinzu kommen Infos und Zusammenfassungen. In den Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF gibt es weiterhin eine ausführliche Vor- und Nachberichterstattung zu den Spielen der Handball-EM.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell